Вот как Том Хэнкс реагирует, когда злопыхатели критикуют его жену из-за веса

Том Хэнкс и Рита Уилсон счастливы вместе более 35 лет, и их крепкие отношения вызывают восхищение. Однако недавно фигура Риты стала предметом критики со стороны пользователей социальных сетей, которые написали в адрес актрисы много неприятных комментариев. Но Том вновь продемонстрировал, что их отношения прочны, словно бетонная стена.

Том и Рита познакомились в 1981 году на съемках «Закадычных друзей». Их дружба переросла в отношения через 4 года после знакомства, во время съемок фильма «Волонтеры». Актеры поженились в 1988 году после того, как Хэнкс развелся с первой женой. «Наш брак был лишь вопросом времени», — признался Хэнкс. «Когда я женился на Рите, я подумал: „Ради нашего союза мне нужно будет где-то подстраиваться, где-то меняться“. Отношения не складываются просто по волшебству, как это показывают в кино».

За эти годы у пары родились два сына, Честер в 1990 году и Труман в 1995 году. Оба ребенка пошли по стопам своих родителей и сейчас работают в различных областях индустрии развлечений. Несмотря на то, что пара не распространяется о своих отношениях, во время публичных выступлений, мы видим, как они сияют от счастья. «Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня и сказал: „Я просто хочу, чтобы ты знала, что тебе ничего не нужно в себе менять, чтобы быть со мной“», — поделилась Рита.

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Борьба Уилсон с раком груди и последующая двойная мастэктомия, а также неизменная поддержка Тома показали нам, насколько прочна связь этой пары. Любовь и забота Хэнкса помогли ей в это трудное время. Женщина вспоминает: «Никогда не знаешь, как отреагирует твой супруг в подобной ситуации. Я и подумать не могла, что мой муж будет так меня поддерживать».

В прошлом вес актрисы колебался по разным причинам, в том числе и из-за того, что она часто заедала стресс. К сожалению, прибавившиеся килограммы не остались незамеченными: негативные комментарии сыпались на женщину отовсюду. «Том выглядит отлично, а Рита — не в форме, вся дряблая какая-то», — вот что говорили некоторые люди о внешности актрисы. Но женщина поняла, как надо заботиться о своем душевном и физическом здоровье. Признавая недостатки своего тела, она решила принять и полюбить себя.

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Том знает, что красота не сводится к параметрам фигуры. Он смотрит только на свою жену и говорит, что она очень смелая и красивая. Актер всегда был милым и заботливым мужем. Его слова любви помогают актрисе чувствовать себя счастливой. И это чувство взаимно: Хэнкс не раз говорил о том, как ему повезло, что Рита рядом с ним.

Многие люди в начале отношений задаются вопросом: «Как некоторым парам удается жить душа в душу на протяжении стольких лет?». Том Хэнкс поделился своими мыслями, которые могут помочь на себе испытать то самое «и жили они долго и счастливо».