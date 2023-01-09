10+ мастеров, которые покорили интернет своим умением создавать крутые вещи из кожи
Мы искренне восторгаемся людьми, которые могут делать что-то своими руками. В данной подборке — творения мастеров по коже. Здесь вы увидите и просто милые вещицы, и настоящие произведения искусства.
«Я сделала кошелек для монеток в виде китайского пельменя»
«Моя сумка по „Властелину колец“ во всей красе!»
- Надеюсь, мой муж ее не увидит, потому что он большой поклонник «Властелина колец». Попросит меня сшить ему такую же, но моего уровня мастерства не хватит. Тогда он в вас вцепится и закидает кучей денег, чтобы вы сделали ему такую же! © SweetYankeeTea / Reddit
«А у меня вот такой пряничный домик»
Вы только гляньте, какой олень
«Моя первая кожаная сумочка готова, я сделала ее сама!»
Игольница в виде рыбы фугу
«Сделала несколько таких вот подарков для друзей»
- Я даже из бумаги не всегда могу ровно вырезать. Вот как вам это удается? © ActivelyLostInTarget / Reddit
Вуаля, рюкзак готов
«Всех уже захватил дух Рождества, а я вот застрял с Ктулху. Это обложка для книги с тиснением»
Вдохновение Средиземьем
Здесь игра слов: You shall not pass [Ты не пройдешь] и passport [паспорт. — Прим. ADME].
«Чтобы сделать эти доспехи, мне потребовалось 4 месяца»
Колье-чокер из кожи с замшевой вставкой
Как вам такой пингвин?
«Впервые сама сделала узор»
«Кожаные наручи из „драконьей чешуи“. Источник вдохновения — моя любовь к компьютерным играм»
«Просто без ума от этой заколки для волос»
Рюкзак с лисичками
Брелок может быть и таким
«Начала работать с кожей, чтобы сделать доспехи. Горжусь собой!»
Ну что за симпатичная сумочка
Какие вещи вам понравились больше всего?
Фото на превью Mrhydez / Reddit
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