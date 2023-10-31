20+ работников, которые были готовы ко всему, но такого явно не ожидали

Все больше людей работает в сфере услуг, и требования к ним повышаются. Им могут нагрубить, попросить их об одолжении, а они обязаны вежливо отвечать и делать все, чтобы человек остался доволен. Однако и они не железные.

ADME обратил внимание, на что жалуются представители разных профессий, когда мы их нечаянно (или все-таки не совсем?) обижаем.

Врачи

Я должен просмотреть 40–60 пациентов за день. И за 15 минут выяснить, что с ними и как помочь. Поскольку время ограничено, мне нужны конкретные и четкие ответы, которых отдельные пациенты старательно избегают. Мы спрашиваем, когда начались боли, и они отвечают: «Ну это было на свадьбе Мэри». Спрашиваю: «Кто такая Мэри? Когда это было?» Ответ: «На 28-й день». Спрашиваю: «Какого месяца?!» У меня есть еще и другие пациенты, и я не хочу быть грубым с этим, но мне нужны ответы! © YourAmishNeighbor / Reddit

Работаю детским лором совсем недавно, весело бывает до жути. «У меня трое детей, мне вообще некогда выяснять, на что у него аллергия, просто удалите ему аденоиды!» «Ой, а что у нас там в ушке? Отит? А как вы его увидели? Я, например, в этом вообще ничего не понимаю. Что, прямо видно, да?» «А вы что, даже его не послушаете, он же кашляет?! Как нет фонендоскопа?! Что же это за доктор, который только смотрит!» «Мы к вам глазки проверить! Не проверяете? А что проверяете? Ухо, горло, нос? Ну глаза же рядом — может, заглянете?» © Подслушано у Медиков / VK

Меня просто сводят с ума подобные разговоры: «После вас боль в спине у меня усилилась». — «О нет! Какие упражнения усилили вашу боль?» — «Я их не делал». — «Хорошо, что тогда усилило вашу боль?» — «У меня нет вариантов». — «Что вы делали вчера?» — «Ну я почувствовал себя лучше после осмотра у вас, поэтому вчера я 6 часов играл в гольф (пошел поиграть в роллер-дерби/ помог друзьям переехать/ пробежал полумарафон без тренировки) и теперь чувствую себя хуже». © CarWashRedhead Reddit

© CarWashRedhead Reddit Ненавижу, когда ко мне приходят и спрашивают, что с ними может быть, а потом ПЕРЕБИВАЮТ МЕНЯ, потому что их ученый интернет знает лучше. © ilovesushiman / Reddit

Меня раздражает убежденность почти всех современных пациентов в том, что боль — это всегда плохо, что чувствовать себя нехорошо, пока твое тело лечится, неприемлемо. Ты сломал лодыжку — я могу сделать много всего, чтобы вылечить тебя и облегчить боль, но все равно будет неприятно. Не чувствовать боль невозможно. © Darwinsnightmare / Reddit

Мое любимое (я терапевт):

«Нет, понимаете, я знаю свое тело», — предварительно диагностировав у себя смехотворный придуманный недуг, который удалось нарыть в интернете.

«У меня высокий болевой порог, но...» — перед тем как упасть в обморок от укола шприца. Телефонный звонок в 2:30: «Я не могу спать!» Что ж, теперь и я не могу. И да, так действительно бывает.

И вот настоящий фаворит: «Дата моего рождения? Откуда мне знать? Я никогда не ходил в школу!» © ZeGuitarist / Reddit

Стюардессы

Не нравятся родители, которые не контролируют своих детей. Проход не место для игр, под кресло не надо складывать подгузники. Я не нянька. А спинка сиденья не книжка-раскраска. © nlderek / Reddit

Бесит, когда люди спрашивают: «Где мы сейчас?» Откуда я знаю? Однажды все-таки взяла у пилота координаты, записала их и отдала пассажиру. © iloveyouok / Reddit

Если у вас тяжелая сумка, то я могу ПОМОЧЬ поднять ее. Но я не собираюсь травмировать спину, чтобы иметь проблемы со здоровьем до конца жизни, если вы решили упаковать все свои консервы в один рюкзак и не можете его поднять. © symzk / Reddit

В терминале туалеты гораздо лучше, чем в самолете. Пожалуйста, пользуйтесь ими там, вместо того чтобы ждать, когда окажетесь на борту, чтобы пройти по единственному проходу до конца самолета. © SousEtoiles / Reddit

Официанты

Как-то один парень попросил переделать буррито, потому что не может есть молочные продукты. Я подумал, что у него аллергия, и сделал все заново. Но потом он попросил добавить сметану! © mountchichi / Reddit

Я клянусь, что те люди, которые звонили и уточняли состав каждого блюда при заказе, открыли во мне особый тип раздражения. © throwawayquestion20 / Reddit

Бесят люди, которые приходят за 5 минут до закрытия и заказывают хорошо прожаренный стейк. © Oilfreeeggs / Reddit

Я бармен. Однажды подавала 2 американо гостю, а он как раз в этот момент размахнулся рукой с деньгами. Чашку в блюдце удержала, мимику сохранила, стою себе с ошпаренной красной рукой, улыбаюсь и мягко произношу: «Извините, сейчас заменю». Конечно, мысленно выругалась, но я в ресторанном бизнесе 5 лет — нервы как сталь. © Подслушано / VK

Учителя

Мне не нравится, когда студенты не приносят в класс ничего, кроме своих телефонов. Учебники, рабочие тетради, ручки, карандаши — нет, кому все это надо? © liza_serbina / Reddit

Плохо, когда ученики не используют то, чему их обучают. Я говорю им снова и снова, что заполнить пробелы в тестах вовсе не значит выучить английский. Но они, кажется, не обращают на это внимания. © Beeder01 / Reddit

Бесит, когда ученики считают, что уже все знают и им не нужно ничему учиться. © beamingteddybear / Reddit

Работаю в школе. После родительского собрания я подозвала маму одного мальчика и сказала, что учительница литературы жалуется, что парень в конце 9-го класса по слогам еле-еле читает, и она советует ему книжки читать, хотя бы по программе. На что мама с гордостью ответила: «Я сама за всю жизнь 2 книжки прочитала, и те в школе! Не нужно ему на дребедень время тратить, и так проживет». © Подслушано / VK

Продавцы

Выводят из себя люди, которые просто убивают время. Вы не представляете, сколько времени уходит на то, чтобы отфильтровать посетителей, которые ничего не купят и попросту прогуливаются. © MiyagiSanDanielSan / Reddit

Раздражают покупатели, которые дотошно рассказывают, как упаковывать их товар. © peteisneat / Reddit

Девушка, 23 года, работаю продавцом в зоомагазине. Сегодня один клиент-мужчина сделал самый запоминающийся в моей жизни, так сказать, комплимент. Дальше цитата: «Вот смотрю на тебя и вспомнил свою собаку». Кажется, это дно... © Палата № 6 / VK

Водители такси

Не люблю, когда пассажиры пытаются поговорить со мной. Позвольте мне просто сделать свою работу. © ***beards / Reddit

Раздражает, когда пассажиры заставляют ждать, если ты приехал издалека. Они же не могли не знать, что я уже в пути. © Tom Musso / Quora

Не нравятся пассажиры, которые требуют много моего внимания, когда нужно сосредоточиться на вождении. Я могу поддержать разговор, взять зарядное устройство или переключить радиостанцию. Но подобные люди постоянно требуют внимания, а еще указывают мне, по какой полосе ехать, и на всю громкость включают музыку. © Tanya Saunders / Quora

А что вас бесит на работе?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.