14 человек, рвущих шаблоны, как щенок любимые тапки
В современном мире люди борются со стереотипным мышлением. Умом мы понимаем, что огромный байкер в татуировках совсем не обязательно должен оказаться опасным парнем, а хрупкой девушке легко может быть по силам собрать мебель или разобраться с техникой. Однако подсознание порой подводит нас и толкает на поспешные выводы.
Мы в ADME тоже порой ловим себя на том, что мыслим стереотипами. А вот герои нашей подборки на своем опыте поняли, что не стоит судить о книге по обложке.
- Сыночки (17 и 12 лет) постоянно тырят у меня носки. Уговоры не возымели эффекта, пристыдить также не получилось. Купила себе яркие носочки: голубые, желтые, розовые. Не помогло. Это я с печалью поняла, узрев мою розовую обновку на лапах младшего сына. Сегодня нашла миленькие, абсолютно девчачьи — в сердечко и мармеладку. Довольная, принесла их домой, старшему показываю и победно заявляю:
— Вот, смотри, какие красивые женские носочки я купила себе!
В ответ вижу снисходительную улыбку старшего:
— Наивная. Думаешь, меня это остановит? © Jasmyne75 / Pikabu
- Захожу вся такая красивая, в платье, в спортивный магазин. Долго что-то выбирала, охранник на меня постоянно таращился. Вот, думаю, наглец, пялится. На выходе он мне: «Девушка, можно пару слов?» Я думаю, сейчас клеиться будет. А он: «Вот вы так некрасиво сутулитесь, хоть бы спину прямо держали, другое дело было бы». Покраснела и ушла. © Подслушано / Ideer
- Мама везла нас с сестрой домой из школы. Позади ехала наша директриса. И тут машина мамы заглохла, а директриса предпочла просто не заметить, как ее ученицы толкают авто. Вдруг из ниоткуда появляется бездомный и помогает нам. © TheHoundsOFLove / Reddit
- Сегодня впервые в жизни взяла в руки перфоратор. Знаю, что для кого-то это полная ерунда, но меня это победа над собой. Я так боялась, но смогла! И повесила в прихожей вешалку для одежды. Этажерку для обуви, кстати, я тоже собрала сама на прошлой неделе. С помощью инструкции, отвертки и мощных мысленных усилий. Для гуманитария, тяжелее ручки ничего в руках не державшего, получилось отлично. © solomama / Pikabu
- Когда переехал в новый район, ко мне зашел познакомиться сосед. Он был около 180 см ростом, с выпуклыми мышцами и татуировками, покрывающими каждый видимый дюйм его кожи. Я посмотрел на его пирсинг и немного поговорил с ним. Осмотрев мою комнату, сосед заметил пианино. А затем сел и сыграл мне одну из самых удивительных композиций, которые я когда-либо слышал в своей жизни. © xKirbee / Reddit
- Муж временно безработный. И это такой кайф! Дома всегда чисто, уютно, еда приготовлена, меня встречает спокойный и отдохнувший муж. Моей зарплаты нам хватает на безбедную жизнь, пусть и без прежнего шика. А он комплексует и ищет работу, потому что «иначе не мужик». Не знаю, как уговорить его выбросить эти стереотипы из головы и стать домохозяином. Я согласна даже больше работать и зарабатывать. Ну на фига ему эта работа, пусть дома сидит! © Подслушано / Ideer
- Есть у нас во дворе парень лет 30. Весь в татуировках, прическа и цвет волос нешаблонные. Вид в целом брутальный и даже слегка жутковатый. В связи с чем у большинства жильцов постарше сложилось о нем не самое лучшее мнение. А вот что видел я, когда просто вышел на балкон: он с сыном шел домой (судя по пакетам, из магазина), сын развернул чупа-чупс и бросил фантик на землю. Папа остановился, указал на фантик и сказал: «Сань, подними и отнеси в урну. Чистота начинается с каждого». © ArcNTand / Pikabu
