15+ пользователей рассказали, какое поведение людей в сети вынуждает их поскорее покинуть чат

В интернете каждый сам волен выбирать стратегию поведения: безропотно лайкать многочисленные посты знакомых и друзей или нещадно банить их за назойливость. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о том, что раздражает их в социальных сетях больше всего.