14 человек, рвущих шаблоны, как щенок любимые тапки

В современном мире люди борются со стереотипным мышлением. Умом мы понимаем, что огромный байкер в татуировках совсем не обязательно должен оказаться опасным парнем, а хрупкой девушке легко может быть по силам собрать мебель или разобраться с техникой. Однако подсознание порой подводит нас и толкает на поспешные выводы.