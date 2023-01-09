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10+ мастеров, которые покорили интернет своим умением создавать крутые вещи из кожи

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Мы искренне восторгаемся людьми, которые могут делать что-то своими руками. В данной подборке — творения мастеров по коже. Здесь вы увидите и просто милые вещицы, и настоящие произведения искусства.

«Я сделала кошелек для монеток в виде китайского пельменя»

«Моя сумка по „Властелину колец“ во всей красе!»

  • Надеюсь, мой муж ее не увидит, потому что он большой поклонник «Властелина колец». Попросит меня сшить ему такую же, но моего уровня мастерства не хватит. Тогда он в вас вцепится и закидает кучей денег, чтобы вы сделали ему такую же! © SweetYankeeTea / Reddit

«А у меня вот такой пряничный домик»

Вы только гляньте, какой олень

«Моя первая кожаная сумочка готова, я сделала ее сама!»

Игольница в виде рыбы фугу

«Сделала несколько таких вот подарков для друзей»

Вуаля, рюкзак готов

«Всех уже захватил дух Рождества, а я вот застрял с Ктулху. Это обложка для книги с тиснением»

Вдохновение Средиземьем

Здесь игра слов: You shall not pass [Ты не пройдешь] и passport [паспорт. — Прим. ADME].

«Чтобы сделать эти доспехи, мне потребовалось 4 месяца»

Колье-чокер из кожи с замшевой вставкой

Как вам такой пингвин?

«Впервые сама сделала узор»

«Кожаные наручи из „драконьей чешуи“. Источник вдохновения — моя любовь к компьютерным играм»

«Просто без ума от этой заколки для волос»

Рюкзак с лисичками

Брелок может быть и таким

«Начала работать с кожей, чтобы сделать доспехи. Горжусь собой!»

Ну что за симпатичная сумочка

Какие вещи вам понравились больше всего?

Фото на превью Mrhydez / Reddit
522918
AdMe/Народное творчество/10+ мастеров, которые покорили интернет своим умением создавать крутые вещи из кожи
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