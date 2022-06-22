15 историй от женщин, которые выбрали делом своей жизни присматривать за чужими детьми
За некоторыми детьми надо ходить и записывать их проделки или высказывания. На Reddit даже есть тред, где люди рассказывают о своем опыте работы нянями и объясняют, почему им так нравится быть бебиситтерами.
Нам в ADME истории из жизни нянь и детей здорово подняли настроение. Надеемся, на вас они подействуют так же.
- Пятилетка нарисовала меня и себя. Она такая: «Это я прыгаю в бассейн. Смотри, мои волосы блестящие и очень красивые. А это ты прыгаешь в бассейн. Твои волосы торчат во все стороны, потому что ты не добавляешь в них этот, как там его...» Я со вздохом подсказываю: «Кондиционер». Она: «Да, вот его не добавляешь, поэтому и выглядишь вот так». Пускаю скупую слезу. © goudamonster / Reddit
- У меня есть татуировки на руках и груди. И я присматриваю за девочкой, которой полтора года. Взяла ее на руки, а она стала теребить воротник рубашки (я вчера впервые надела рубашку с длинными рукавами и наглухо застегнулась). Так как малышка еще на грудном вскармливании, я сначала решила, что она хочет есть, но девочка успокоилась, как только увидела мои татуировки! Мы с ее мамой шутим, что, когда она вырастет, будет ходить в татухах с головы до ног. © caaileyy / Reddit
- Ребенок капризничал и начал громко реветь. Я такая: «Ш-ш-ш, мама разговаривает по телефону, давай плакать только глазками. Закроем ротик на замок». Мелкий послушался и стал быстро-быстро моргать. Спросила его, мол, ты чего, а он выдал: «Это чтобы было больше слез, раз рот открывать нельзя». Горжусь своим педагогическим талантом и очень смеюсь. © soycoffeecreamer / Reddit
- Так смешно, когда дети учатся произносить сложные и длинные слова! Мое любимое на сегодняшний день — «ханитайзер» вместо «санитайзер». © goodgollyitsmol / Reddit
- «У тебя лицо неодетое!» — это первое, что выдал мне 4-летний малыш в 6 утра, когда увидел, что я сплю без очков. © JustheBean / Reddit
- Девочка захотела спагетти. Поставила я перед ней тарелку, вилку дала — как она попросила. Сели мы за стол, малая набрала пригоршню макарон и давай уплетать. Съела половину, а потом как выдаст: «Можешь подержать мои макарошки? Мне нужно на горшок». И, прежде чем я успела что-то ответить, бросает мне в руки макароны. Дети такие забавные. © glitterhours / Reddit
- Во время игры у меня задралась футболка, и дети заметили растяжки на животе. Спросили, откуда у меня «эти полоски». Говорю, мол, мои дети сделали. Ребята уточнили, нарочно ли. А узнав, что нет, заявили: «Тетя, ты крутая!» Итак, я крутая из-за растяжек. Ржу не могу. © nicoleyoung27 / Reddit
- У девочки не было друзей. Я хотела, чтобы она наработала навык общения перед садиком. Пошли мы в парк, там она встретила мальчика. В общем, они отлично поладили. Я даже пообщалась с папой того пацана, мы обменялись телефонами, а через час он мне вдруг пишет: «Ты замужем?» Ну вот. А я-то всего-навсего искала друга для маленькой девочки. © Frizzycatt / Reddit
- Забираю на машине мальчика из школы. Ему сейчас 12 лет. На днях он рассказал, кем хочет стать, когда вырастет. Я, говорит, хочу быть автомойщиком. Моешь машины, делаешь их красивыми, а людей — счастливыми. Ну я и предложила ему попробовать себя в деле. Уже пару дней он моет мою машину. И ему нравится, и я довольна. © DescriptionBrave382 / Reddit
- У меня ребенок изобрел новое слово: он объединил «хот-дог» и «гамбургер» и называет их все просто «хот-бургеры». © justkate2 / Reddit
- Мальчик интересуется: «Ты взрослая?» Я говорю, мол, да, конечно. Мальчик: «Ну а сколько тебе лет?» Отвечаю, что 24. Он спрашивает дальше и узнает, что я не замужем. Фыркает и выдает: «Не, тогда ты еще не взрослая». © ivys06 / Reddit
- На днях 5-летний мальчик спросил: «Почему у тебя нет настоящей работы?» Он думает, что я просто так прихожу каждый день, чтобы поиграть с ним. © MentionItAll / Reddit
- Я присматриваю за девочкой. Днем она проходила компьютерную игру и застряла на каком-то уровне. Укладываю ее спать, а малышка умильно смотрит на меня и говорит: «Пожалуйста, пройди уровень за меня, а?» Люблю свою работу. © Familiar_Focus_6459 / Reddit
- Семья, где я работала няней, хотела, чтобы я поехала с ними на море. Я отказалась, потому что их отпуск приходится на каникулы моих детей. Тогда мои работодатели оплатили поездку двум моим дочкам! Было так здорово, я ни разу не оставалась одна со всеми детьми! Это было больше похоже на отдых компании друзей, чем на работу няни. © pixierose1029 / Reddit
- Девочка 4 лет предложила: «Давай играть в „Золушку“! Я буду Золушкой, а ты злой сводной сестрой». Я такая: «Ну ладно». Говорю: «Золушка! Иди убери со стола!» Мелкая берет губку и протирает стол. Хе-хе. Вот вам лайфхак, как научить 4-летнего ребенка делать работу по дому. © your_fairy_godmother / Reddit
А вам приходилось приглядывать за чужими детьми? Какие перлы они выдавали?
AdMe/Народное творчество/15 историй от женщин, которые выбрали делом своей жизни присматривать за чужими детьми
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