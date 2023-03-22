Мы представили, как бы выглядели герои 15+ известных мультфильмов, если бы были людьми

Кому из нас не хотелось бы увидеть героев наших любимых мультиков из детства вживую? Понятное дело, что в реальности это произойти не может, но с помощью искусственного интеллекта возможно хотя бы представить, как бы мультипликационные персонажи выглядели в человеческом обличии.