Мы решили посмотреть, как изменились эталоны мужской красоты разных стран за последние 100 лет

Словосочетание «привлекательный мужчина» в разные периоды рождает в головах людей совершенно непохожие образы. И еще 100 лет назад красавцами называли молодых людей, внешне довольно отличавшихся от тех, что ходят по улицам сегодня. Потому-то так любопытно взглянуть на фотографии сердцеедов, живших век назад, и сравнить их с современными.

Италия

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Бруто Кастеллани — известнейший итальянский актер немого кино. За 52 года жизни он снялся в более чем 30 фильмах, включая киноленту «Антоний и Клеопатра». Кастеллани прославился тем, что виртуозно играл героев-протагонистов в исторических лентах. Он начал карьеру в 23 года, и сразу с крупной роли в короткометражном кино. Ну а говоря об итальянских знаменитых красавцах современности, нельзя не упомянуть звезду последних лет — солиста нашумевшей группы Måneskin Дамиано Давида. За эпатажный и провокационный стиль и умелое смешение в образе оттенков винтажа, стиля хиппи и элементов глэм-рока Дамиано называют итальянской иконой моды.

Финляндия

И театр, и кино Финляндии 1-й половины прошлого века невозможно представить без Джоэля Ринне. Его карьера началась в 1921 году и продолжалась вплоть до 1970-го. Кино, сериалы и даже аудиодрамы на радио были его полем деятельности. Красавец Джоэль был женат 2 раза и воспитал трех дочерей: Сару, Кирсти и Лену. Современной Финляндии тоже есть чем похвастаться. Одним из бриллиантов финского кино является Яспер Пяякконен. Он сыграл конунга Хальвдана Черного в популярном сериале «Викинги», а также исполнил множество ролей в других кинокартинах. Яспер считается самым «прибыльным» финским актером, а кинокритики называют его «прекрасным и неотразимым».

Шотландия

Настоящей шотландской звездой немого и звукового кино прошлого столетия можно назвать Джона Стюарта. В списке его работ около 150 фильмов и столько же пьес. Стюарт успел сняться даже у Хичкока. Привлекательный и харизматичный актер был очень популярен у противоположного пола: на одном мероприятии его буквально атаковала группа фанаток, так что охране пришлось прийти на помощь. Современный голливудский красавчик из Шотландии Джеймс Макэвой наверняка не нуждается в представлении. Он, кажется, может сыграть кого угодно, и это в любом случае получится виртуозно. Макэвой заслуженно получил BAFTA и «Золотой глобус». А кроме игры в кино и театре Джеймс активно занимается благотворительностью, в том числе в странах Африки. Не обошлись без изменений с течением времени и женские стандарты красоты. О них можно узнать здесь и здесь.

Сербия

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Иван Петрович — знаменитый сербский актер немого кино, который снимался в немецких, французских, венгерских и голливудских картинах. Он был одарен многими талантами: прекрасно пел, играл на скрипке и даже участвовал в Олимпийских играх 1912 года как пловец. Но большая слава пришла к Ивану позже, когда он начал работать с венгерским режиссером Майклом Кёртисом. Самая известная картина с участием Петровича — «Звезда Дамаска», вышедшая в 1920 году, — принесла актеру популярность во всей Европе и в Америке.



Новая надежда сербской сцены — молодой и многообещающий актер Милан Марич. В свои 33 года он успел поучаствовать в целом ряде классических постановок крупнейших сербских театров, а его последние кинороли позволяют рассчитывать на не менее успешную карьеру в кинематографе.

Испания

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Хесус Тордесильяс — эпохальная фигура в истории испанского кино. За свою долгую карьеру он успел сняться в 94 фильмах, а картина «Безрассудство» с его участием была представлена на Каннском кинофестивале. С возрастом актер не утратил своего обаяния и безукоризненного вкуса — нынешним модникам можно у него поучиться.



