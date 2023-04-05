15 детей, которые своими не по годам мудрыми словами лечат наши нежные сердца
Многие взрослые считают, что дети маленькие и глупые. Но на самом деле в их словах бывает столько мудрости и любви, что слезы сами наворачиваются на глаза.
- Я провалила тест в старшей школе и всю ночь рыдала. Мой двоюродный брат (ему было 5) сказал: «Ты сама говорила мне не плакать по мелочам». Через 2 года по тому же предмету я набрала 96 баллов. Брат сказал: «Видишь, я же говорил тебе». Всякий раз, когда в моей жизни случается что-то плохое, я вспоминаю этот случай. © Unknown author / Quora
- Когда мой 2,5-летний сын расстраивается, мы с женой обнимаем его. В прошлом году у меня был серьезный конфликт на работе. Я обсуждал это с женой, а сын услышал и сказал: «Папа, тебе грустно? Хочешь, мы с мамой тебя обнимем?» И мы обнялись. © Unknown author/ Quora
- В магазине одна женщина сказала моей 2,5-летней дочери, что она очень красивая. Дочь вежливо ответила: «Спасибо. Но самая красивая — моя мама». Я весь день сияла от радости. © Soumya Raju / Quora
- На днях дочка проснулась, обняла меня, поцеловала в щеку и сказала: «Мамочка, я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты снова была ребенком, чтобы мы могли играть вместе и быть лучшими друзьями». © Lesley Ann Barklay / Quora
- Четырехлетняя дочка носит костюм Чудо-женщины: «Когда я в нем, я чувствую себя храброй. Тебе тоже нужен такой костюм». Она сделала мне браслет храбрости, и я надеваю его каждый день. © Irene Adler / Quora
- Сыну 7 лет. Он заявил: «Хочу стать таким же крутым футболистом, как Месси». Тогда папа спросил: «Представь, что тебя приглашают в лучший в мире футбольный клуб, но твоя семья прямо сейчас нуждается в твоей помощи. Что бы ты выбрал?» Сын сказал: «Я останусь с семьей». Папа: «И почему же?» Сын: «Если я буду таким хорошим игроком, у меня обязательно будет еще один шанс присоединиться к футбольному клубу». © Rakesh Choudhary / Quora
- Сын позвонил мне в День святого Валентина. Я как раз была с внучкой дома, и он поздравил нас обеих. Извинился, что не может долго говорить, так как чинит погрузчик на стройке. Его дочке 6 лет, она с гордостью говорит: «Бабушка, мой папа может починить что угодно». Секунду она помолчала, потом вздохнула и ласково сказала: «Я люблю твоего сына». © SoVeryKerry / Reddit
- Сыну 6 лет, он становится самостоятельным. Я сказал ему: «Ух ты, сынок. Ты уже такой большой. Очень скоро я тебе больше не понадоблюсь». А он ответил: «Я знаю, папа. Но когда этот день наступит, я все равно буду играть с тобой». © ***92 / Reddit
- Перед сном мой 8-летний сын любит смотреть со мной видосики. Был один ролик о женщине, которая чувствует себя плохой мамой. Она рассказала, что временами ей трудно встать с постели, сложно быть всегда веселой. Я сказала, что иногда тоже чувствую себя так. Сын спросил: «Когда мне не хочется ничего делать, это делает меня плохим ребенком?» Я сказала, что нет, тогда он произнес: «Это тоже не делает тебя плохой мамой». Ох, он заставил меня прослезиться. Мы, родители, бываем слишком строги к себе. © Djjshebdhudjbsw / Reddit
- Стояла на перекрестке рядом с мальчиком лет шести и его мамой. Ребенок поднял упавший строительный конус, а его мама сказала, что он не обязан. Мальчик ответил: «Помогать — это правильно». Я была поражена мудростью этого малыша. © Amanda Dennis / Quora
- Когда сыну было года два, он пытался влезть в компанию к ребятам лет по 12, которые играли в футбол. Я, само собой, уводила его оттуда, мало того, что затопчут, так и вообще мешаться не дело. Один из ребят подошел ко мне и строго отчитал, мол, вы чего малыша к нам не пускаете, если хочет — пусть играет, мы аккуратно будем. Короче, приняли моего в игру, пару минут он с ними побегал и довольный ушел в песочницу. © Мама Дорогая / ADME
- Наблюдал в детском центре такую картину. Дети бегали с картонными мечами и веселились. Зашла женщина с дочкой, сидящей в инвалидном кресле. Один из мальчиков подошел к ним: «Привет! Мы играем в замок. Хочешь с нами? Тебе не обязательно быть принцессой, если ты не хочешь». Девочка опустила глаза: «Я никогда раньше не была принцессой». Мальчик осмотрел ее с ног до головы, широко ухмыльнулся, а затем сказал: «Я тебе не верю». Девочка озарилась улыбкой, которая могла бы воспламенить всю комнату. Ее мама расплакалась. © Eddie Wetmore / Quora
- Однажды я разозлилась на мужа, решив, что ему нравится другая. Мой 7-летний сын спросил, что случилось. Я не могла солгать ему и сказала, что беспокоюсь о том, что папе приглянулась другая женщина. Сын задумался на пару секунд и сказал: «Если бы она ему нравилась, он был бы с ней прямо сейчас. Но он здесь». С тех пор я перестала ревновать так сильно. © Elena Ledoux / Quora
- Недавно сынуля (6 лет) говорит, что совсем не хочет взрослеть. Спрашиваю: А почему? Вырастешь, много всего уметь будешь и знать«. Сын отвечает: «Мам, ну как ты не понимаешь? Пока я маленький, ты всегда будешь большая, обнимать часто меня будешь, мы живем вместе. А когда я вырасту, надо будет жить в своем доме, на работу ходить. Не хочу быть взрослым». © DaRina2706 / Pikabu
- Моя мелкая прибегает в ванную, осматривает меня с ног до головы со сверкающими глазами и выдает: «Вау, мамочка, ты самая красивая бегемотиха на свете!» Просто 3 месяца назад я родила второго ребенка и очень переживаю из-за расплывшейся фигуры. Но я стараюсь любить свое тело. Так что да, я красивый бегемот. © chonkehmonkeh / Reddit
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