14 человек, которые столкнулись с такими наглецами, что аж проучить хочется

Наглецы — неприятная реальность в нашей жизни. Они подстерегают нас повсюду: на работе, в школе, в общественном транспорте и даже дома. Многие из нас часто оказываются в неловких ситуациях, не зная, как ответить на слова и действия таких людей. Но существуют и те, кто мастерски справляется с наглецами, не оставляя их без ответа. А в бонусе вас ждет история о наглецах, уже ставшая практически легендарной.