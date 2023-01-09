10+ мастеров, которые покорили интернет своим умением создавать крутые вещи из кожи

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Мы искренне восторгаемся людьми, которые могут делать что-то своими руками. В данной подборке — творения мастеров по коже. Здесь вы увидите и просто милые вещицы, и настоящие произведения искусства.

«Я сделала кошелек для монеток в виде китайского пельменя»

«Моя сумка по „Властелину колец“ во всей красе!»

Надеюсь, мой муж ее не увидит, потому что он большой поклонник «Властелина колец». Попросит меня сшить ему такую же, но моего уровня мастерства не хватит. Тогда он в вас вцепится и закидает кучей денег, чтобы вы сделали ему такую же! © SweetYankeeTea / Reddit

«А у меня вот такой пряничный домик»

Вы только гляньте, какой олень

«Моя первая кожаная сумочка готова, я сделала ее сама!»

Игольница в виде рыбы фугу

«Сделала несколько таких вот подарков для друзей»

Я даже из бумаги не всегда могу ровно вырезать. Вот как вам это удается? © ActivelyLostInTarget / Reddit

Вуаля, рюкзак готов

«Всех уже захватил дух Рождества, а я вот застрял с Ктулху. Это обложка для книги с тиснением»

Вдохновение Средиземьем

Здесь игра слов: You shall not pass [Ты не пройдешь] и passport [паспорт. — Прим. ADME].

«Чтобы сделать эти доспехи, мне потребовалось 4 месяца»

Колье-чокер из кожи с замшевой вставкой

Как вам такой пингвин?

«Впервые сама сделала узор»

«Кожаные наручи из „драконьей чешуи“. Источник вдохновения — моя любовь к компьютерным играм»

«Просто без ума от этой заколки для волос»

Рюкзак с лисичками

Брелок может быть и таким

«Начала работать с кожей, чтобы сделать доспехи. Горжусь собой!»

Ну что за симпатичная сумочка