10+ женщин, для которых беременность — это повод приодеться, а не забыть о стиле

Из-за того, что беременность дается женщинам тяжело и их тело меняется очень сильно, можно подумать, что это не время для создания модных образов. По понятным причинам будущие мамы выбирают для себя удобную одежду. Но это не означает, что она не может быть стильной. Героини этой статьи доказывают, что в период ожидания малыша тоже можно надевать крутые вещи, даже если они будут на пару размеров больше, чем дамы привыкли.

Мы в ADME согласны, что ожидание ребенка — это не повод отказывать себе в удовольствии носить то, что хочется. Наоборот, это еще одна возможность продемонстрировать свой стиль и индивидуальность. А в конце статьи вы найдете небольшой бонус, который поможет вам приятно провести свободное время.

«Этот топ для беременных получился хорошо, но шить его было мучением. Ленты постоянно запутывались. Еще один я точно не осилила бы»

«Мне надоела скучная одежда для беременных, поэтому я решила сшить платье сама»

«Я сделала себе комбинезон для беременных. Верхняя часть регулируется»

«Я на 35-й неделе. Сшила себе удобные наряды, буду носить их в больнице. Верхнюю переднюю часть платья можно поднять, чтобы было проще кормить малыша»

«Я перешила свое платье для беременных — получилось кое-что для моей малышки. Надо признать, на ней оно смотрится лучше»

«Несмотря на скромные навыки шитья, мне удалось переделать этот комбинезон так, чтобы он налез на мой живот на 6-м месяце беременности»

«Летнее платье для беременных — мой первый успех в шитье»

«Только сегодня закончила шить эти брюки и очень горжусь ими»

«Сама сшила юбку, чтобы носить во время беременности. А потом эластичный пояс можно будет убрать»

Беременность не препятствие для создания стильного образа

«В ожидании малыша мы провели фотосессию. Я мечтала об этом моменте 5 лет»

«Я сшила хлопковое платье, которое смогу носить и после родов. Все из-за того, что топ с запахом»

«Сделала платье с регулировкой на груди»

«Сшила себе платье в стиле 60-х за 5 недель до окончания срока беременности»

«Решила сшить платье из ткани, предназначенной для давно заброшенного проекта, и рубашки, которую давно не носила. Потом добавлю молнию, чтобы проще было кормить малыша»

«Я модифицировала выкройку и сшила платье специально для ношения во время беременности»

«Я сшила это платье, и теперь мне нужна только достаточно теплая погода»

Бонус