В современной Испании нет недостатка в знаменитых красавчиках: Антонио Бандерас или Хавьер Бардем имеют поклонников по всему миру. Однако одним из самых харизматичных испанских актеров, которые завоевывают сердца, лишь появившись, можно считать Марио Касаса. Сейчас сложно поверить в то, что Касас начинал свою карьеру в мыльных операх и сериалах. Переломным моментом стала картина «Три метра над уровнем неба», которая открыла Марио дорогу в серьезное кино.

Венгрия

Бела Лугоши, без преувеличения, звезда мировой величины. Этот актер снимался в первых хоррорах о Дракуле и Франкенштейне. Позднее эти картины станут классикой жанра, ими и сегодня вдохновляются современные режиссеры. В Венгрии Бела — национальная знаменитость, а в США он удостоен своей звезды на «Аллее славы». Иван Камараш — актер, популярный в современной Венгрии, да и не только. Широкой публике он стал известен благодаря роли агента Стила в картине Гильермо дель Торо «Хеллбой-2. Золотая армия». Интересный факт: Иван снялся в сериале «Дракула» 2013–2014 годов, отдав дань самому знаменитому венгерскому актеру.



А если вам интересны метаморфозы не только стандартов красоты, то загляните сюда — эта статья расскажет о том, как в течение сотни лет изменялся образ молодоженов разных стран.

Польша

Евгениуш Бодо — знаменитый польский актер, один из первых комиков, известных широкой аудитории. Несмотря на то, что он прожил всего 43 года, Евгениуш успел стать символом польского коммерческого кино. Однако он не только достиг успеха на сцене, но и оказался неплохим бизнесменом: открыл кафе, продюсерскую компанию и студию для съемки фильмов. На сегодняшний день Павел Делонг — один из самых востребованных польских актеров. Он снялся в более чем 50 картинах, среди которых оскароносный «Список Шиндлера». Сестра Павла Дорота — известная польская актриса и телеведущая.

Аргентина

В Европе основными звездами 1920-х годов были актеры, а на другом континенте популярностью пользовались представители другого вида искусства. Главные герои Аргентины того времени — танцоры танго. Карлос Гардель до сих пор является иконой танго для миллионов танцоров, а день его рождения, 11 декабря, теперь отмечается как Международный день танго.



Леонардо Сбаралья — звезда современного латиноамериканского кино. Несмотря на то, что в англоязычном мире он менее известен, в Аргентине, Мексике и Испании актер очень популярен благодаря ролям в сериалах и съемкам с Робертом Де Ниро в фильме «Красные огни».



А о том, как изменились известные музыканты с момента начала карьеры, читайте в этой статье.

Бразилия

Как и 100 лет назад, сейчас в Бразилии главные звезды — футболисты. Артур Фриденрайх — один из самых известных бразильских форвардов прошлого века. Он первым стал показывать знаменитую «красивую игру» — передавать очень быстрые пасы и создавать комбинации на поле. Неймар — наследник славных традиций бразильского футбола, главный форвард бразильской сборной, который чуть не выиграл чемпионский титул в Катаре. Неймар забил 77 голов в 124 матчах за сборную и вплотную приблизился к рекорду великого Пеле.

Австралия

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На другом конце планеты, в Австралии, в прошлом столетии не было недостатка в известных красавчиках. Так, Джордж Беранже стал звездой немого кино не только в Австралии, но и в США. Всего за свою карьеру он умудрился сняться в 140 картинах! Сегодня Австралия — одна из ведущих кинодержав, и список суперзвезд, родившихся в этой стране, поражает. Одна из самых ярких — Хью Джекман. Помимо блокбастеров вселенной Marvel Хью активно снимается в серьезном драматическом кино. Его роли в таких картинах, как «Ван Хельсинг», «Престиж» и «Отверженные», снискали любовь зрителей всего мира.



А как изменились красавцы других стран мира за 100 лет, можно узнать здесь.