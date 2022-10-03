15 доказательств того, что между соседями с детьми и соседями с перфоратором лучше выбирать вторых
При переезде не угадаешь, какие достанутся соседи. Возможно, попадется тихая пара, с которой вы будете мило болтать на лестничной площадке. Но порой встречаются такие экземпляры, что проще сменить место жительства, чем наладить с ними отношения. А еще мы искренне сочувствуем тем, у кого по соседству поселились неугомонные дети.
- Дружу с соседями по площадке. Над ними живет семья с двумя детьми, старшая девочка учится в начальной школе, ровесница моего сына. Мои соседи постоянно рассказывают, как жильцы сверху громко делают уроки. Начало учебного года. Захожу к соседям, хозяин спрашивает: «Ну что, как год начался?» Я удивляюсь, мол, всего 3 дня прошло. На что сосед, поднимая руки вверх и глядя на потолок, выдает: «А мы уже двойку получили!» © Подслушано / Ideer
- Снимаю квартиру в монолитной новостройке на протяжении четырех лет. За это время у соседей сверху подросли детишки. Примерно с весны прошлого года начался лютый ад. Топают, прыгают, какие-то шары, игрушки катают. Недавно не выдержал, попросил хотя бы в 7 утра не беспокоить. В ответ развели руками, мол, ну как же мы им скажем: это же дети. Поначалу успокоились, а потом все заново и с еще большей силой. Выход нашел такой: вчера и сегодня включал ненадолго музыку. Благо нижние соседи с утра все уходят на работу. Вроде помогло: колонки хорошие. © nowhere2go / Pikabu
- У соседей 2 ребенка: трех и шести лет. Места для игр в квартире мало, и иногда они выходят поиграть на лестничную площадку. А я беременна и из-за них не могу отдохнуть днем. С другой стороны, скоро я рожу, и им придется слушать плач малыша. Сложная ситуация. © Extension_Lab7061 / Reddit
- Внизу подросли соседские мальчишки, им купили спортивный уголок с канатом. Как только дело к ночи, начинаются гонки по квартире. Ходила к их маме, та ответила, что не будет лишать детей детства и проблемы соседей ее не беспокоят. Прошла пара лет, теперь утро начинается с ее «ультразвука»: орет на сыновей, они неуправляемыми стали. © Medvezkaya / Pikabu
- Когда была маленькая, очень любила слушать, как соседка читает сыну сказки. Потом мы с этим самым мальчиком выросли и стали общаться через стенку. Своего магнитофона у меня не было, поэтому, когда соседи включали музыку, просила сделать погромче. Через стенку говорили друг другу «будь здоров», но так и не встретились ни разу. Потом узнала, что они уехали и там теперь живут другие люди. И теперь, уже будучи взрослой, слушаю, как другая мама читает своей дочке сказки. © Подслушано / Ideer
- Сосед купил ребенку барабанную установку. Барабаны бесят, даже если на них умеют играть. А 13-летний парень с их помощью превращает жизнь окружающих в настоящий ад. © Sean Kernan / Quora
- Лет 9 назад перебрались в квартиру. Наступление осени обозначилось криками соседки: «Вера, блин, делай уроки!» Вера очень много и часто косячила и так же много и часто огребала. Однажды мы сказали матери семейства, что слышим, как она воспитывает бедную Веру. Та долго извинялась, а потом до нас донеслось: «Вера, блин, сколько ты будешь косячить?! Даже соседи жалуются, что слышат, как ты уроки делаешь!» Девочку было искренне жаль. Потом она выросла и уехала учиться, мы хоть вздохнули спокойно. Но наступил новый учебный год, и вечер буднего дня озарился воплем: «Таня, блин!» Так мы узнали, что у соседки двое детей и вторая дочь доросла до школы. © Sovunja77 / Pikabu
- Отпуск, снимаем дом. Сижу я, значит, у бассейна. Работаю. Идет дождь. Поднимаю глаза и вдруг вижу, что мальчишка на балконе — племянник владельца отеля — пристраивается к цветочному горшку, чтобы в него в туалет сходить. Увидел меня и убежал. В доме есть туалет, и не один.
- Однажды старший сын помогал соседу убирать снег с грузовика. Делал он это металлической лопатой. Пришлось оплачивать ремонт машины и заодно учить сына правильно убирать снег. © Carol Danvers / Quora
- У соседей старшая дочь играла на фортепиано. Ничего, терпеть еще можно, играла хорошо. Потом среднюю дочь тоже отдали в музыкалку, играет она на виолончели. Талантом ее природа обделила. С ужасом ждем, что они придумают для младшего мальчика. Барабаны, аккордеон? Заодно гуглим, как сделать шумоизоляцию потолка.
- Между нашим и соседским двором покосился забор. Разделить затраты на его восстановление пополам они его не хотят, все сваливают на нас. Однажды прихожу, а их дочка лет пяти стоит возле заборного столба и отдирает от него куски бетона. © Halloweenqueen1031 / Reddit
- Надо мной живет подросток. Он бегает и прыгает так, как будто до сих пор ребенок. Пытался достучаться до родителей — все напрасно. Поэтому, когда парень начинает топать, я попросту включаю музыку на максимум и слушаю, пока он не прекратит. © bakewelltart20 / Reddit
- Были у соседей по даче на дне рождения дочери. Среди приглашенных — тетя именинницы с дочкой Анжелой. Анжеле 13 лет, отличается крайней избалованностью и нагловатостью, считает себя взрослой и умной. Имениннице папа подарил дорогой телефон. Как только тетя про это узнала, тут же начала орать всем гостям: «Только Анжеле не говорите, а то она сейчас нам всем тут устроит!» Что должен устроить ребенок, не понял, но на всякий случай промолчал. Вот думаю, а что же с Анжелой дальше будет. © imv1979 / Pikabu
- В детстве жили на 2-м этаже 2-этажного дома с прекрасными соседями — пожилой парой. Соседи были до того хороши, что я, тогда еще маленький, мог зайти к ним пообедать. Однажды играл летом и открутил краны на радиаторах отопления. Пришла осень. До сих пор помню, как мама с бабой Машей мыли соседям полы. © Chef.blinchika / Pikabu
- Шел сегодня домой. К подъезду подошла соседка: в одной руке — спящий ребенок, в другой — тяжелый пакет. Я говорю ей: «Давайте помогу». Она такая: «Ой спасибо!» И дает мне ребенка. Интересно, а что у нее тогда в пакете? Более желанный ребенок? © _loveinureyes_ / Twitter
Расскажите, доводят ли вас соседские дети до белого каления?
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что между соседями с детьми и соседями с перфоратором лучше выбирать вторых
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