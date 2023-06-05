14 историй про людей, которые оказались теми самыми соседями с прибабахом
Кому-то везет с соседями, кому-то нет, но, как правило, в каждом доме есть свой чудик, который всеми недоволен. Впрочем, иногда этим выдающимся персонажем оказываемся мы сами.
- Купила квартиру. Соседи сказали, что бывшая хозяйка была повернутой и отправляла по 20-30 жалоб в месяц в УК. Когда выбирала квартиру, заметила, что наш двор и соседние сильно отличаются от остального района и даже дворов через дорогу. У нас ровный асфальт, стены домов и подъезд без рисунков. Новые детские площадки, скамейки, есть даже площадка для выгула собак. При этом всем сделаны нормальные тротуары, удобная парковка, освещение и висят камеры. Вот и думаю, кто тут повернутый: бывшая хозяйка или соседи. © Подслушано / VK
- Я как-то раз в универе курсач делала без перерыва пару суток, и под конец, чтоб не уснуть, включила на компе «Металлику», все альбомы, тихонечко так, фоном. Правда пару раз чуть погромче делала, когда песня хорошая начиналась. Потом смотрю — темно за окном. «Наверное, уже ночь», — догадалась я и музыку выключила. На следующий день от нескольких соседей выслушала историю, как кто-то слушал какую-то дичь в три часа ночи на всю катушку. Очень им всем посочувствовала, поахала и головой покачала. На меня никто даже не подумал. Хорошо быть девочкой-ромашечкой. © Таисия К / ADME
- Вечером стояла на балконе и увидела, как прямо во дворе школы падает огромный вяз. Неделю он валялся прям посреди дороги где обычно ходят школьники. Их там очень много росло, и все примерно такого же возраста, что и упавший. Я написала жалобу, мол, дерево вон упало, а вам все равно? А если упадет на детей, который идут доброе вечное узнавать? Через неделю перед первым сентября приехали рабочие с вышкой и спилили все аварийные деревья. Так что да, пусть я и ябеда, зато от чистого сердца. © paranoidLynx / Pikabu
- Мы с соседями отменили дежурство по подъезду и наняли уборщицу. Но есть у нас одна чокнутая бабка, которая всегда всем не довольна. Так она устроила скандал и выгнала уборщицу из подъезда. © RicKValendor / Pikabu
- У меня торцевая квартира. Раньше на доме висел плакат, но его сняли. По осени стало ощутимо холоднее. Я разузнал, что можно обратится в УК за утеплением. Весь процесс пропитан бюрократией, но, если подать коллективное заявление, все проще. Я месяц пытался уговорить соседей. Но все как обычно. Кто занят, кто на работе. В итоге я своего добился, в квартире стало тепло. Так вот все мои ленивые и завистливые соседи сразу пошли за советами ко мне: «Научи, что делать, куда писать». Я ограничивался фразой: «Все через УК».
Самое смешное вскрылось в конце. Соседка, которая откровенно меня ненавидела за то, что я отказался поехать с ней и водить по кабинетам, оказалась виновницей всего замеса. Это по ее многочисленным жалобам с дома сняли рекламное полотно. Она считала рекламу вульгарной. © TREGANBmo / Pikabu
- Когда у меня родился первенец, встала задача сделать пандус, чтобы с коляской удобно было спускаться. ЖЭК сказал, мол, ничего не знаем, сами справляйтесь. В итоге сколотили с тестем деревянный пандус, внешне напоминающий лестницу, которую можно опускать поверх ступеней и спускаться с коляской. И тут началось непредвиденное: одной даме за 45 он помешал, и она кого-то подбила его вынести на детскую площадку. Я принес пандус обратно, пристегнул на велосипедный замок к перилам. Через два дня звонок в дверь моей квартиры. У двери стая озлобленных соседок. Шипят на меня, мол, нам ЖЭК пандус для колясок в подъезд сделал, а вы его закрыли на замок. Смеялся от души. © Yogibear / Pikabu
- Сегодня соседи попросили сдать по 1000 рублей на ремонт дома. Я спросила почему? Ведь ремонт делает управляющая компания. Они ответили, что сделали его своими силами. Я попросила предоставить смету. Соседка начала хамить, что ничего никому не обязана предоставлять. Нахамила мне — получи хамство в ответ. Муж отчитал меня, что я просто так ругаюсь с соседями и обвинил во всем, не заступился за меня. Почему я должна глотать хамство других людей? Я имею право знать, на что пошли наши деньги, или нет? Обидно. © Подслушано / Ideer
- Однажды сосед вошел в мою прихожую. Он стал ругаться: «Эй! Ты что делаешь в моем доме! Убирайся!» © Robert Gillespie / Quora
- Я уходила на работу в 8, приходила после 10 вечера, соседей вообще не видела. Но однажды меня практически за руку схватили две тетки с лекцией о том, что они тут пол моют в подъезде (5 этажей) по очереди. На мои возражения, что мы платим уборщице, они заявили: «А нам не хватает ее уборки». Регион, к слову, довольно чистый, снег неделю в году, слякоть редко. Ничего, пожала плечами и предложила им продолжать развлекаться, как им захочется. Больше меня не трогали. © Алина / ADME
- Купив дом, мы не были готовы к безумию, с которым столкнулись. Бывшие владельцы дома полностью засадили газон кустами и цветами. Как выяснилось, чтобы позлить соседа. Сосед проводил все время, ухаживая за своим идеальным газоном и хотел, чтобы у всех был такой же. Мы оставили кусты — сосед даже жаловался на нас в ассоциацию домовладельцев. Когда он съехал, мы вздохнули с облечением. © Suzanne Lucas / Quora
- Мой сосед — пожилой мужчина. Он всюду совал свой нос и все время был чем-то недоволен. Однажды он пожаловался на свет от фар. Мол, когда я вечером подъезжал к дому, то свет от фар моей машины попал в его окна и помешал ему уснуть! © John McIlroy / Quora
- У меня есть соседка примерно 70 лет. И она стала встречаться с пожилым мужчиной. Соседка всем говорит, что это — ее муж, но он приезжает к ней утром, а ночью куда-то уезжает на такси. © Laura C / Quora
- Как-то, когда сын еще был младенцем, поймала себя в магазине на том, что напеваю вслух на мотив «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю»: «Колбаса, колбаса, вот какая колбаса!» Выражение лица дядьки рядом со мной мне запомнилось. Быстренько убежала. © KonaYo / ADME
- Маме кто-то стал названивать в домофон. А она с температурой под 40 ждала врача. Мать не выдержала, спустилась. А там соседский мальчик лет 4-5 балуется: рандомно набирает на домофоне квартиры. Поодаль торчит его многодетная мамаша, говорит по телефону. Моя мать к ней обращается, говорит, что ее сын балуется. Та равнодушно: «Я говорила ему, что нельзя!»
Моя мама: «Скажи так, чтобы он понял, что нельзя». Соседка отрывается от телефона и обливает мою мать презрением: «Я своих детей не ругаю! Я их очень сильно люблю!» Моя мать взрывается: «Нет, а мы своих детей, можно подумать, не любили! Еще раз твой сын нажмет на домофон, и я сдам его в опеку, когда он один на улице шататься будет!» Развернулась и ушла. Больше домофон не звонил. Значит, может, эта «любящая», когда хочет, с сыном договориться. © 11ore11 / Pikabu
Некоторые люди настолько фееричны, что требуют своих соседей научить детей не плакать, пока идет сериал.
AdMe/Народное творчество/14 историй про людей, которые оказались теми самыми соседями с прибабахом
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