15+ попутчиков, которые доказали, что лучшие спутники — это наушники и книга

К сожалению, телепорт еще не изобрели и нам приходится путешествовать на автобусах, самолетах и поездах. И порой там попадается такой сосед, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы обратились к историям пользователей сети, рассказавших о попутчиках, с которыми они предпочли бы больше никогда не встречаться.