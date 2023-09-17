15+ попутчиков, которые доказали, что лучшие спутники — это наушники и книга
К сожалению, телепорт еще не изобрели и нам приходится путешествовать на автобусах, самолетах и поездах. И порой там попадается такой сосед, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы обратились к историям пользователей сети, рассказавших о попутчиках, с которыми они предпочли бы больше никогда не встречаться.
- Ехала беременная в электричке, месяце на седьмом. Подсел ко мне парень знакомиться. Говорю ему: «Да я же беременна, мне рожать через пару месяцев!» Он меня оглядел c ног до головы и выдал: «Ну ничего, вырастим!» © oldValkyrie / Twitter
- Случай с тех времен, когда еще были кнопочные телефоны и музыку можно было слушать только с плеера. Ехала я в маршрутке и слушала музыку. Вдруг тишина, поворачиваю голову и вижу, что сидящий рядом парень держит мой плеер и хочет его к себе убрать. Спросила: «А ты, случаем, не обалдел?» Отдал и быстро пошел к выходу. Думал, что я не замечу исчезновения звука. © Наталья / ADME
- Лето, жара. Еду в переполненном автобусе. Рядом девушка, очень красивая, а за мной хмырь какой-то все ворчит, что его давят и дышать ему нечем. И тут автобус как тряхнет: я чуть в сторону, а девушку прямо к этому хмырю прижало. Он как начал кричать, что его сейчас раздавят. И эта девушка так спокойно ему говорит: «Мужчина, вам повезло, к вам такую девушку прижало, а вы орете на весь автобус». И тут мужской голос из салона: «Где эта девушка? Прижмитесь ко мне, я не буду возмущаться». Смеялись все. © Лариса Игнатенко
- В метро парень зашел в вагон и начал кричать: «Доброе утро!» Ему никто не ответил, тогда он принялся ворчать, что люди разучились проявлять доброту по отношению друг к другу. © Unknown author / Reddit
- Мне как-то в плацкарте попалась храпящая попутчица. Я на боковушке спала, а она напротив. Как-то неудобно было будить ее и объяснять, что она мне мешает, поэтому я просто дергала ее за ногу каждый раз, когда она начинала храпеть. Она поднималась, озиралась, а я очень талантливо делала вид, что сплю. © Инесса Федоровна / ADME
- Ехала как-то в купе на верхней полке. Мне всегда везет с соседями... Конечно же, и в этот раз попался в соседи старый дед. Храп в купе стоял такой, что мне казалось, будто даже стекла тряслись. Наушники не помогали. Я полночи не могла уснуть, и мне ничего не оставалось, кроме как повернуться к деду, протянуть руку и со всей мощи ущипнуть его. Потом я сразу отвернулась к стенке, сделав вид, что сплю. Лежу, а сама ржу про себя, еле сдерживаюсь. Дед моментально проснулся, не понимая, что произошло. Но главное, что храп прекратился и мне хватило времени, чтобы уснуть. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз ехал я в автобусе. Один парень, на вид совершенно нормальный, вдруг вскакивает и начинает кричать «У-у-у, я обезьяна!», цепляясь за поручни. © sophapilla97 / Reddit
- Моя соседка сняла сапоги и все пыталась улечься поудобнее. А ноги у нее длинные, и она ничего умнее не могла придумать, кроме как положить их на мой столик, где лежал телефон и стоял стакан. Я поворачиваюсь: «Это что?» Ответ просто поразил: «А куда мне их деть?» Я ей: «Выбросить в окно». Та убрала, но была жутко недовольна. © Таисия Цимбаленко
- Мужчина рядом со мной снял носки и туфли и половину полета выковыривал грязь, застрявшую между пальцами. © MeredithModerate / Reddit
- Ехала одногруппница с братом в маршрутке. И тут у одного парня рядом с ними начал звонить телефон: «Зая, возьми трубку». И так несколько минут, потому что трубку он всё не брал. Брат одногруппницы не выдержал, наклонился и своим басом проникновенно так сказал: «Зая, возьми ты трубку наконец!» А брат ее — профессиональный спортсмен, ростом под 2 метра и в ширину, соответственно, немаленький. © Anila / ADME
- Однажды стал свидетелем того, как один пассажир сломал ноутбук другого пополам, резко откинувшись назад. И этот явно неконфликтный бедняга пытался намекнуть первому о произошедшем. © Unknown author / Reddit
- Ехала на верхней полке и наблюдала милейшую картину: бабуська вкатывается в купе с лицом «сейчас кого-нибудь выдавлю с нижней полки». И тут происходит разрыв шаблона: перед ней с одной стороны сидит глубоко беременная женщина, а с другой — дядька с загипсованной ногой. © squirrel / ADME
- Еду в автобусе, сижу возле окна. Подсаживается женщина. Она задернула штору — поднялась пыль. Я открыла, та опять задернула, я снова открыла — и так раз 20. После ругани на весь автобус и вмешательства водителя я сдалась. В другой раз подсела женщина и начала в меня тыкать, чтобы я сделала музыку в наушниках потише. Опять та же история со скандалом. Бесят истеричные тетки, которые думают, что могут всем указывать, что делать! © Подслушано / VK
- Однажды наблюдал за тем, как парень бежал рядом с трамваем половину квартала. Когда мы остановились на красном, водитель открыл двери и чувак вошел. А еще через квартал он ворвался в переднюю часть трамвая и закричал, что едет не в том направлении. © TorontoRider / Reddit
- Утро, будний день. В автобус на остановке практически не залезть, тут какая-то бабуля сзади всех подпирает: «Поднимайтесь, мои хорошие, поднимайтесь, и я зайду. Мне за хлебушком свеженьким». В 8 утра за хлебушком в битком набитом автобусе! © Stase4ka / ADME
- Я поставил свой кофе на поднос, и тут женщина, сидевшая передо мной, внезапно дернула сиденье назад с такой силой, что кофе пролился на меня. Я сильно обжегся. Все пассажиры, сидевшие рядом, пытались помочь, достали полотенца, лед и все такое. А женщина, которая это сделала, даже не извинилась — она просто притворилась, что не имеет к этому отношения. © duck***** / Reddit
- Во время 14-часового полета наблюдал за тем, как парень пинал кресло перед собой, потому что ему было скучно. © Unknown author / Reddit
- В автобусе орет пацан лет пяти. Мать его молчит и улыбается, все пытаются игнорировать. И тут девушка рядом тоже начинает орать, пародируя мелкого. Тот замолкает и смотрит на нее, как и все. Она прекращает и спрашивает: «Что, неприятно? Вот и мне неприятно твои вопли слушать после работы». Мать в возмущении, пацан задумался, девушка умиротворенно смотрит в окно. © Подслушано / VK
В пути всякое может приключиться: горячим кофе обольют, нахамят, да еще и ноги оттопчут. Но тут ничего не поделаешь, остается только надеяться, что попадутся адекватные попутчики. А если с соседом не повезло, то стоит хотя бы запомнить все в подробностях и потом запостить свою историю в сети.
AdMe/Народное творчество/15+ попутчиков, которые доказали, что лучшие спутники — это наушники и книга
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