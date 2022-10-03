15 доказательств того, что между соседями с детьми и соседями с перфоратором лучше выбирать вторых

При переезде не угадаешь, какие достанутся соседи. Возможно, попадется тихая пара, с которой вы будете мило болтать на лестничной площадке. Но порой встречаются такие экземпляры, что проще сменить место жительства, чем наладить с ними отношения. А еще мы искренне сочувствуем тем, у кого по соседству поселились неугомонные дети.