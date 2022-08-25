16 человек рассказали о привычках из бедного детства, которые невозможно забыть, даже когда разбогател

К сожалению, люди периодически сталкиваются с финансовыми трудностями. Разумеется, рано или поздно жизнь налаживается и все проблемы остаются позади. Но вот от привычек, которые нам прививает бедность, не так-то и легко избавиться. А некоторых они буквально преследуют годами.

Мы в ADME перечитали ряд историй из жизни простых людей, которые разоткровенничались о том, какой отпечаток на их судьбе оставила нехватка денег.

У нас в семье до сих пор ходит выражение: «Мамы это не едят». Когда я была маленькой, а мама покупала на сэкономленные деньги какой-то вкуснятины, мы с сестрой пытались делиться. Но мама непременно отказывалась, используя эту фразу. © Marina Popova Alikhodjaev

Каждый год на мой день рождения на столе был стандартный набор блюд: винегрет, пельмени и вафельный торт. И я до сих пор не могу избавиться от мысли, что пельмени — это праздничное блюдо. © Умму Мустафа

Помню, год или два ходила в школу с пакетом вместо рюкзака. Всем говорила, что сама так захотела и что вообще-то это сейчас модно. Многие дети тогда подхватили мою идею. Наивные. © Жанна Симошина / ADME

Не умею выбрасывать. Особенно одежду. Плохие вещи у меня лежат для дома, для уборки или ремонта и всего подобного. © Helena V Kon

До сих пор не могу спокойно смотреть, когда моя дочь оставляет на тарелке несколько мелких кусочков еды. Какой-то ритуал у нее. Все стараюсь набрать воздуха и промолчать, но иногда прорывается и я ей так с упреком говорю: «Опять три крошки оставила». А порой не выдерживаю и украдкой, чтобы она не видела, доедаю, даже если совсем не хочется. При этом мое материальное положение давно улучшилось, но детская установка — съедать все до крошки — осталась. © Таня / ADME

Мама не покупала мне прокладки, потому что для нас это было слишком дорого. В эти дни физкультура была сущим адом. Мне было стремно перед одноклассницами, потому что вместо прокладок я использовала туалетную бумагу. © Imscreamin / Reddit

Я вырос в большом городе, и часто у меня не было денег на проезд в транспорте. Поэтому я очень много ходил пешком. И даже сейчас, когда ставлю машину на ремонт в сервис, я ногами топаю домой, а идти между прочим 6 км. © Jordy Unu / Quora

Как-то пришла из школы, села пить чай. На столе лежали 1,5 больших бублика. Думаю, мама купила 2 штуки, по половине каждому. Ну съела. А мама, как с работы вернулась, с ходу спросила: «Почему бублики не едите?» Оказалось, в углу у холодильника стоял огромный бумажный мешок. Маме с зарплатой выдали целых 50 кг. Мы их ели и с вареньем, и паштетом. © Olische / Pikabu

Вырос в семье из 5 человек, и все мое детство мы балансировали на грани бедности. Представьте только, в нашей ванной не было душа, а мыть голову приходилось в раковине на кухне! Вот так приходишь, отодвигаешь все кастрюли и сковородки и моешься. Зато теперь каждое утро, когда я принимаю душ, чувствую себя богачом. © Gerald P. / Quora

Я до 12 лет собирала и сдавала бутылки и макулатуру. А вот так взять и съесть самой целую банку консервированной рыбы для меня до сих пор считается кощунством. Раньше во время еды мы ее делили на четверых. И сейчас мне кажется, что одной банки для меня много. © Анастасия Михайлова / ADME

У соседа по квартире тоже есть привычка взбалтывать молоко в пакете перед тем, как наливать. Только вот делаем мы это по разным причинам. Он — потому, что мама в детстве замораживала молоко, чтобы подольше хранилось. А в моей семье просто делали его из порошка, смешанного с водой. © FagnusTwatfield / Reddit

Кажется, я всегда буду носить такие вещи, как носки и нижнее белье, до тех пор, пока они не сотрутся до дыр или моя жена не выбросит их. Просто потому, что их же никто не видит. © Howard E. Glass / Quora

До сих пор не знаю, жила ли я в бедности. Родители считали, что надо экономить на всем, а деньги откладывать на черный день. При этом ели мы что попало — типа плова из потрохов или гречки с соевой колбасой, и одежду покупали, только если старая протиралась. Уже 20 лет прошло, но родители так и не поменялись. А я ловлю себя на мысли, что жаль тратить деньги на дорогой телефон или одежду. Видимо, воспитание дало плоды. © Мария Денисюк / ADME

Когда еду за рулем, то всякий раз по привычке притормаживаю, если вдруг на обочине замечаю брошенную мебель. Так, просто посмотреть: а вдруг хорошая? Мой бывший постоянно меня одергивал по этому поводу. © Plarino / Reddit

Меня муж и сейчас учит не выбирать самые дешевые позиции в ресторане, не покупать самые дешевые вещи в магазине и не экономить на качестве продуктов. © Таюша Малышко

Как-то встретил начальника по дороге на работу. Идем болтаем, как вдруг я увидел, что рядом в луже валяются деньги — изрядно промокшие купюры. И вот проблема: поднимать неловко вроде как, но хочется. Тогда я спокойно прошел метров 500, а затем притворился, будто потерял что-то, чтобы вернуться и подобрать находку. © devilisinthedetail66 / Reddit