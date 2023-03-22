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Мы представили, как бы выглядели герои 15+ известных мультфильмов, если бы были людьми

Культура
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Кому из нас не хотелось бы увидеть героев наших любимых мультиков из детства вживую? Понятное дело, что в реальности это произойти не может, но с помощью искусственного интеллекта возможно хотя бы представить, как бы мультипликационные персонажи выглядели в человеческом обличии.

Дональд Дак, «Клуб Микки-Мауса»

Радость, «Головоломка»

Печаль, «Головоломка»

Гомер Симпсон, «Симпсоны»

Мардж Симпсон, «Симпсоны»

Барт Симпсон, «Симпсоны»

Урсула, «Русалочка»

Шрек, «Шрек»

Кот в сапогах, «Кот в сапогах»

Хельга, «Эй, Арнольд!»

Арнольд, «Эй, Арнольд!»

Винни Пух, «Винни Пух»

Багз Банни, Looney Tunes

Патрик, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Губка Боб, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Вуди Вудпекер, «Вуди Вудпекер»

Гарфилд, «Гарфилд»

Пикачу, «Покемоны»

Фред, «Флинстоуны»

Сильвестр, «Сильвестр и Твити: Загадочные истории»

Фото на превью The Little Mermaid / Walt Disney Studios, SpongeBob SquarePants / Nickelodeon Animation Studios and co-producers
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AdMe/Культура/Мы представили, как бы выглядели герои 15+ известных мультфильмов, если бы были людьми
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