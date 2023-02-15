Посмотрите, как выглядят дочери актрис, которые ослепляли зрителей своей красотой

Не зря говорят, что дети — отражение своих родителей. Наша подборка о знаменитых актрисах прошлого и их дочерях — еще одно доказательство правдивости этого высказывания. Приятно осознавать, что красота и талант легендарных людей переходят из поколения в поколение. Их фамильное сходство видно невооруженным глазом, и мы в этом убедились.

Эдита Пьеха и ее дочь Илона Броневицкая

Илона Броневицкая родилась в семье 2 популярных артистов. В детстве девочка часто оставалась на попечении бабушки. Из-за плотного графика родителей она чувствовала себя одиноко. Отношения с мамой не клеились. Взаимопонимание между Эдитой и Илоной возникло, когда дочь выросла и прошла схожий путь в карьере: окончила ЛГИТМиК, стала певицей, актрисой и телеведущей. Также Броневицкая занимается общественной деятельностью: она содержит приют для бездомных животных.

Вера Глаголева и ее дочери Анна Нахапетова, Мария Нахапетова и Анастасия Шубская

© Выйти замуж за капитана / Ленфильм , Lomohov Anatoly / East News , East News Lomohov Anatoly / East NewsEast News

У Веры Глаголевой 2 дочери от первого брака и одна — от второго. Старшая, Анна Нахапетова, с детства занималась балетом и даже выступала в труппе Большого театра. Позже начала актерскую карьеру. На ее счету уже множество ролей в кино. Средняя, Мария Нахапетова, нашла себя в графическом дизайне. А их младшая сестра Анастасия Шубская работает моделью, снимается в кино и счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.

Анна Самохина и ее дочь Александра

Анна и Александр Самохины были начинающими актерами, когда на свет появилась их дочь Александра. Порой мать брала девочку на съемки. Дебют малышки кино состоялся в ленте «Дон Сезар де Базан». Александра исполнила роль маленькой цыганки, которую на руках носил герой Михаила Боярского. Дочь актрисы мечтала пойти по стопам матери, хотя Анна была категорически против такой идеи. Несмотря на это, Александра получила актерское образование и начала ходить на пробы, принципиально не пользуясь связями родителей. Сейчас между карьерой и семьей младшая Самохина выбрала второе, желая дать своим детям внимание, которого сама не получала в детстве.

Елена Проклова и ее дочери Арина Мелик-Карамова и Полина Тришина

У звезды кинокартины «Собака на сене» 2 дочери от разных браков. Старшая дочь Арина работает техническим дизайнером. Они с матерью смогли найти общий язык только в зрелом возрасте, ведь в детстве девочка жила с бабушкой и дедушкой. Младшая дочь Полина была долгожданным ребенком, она родилась после многочисленных неудачных попыток Елены вновь стать матерью. Актриса направила все свои силы на ее воспитание, окружив заботой и больше не совершая ошибок прошлого. Девушка пробовала себя в разных сферах и получила юридическое образование.

Ирина Алферова и ее дочь Ксения

В первом браке Ирина Алферова родила дочь. Ксения, как и мама, стала актрисой. Сейчас ей 48 лет, и за ее плечами далеко не одна роль. Вместе с мужем артистка создала благотворительный фонд помощи детям.

Александра Яковлева и ее дочь Елизавета Кухарешина

Дочь Александры искала себя в разных профессиях. Она работала маркетологом, отучилась в ГИТИСе и какое-то время была продюсером на телевидении. Сейчас же Елизавета связала свою жизнь с железнодорожной отраслью.

Лариса Луппиан и ее дочь Елизавета Боярская

Елизавета родилась в семье народной артистки Ларисы Луппиан и знаменитого Михаила Боярского. С самого детства перед ней стояла высокая планка, ведь родители были известными и талантливыми людьми. Боярская не только стала успешной актрисой, выйдя из тени звездных родителей, но и удачно вышла замуж за коллегу Максима Матвеева. Супруги счастливы в браке и воспитывают 2 прекрасных сыновей.

Маргарита Терехова и ее дочь Анна

Несмотря на кроткий нрав, Анна Терехова мечтала сниматься в кино, как и ее мать. Дочь Маргариты смогла преодолеть все трудности и стать актрисой. Сейчас ей 55 лет, она играет в кино и театре, а все страхи остались позади.

Татьяна Лютаева и ее дочь Агния Дитковските

Агния тоже пошла по стопам матери, и весьма успешно. Фильм «Жара» стал проектом, который принес актрисе популярность. Там же состоялось ее знакомство с будущим мужем Алексеем Чадовым. В браке у них родился сын. Вскоре супруги развелись, но до сих пор поддерживают дружеские отношения. В 2021 году Дитковските решила снова попытать счастья и вышла замуж за ресторатора. Не так давно у пары появился общий ребенок.

Вера Алентова и ее дочь Юлия Меньшова