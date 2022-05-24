15 бабуль и дедуль, с которыми даже давно выросшие внуки точно не соскучатся

Все знают, что бабушки с дедушками любят своих внуков ну просто безгранично. И если родители порой бывают строги (а как иначе-то), то заботливые старички скорее сами в угол встанут, чем позволят там быть наказанному обожаемому отпрыску. Да и телевизор они обязательно разрешат посмотреть подольше.