- Один мой коллега работает бренд-менеджером, а еще шьет лифчики. Берет за них копейки. Сшил мне и еще одной коллеге лифчик по своим эскизам — удобнее я ничего не носила. Открыть свое дело или хотя бы небольшой интернет-магазин не хочет. Жена его поддерживает, но он боится осуждения, мол, «что люди скажут», «не мужское это дело» и прочие стереотипы. И вроде XXI век, но его друзья и родители идею не одобрили (по его словам). Печально. © Подслушано / Ideer
- Я 48-летняя женщина, и я занимаюсь паркуром. Начала 3 года назад с нулевым уровнем физической подготовки и навыков. А теперь я могу маневрировать над всеми видами препятствий, под ними и вокруг них! © twitchette / Reddit
- Я парень, мне 24 года. С детства мечтаю играть на флейте: услышал когда-то и влюбился. Но все, абсолютно все делают огромные глаза и говорят, что это не мужское дело. Родители вообще агрессивно настроены. Что за странные стереотипы? © Подслушано / Ideer
- Меня раздражает стереотип «тебе уже 30, а живешь с родителями». Мои родители — пожилые люди. И мне, и им спокойнее, когда я рядом. Я не скрываю, что живу с мамой и папой. Очень смешно наблюдать за тем, как люди сначала пытаются самоутвердиться за твой счет, приговаривая «Сю-сю-сю, ребеночек держится за мамину юбку в 30 годиков», а потом начинают подлизываться, когда выясняют, что у меня есть своя квартира, машина и бизнес. © Подслушано / Ideer
- Всякий раз, когда я вижу высокого парня с большими мускулами и в обтягивающей футболке, я всегда думаю о ком-то, кто ничего не делает, кроме как ходит в спортзал и водит Harley. Ну, знаете, этакий крутой парень. И недавно я видел одного такого на мюзикле «Король Лев». Сначала я подумал, что он там только ради своей жены или детей, но нет: он сидел прямо перед нами и явно был один. Этот парень наслаждался шоу так же, как и все мы. © unknown author / Reddit
- Как-то шла домой вечером из супермаркета. За мной, как назло, увязался здоровый парень, весь в татуировках. У меня душа в пятки, ускорилась как могла. Он не отстает. Дошла до подъезда. Судорожно ищу ключ, он что-то кричит мне. Начинаю паниковать, а он вдруг как скажет: «Извините, девушка, вы уронили кошелек». © unknown author / Reddit
- Когда мне было 16, я подрабатывала в кафе. Однажды работала в ночную смену — мыла пол. И вдруг слышу звук: рев нескольких мотоциклов. Повар выглянул в окно и тут же стал прятаться. Я одна в помещении. Запустила кофемашину, поставила на стойку чашки и пончики. Зашли около 30 байкеров. Они помогли мне обслужить их и прибрать мусор. Когда клиенты уходили, они оставили мне на чай более $ 100. Кстати, повара после этого я уважать перестала. © Anna Demers / Quora
Бонус: оказывается, животные тоже умеют ломать стереотипы
- Я работаю в зоомагазине. Одна женщина наблюдала за нашими бойцовыми рыбками, а потом спросила, кто из них какого пола. Я ответил, что они все мужского пола, потому что наша компания покупает только их. Она посмотрела на меня с недоверием, указала на одного из них: «Даже этот?» Я сказал что-то вроде: «Эм, почему бы и нет?» Та мне: «Он же розовый! Почему рыба мужского пола розовая?» Она была на грани злости, и я не знал, как объяснить ей, что генетика рыб не подчиняется людским гендерным стереотипам. © Подслушано / Ideer
А какие стереотипы вдребезги разбивали вы?
AdMe/Народное творчество/14 человек, рвущих шаблоны, как щенок любимые тапки
Поделиться этой статьёй