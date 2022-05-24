15 бабуль и дедуль, с которыми даже давно выросшие внуки точно не соскучатся
Все знают, что бабушки с дедушками любят своих внуков ну просто безгранично. И если родители порой бывают строги (а как иначе-то), то заботливые старички скорее сами в угол встанут, чем позволят там быть наказанному обожаемому отпрыску. Да и телевизор они обязательно разрешат посмотреть подольше.
Мы в ADME в очередной раз убедились в том, что бабуль с дедулями и повзрослев не забудешь. И надеемся, что после прочтения статьи кто-то обязательно захочет позвонить своим.
- Когда тесть узнал, что у него будет 1-й внук, он поздравил нас, а потом серьезно сказал: «Пора». И ушел. Мы даже не поняли, куда он. А уже по пути домой увидели, что он играет в шахматы у подъезда в компании дедов. Я спросил у него: «Что ж вы так внезапно ушли-то?» А он в ответ выдал: «Не терпелось приступить к дедовским делам». Интересно, что у него там еще в списке этих «дедовских дел»? © Палата № 6 / VK
- Со мной в детстве дед вместе в углу стоял, чтобы не одна я там была. А еще в этом углу можно было доставать до ковра и заплетать мохры на краю ковра в косички, был в итоге у нас афро-ковер. © negod9ika / Pikabu
- Навещал как-то бабушку, и она попросила еще позвонить моей маме. Ответил, что деньги на телефоне как раз закончились. Так бабушка взяла банкноту, вручила мне и сказала, мол, вот, засунь их в телефон и набирай номер. То есть она была уверена, что деньги можно прям внутрь запихнуть. Милая моя бабушка. © Bilal Ahmad Rafique / Quora
- Иду по дому с 3-летним внуком из комнаты в комнату через двустворчатую дверь. Обычно у двери одна створка открыта, а вторую держим закрытой. Внук меня обгоняет и открывает вторую створку. Спрашиваю: «Зачем открыл?» Отвечает: «Чтобы ты прошел. Ты такой толстый». Вроде бы с любовью и заботой. Эх, пора худеть. © DedX5 / Pikabu
- Мой друг неделю или две жил со своей бабушкой, пока она немного болела. За эти дни с ней друг понял, что она живее всех живых, полна сил и очень даже молода для своих 68 лет. Она уже выздоровела, друг продолжал ее навещать и во время разговора упомянул, что завтра ему нужно ехать делать паспорт, а он очень не хочет просыпаться рано утром, ждать очереди и ссориться там со всеми. Тогда бабуля сказала, что для нее не проблема заниматься такими хлопотами, и они стали командой. Уже 3 месяца все подобные дела друг решает с бабушкой, которая первой занимает очередь, закрывает всем рты, а он лишь приезжает, когда надо, и быстро все решает. Думаю, если бы существовала такая услуга с бабушками, то она была бы очень прибыльной. © Палата № 6 / VK
- Бабушка частенько говорила, чтобы я высовывала язык — мол, по нему можно понять, вру я или нет. И, естественно, если я отказывалась это делать, то все становилось понятно. © EternalumEssence / Reddit
- Когда моя бабушка впервые увидела моего жениха, она сказала: «Какой носатенький». Когда я ей объясняла, что так с порога лучше не говорить, она мне объяснила это тем, что его нос — это первое, что она заметила. © Подслушано / Ideer
- Как-то была в отъезде, и мама учила дедушку общаться со мной через видеозвонок. Дедушка смотрел-смотрел и сказал, мол, отличная фотография внучки. А я помахала рукой и ответила, что это не фотография, это настоящая я. Дедушка еще так недоверчиво покосился: я что, его вижу и слышу? Ответила, что да, конечно же. Дедушка тогда повернулся к маме и заявил: «Я ведь умный и современный мужчина. Но это просто магия какая-то». © ER Mikulincer / Quora
- Именно бабушка приняла меня после разрыва тяжелых отношений, в которых я потеряла все. Помогла мне найти и жилье, и работу. © annabanana132 / Reddit
- Мне дед разрешал смотреть телик после 9 вечера, когда мама работала во вторую смену. А как слышали звук ключа в замке, я быстро улетал в кровать. Правда, что было тогда смотреть, 2 программы всего. Хоккей, конечно, — болели до слез оба. © al.vish / Pikabu
- Дочь спрашивает у моей мамы:
— Бабуля, а для чего тебе очки?
— Глазки далеко не видят, приходится носить.
— Это потому, что тебе много лет?
— Нет, я еще со школы очки ношу.
— А почему?
— Книжек много читала.
Тут я делаю большие глаза, смотрю на маму — и она тут же исправляется.
— Ой, то есть мультиков много смотрела. © Knat / Pikabu
- Бабушка всегда спрашивала, ела ли я, а потом — что именно я ела. Знаете, иногда даже вместо «Привет» был сразу вопрос «Ты поела?» с этим ее милым акцентом. © Historical_Lion6749 / Reddit
- Ехал я куда-то с бабушкой, ориентируясь по навигатору. Она слушала вот это «поверните налево, поверните направо». А потом спросила, где эта женщина, которая указывает мне дорогу. Ведь она явно откуда-то за нами наблюдает. Ну я ответил, что за нами смотрят со спутника. А бабушка только и выдала: «Божечки, что они еще придумают?» © Phil Wolfe / Quora
- Когда мне было года 4, я любила играть с бабушкой в прятки. Только пряталась я всегда в одном месте: на кровати под толстым (как мне казалось) одеялом. Бабушка была гениальным сыщиком: брала ключи от всех шкафов и открывала их, заглядывала на балконы, под кровати, в кладовки. В общем, в свои 70 с хвостиком она обыскивала всю квартиру вдоль и поперек в течение часа. Когда мне уже надоедало лежать, я выпрыгивала из-под одеяла и радостно смеялась, думая, что она и вправду не может меня найти. © Подслушано / Ideer
- Как-то приехал в гости дедушка из другого города. Все на работе, дети в школе. Решил помочь и сам приготовить суп. Впервые. До этого всю жизнь ему готовила бабушка. Пришлось есть и нахваливать суп, в котором помимо мяса, капусты, гречки, были еще сухофрукты (курага, чернослив, изюм, яблоки), все это от души сдобрено чесноком и сахаром. Дед был очень доволен. © Подслушано / Ideer
А какие воспоминания связаны с бабушками и дедушками у вас?
AdMe/Народное творчество/15 бабуль и дедуль, с которыми даже давно выросшие внуки точно не соскучатся
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