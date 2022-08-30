10+ девушек, которым без эффектного педикюра спокойно не живется

Есть множество способов подчеркнуть свою индивидуальность, и педикюр определенно один из них. Тем более в теплое время, когда хочется носить максимально открытую обувь. Видимо, об этом же подумали и героини нашей статьи. Они как следует позаботились о ноготках на своих ногах и решили похвастаться результатом в интернете.

Мы в ADME подсмотрели, какой педикюр делают себе девушки по всему миру. Оказалось, многие из них сами наводят себе красоту на ногтях, и получается классно.

«Как же я счастлива, что решила попробовать „вечный“ французский педикюр, то есть накладные ногти»

«Педикюр с лаком цвета „мистический лунный камень“. Так здорово смотрится на свету»

«Педикюр Skittles — мой любимый. Как ни странно, люди чаще хвалят эти цвета на пальцах ног, чем рук»

Нанесли светоотражающий магнитный лак «кошачий глаз» поверх черного

«Рисовать на ногтях своих же ног сложно. Кто-нибудь понимает, что я пыталась изобразить?»

Это павлин! © starg00n / Reddit

Вау, дизайн, наверное, занял целую вечность. Надеюсь, вы сейчас носите сандалии, чтобы все могли видеть эту красоту. © janezak / Reddit

«Конечно, нужно еще потренироваться рисовать листву, но я все равно довольна результатом»

«Просто должна была поделиться своими „клубничными“ ногтями»

«Я научилась делать педикюр в школе косметологии. К тому же я художница, это тоже помогает»

«Так хотелось летнего настроения, поэтому я нарисовала гибискус»

«Я нарисовала этот дизайн от руки с помощью тонкой кисти»

«Купила накладные ногти для пальцев ног и просто наклеила их. Посмотрим, как долго продержатся»

«Сказала мастеру, что она может делать на моих ногтях все, что захочет. Она взяла разные цвета, и понеслось»

Когда нет возможности отправиться на юг к закатам с пальмами

«Раньше у меня было правило: никаких ярких цветов. Хорошо, что я пересмотрела свое мнение»

«Люблю салонный педикюр, но иногда делаю его себе сама»

«Попросила своего мастера сделать акрил на больших пальцах ног. В следующий раз попробую все ногти такие сделать»

«Пляжные» ногти

«Мой мастер так агрессивно снимает покрытие, что в итоге мои ногти просто стали крошиться. Решила теперь учиться делать педикюр сама»

«Решила сделать французский педикюр по-новому»

У тебя такие длинные ногти! Как ты вообще обувь-то носишь? © GHASTLYEYRIEE / Reddit

На самом деле у меня просто такое ногтевое ложе. Свободного края у ногтей практически нет. Даже когда они длиннее, я надеваю носки и обувь так же, как и все остальные. © Daphodili / Reddit