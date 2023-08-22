15+ пользователей рассказали, какое поведение людей в сети вынуждает их поскорее покинуть чат
В интернете каждый сам волен выбирать стратегию поведения: безропотно лайкать многочисленные посты знакомых и друзей или нещадно банить их за назойливость. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о том, что раздражает их в социальных сетях больше всего.
- Вызывает ухмылку, когда выкладывают отретушированные фото, которые абсолютно не соответствуют реальности. Например, знакомая немодельных форм выкладывает фото, где явно нарисовано минус 2-3 размера. Ну вот зачем? Ну все же знают как ты выглядишь. © ИнновациЯ / ADME
- Мня раздражает, когда задаешь серьезный вопрос, а в комментариях превращают его в шутку. Начинают постить всякие шутки, будто одни комики подобрались, вместо того, чтобы просто ответить. © M90Motorway / Reddit
- Был у меня в друзьях в одной соцсети родственник мужа. Каждый день слал ссылки, картинки, подарки и так далее. Предупредила раз, что если не прекратит, то просто удалю и заблокирую — не понял. Предупредила два, не понял. На третий раз удалила и заблокировала. Раз не доходит по-хорошему, будет по-плохому. © Оксана Зенцева
- Выложила фото со свадьбы подруги, где меня хорошо видно — ой, удали, не хочу, чтобы кто-то видел, вдруг разведемся! Блин, если вы разведетесь, то из-за тараканов в головах, а не из-за того, что мои друзья одну фотку увидят! А еще бесит, когда мамаши выкладывают фото ребенка, специально закрывая лицо малыша каким-то смайлом — так зачем было выставлять-то вообще?! Подслушано / VK
- Не люблю переписки ни о чем. Некоторые назойливые знакомые пишут часто: «Привет, как дела? Что делаешь? Как настроение?» Зачем им мои дела? Это меня бесит, раньше из вежливости отвечала, а потом в черный заключила таких, а если этот человек нужен по работе, то просто игнорирую такую брехню, пишу по делу. Не нравятся кучи шаблонных поздравлений на праздники. Когда выставляют сотни фото с каждого события из своей жизни и просят лайкнуть. Также бесят поздравления к детишкам, демонстрации каких-то их успехов, каждый ребенок мил своим родителям, чужим — не интересно. Были несколько родственников назойливых, я их просто заблокировала. © Изабелла Грандиз
- Я соцсети забросила именно потому, что многое стало раздражать. Захожу редко и только по делам. И то, не принимаю в друзья никого из друзей и родственников, потому что начнется: куча фоток племянниц, троюродных теть, столько же открыток «с днем рождения». Ну самое любимое: перешлите это 500 раз. © Солнышко пушистая / ADME
- Бесят люди, которые постят все, что они делают и еще добавляют смайлик в конце. Например: «Вкусный обед с мужем», «Прекрасная погода» и так далее. © Puzzle__head / Reddit
- Я обычно не слушаю голосовые. Когда спрашивают: «Чего не отвечаешь?» Говорю: «Так я ж просил не слать голосовые!» Отучил всех знакомых таким методом. © Евгений Юрьевич
- А меня вот раздражает, когда кто-то пишет: «Ой, как надоело видеть посты на такую-то тему». Так и шел бы ты дальше, ведь никто не заставлял останавливаться на этом посте. © readsalotkitten / Reddit
- А меня раздражает, когда люди задают вопрос, а для привлечения внимания размещают совершенно не относящуюся к делу картинку. Например: «У кого-нибудь есть хороший рецепт шоколадного торта?» и прикрепляют фото своей собаки. В итоге все 200 комментариев: «Какая милая собачка!» И ни одного рецепта. © pointsofellie / Reddit
- Бесит, когда друзья или коллеги устраивают под фотографиями в соцсетях переписку. Некоторые товарищи совсем уж личные вещи начинают писать, о которых не нужно знать всем подписчикам. Когда удаляешь комментарии — обижаются. А у меня чувство, будто домой прошли в грязных ботинках. Подслушано / VK
- Меня раздражают люди, которые обламывают вам всю радость. Например, вы постите: «Я хочу сделать клубничный чизкейк», а вам в комментариях пишут: «Повезло тебе, многие люди не могут позволить себе клубнику!» © BobBobBobBobBobDave / Reddit
- Бесит, когда пишут: «Смотри до конца!» Я как-нибудь сам это решу. Теперь у меня появилась привычка вообще не смотреть, просто назло тем, кто такое пишет. © delly4 / Reddit
- Бесит когда выкладывают фото, например, с концерта, прошедшего где-нибудь в начале 70-х, и не указывают ни даты, ни места. Так и хочется сказать: «Чувак, неужели трудно черкнуть пару слов, чтобы было понятно не только тебе?» А, и еще бесят коллажи, особенно составленные из редких фотографий, потому что ничего толком не разглядишь, а часть снимков еще и обрезана. © Ольга Иванова / ADME
- Меня раздражает, когда люди используют аббревиатуры или сокращения, с которыми я не знаком. © Sideshowdavid / Reddit
- Особенно раздражают посты, где люди выставляют отфильтрованные фото себя любимых, обязательно с губами «уточкой», да еще и в большом количестве. Вот как на такие посты реагировать? Может быть взять и выложить губы «уточкой» в ответ? © Oksana Kompaniets Lane
В современном мире соцсети — это огромный мир со своими законами и правилами. Это площадка для самовыражения, обмена новостями, фотографиями, средство осуществления коммуникации и профессиональной деятельности. То, что казалось невозможным десятилетие назад, сегодня стало неотъемлемой частью наших будней.
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