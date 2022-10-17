16 арендованных домов с приколами, которые жильцы точно не ожидали

Казалось бы, каких только приколов от арендодателей мы уже не показывали. Но человеческая фантазия — неиссякаемый источник. Сюрпризы могут поджидать в довольно неочевидных местах, даже если на первый взгляд арендованное жилище кажется совершенно нормальным. Мы подготовили подборку разных чудачеств, с которыми пришлось столкнуться людям при съеме жилья. А в конце добавили один милый бонус про братьев наших меньших.

«13 лет снимала дом и вырастила там сад. Но стоило мне съехать, как весь труд превратился вот в это»

Один из пользователей Reddit нашел загадочную дыру на заднем дворе съемного дома. Сколько ее ни засыпай, она все равно появляется

«Хозяйка квартиры написал мне СМС с незаконным и возмутительно наглым предложением. Не хочу ругаться с ней. Что делать?»

«Опоссумы дерутся в стенах нашего арендованного дома»

«Кажется, собаки тоже хотят поучаствовать».

«Арендодатель не желает чинить обвалившийся потолок и предлагает нам переехать, если что-то не нравится»

«Странная бетонная конструкция в саду арендованного дома»

Может, это зольник, оставшийся с тех времен, когда дома топили углем? Хозяин вычерпывал золу из печи и клал ее в зольник, чтобы взять оттуда через какое-то время, когда понадобится. © OldBlue2014 / Reddit

Когда водопроводчики оказались хитрее арендодателя и забрали часть водопровода за неуплату

«Сижу дома. Хозяева сказали, что тут камер нет. А что это такое?»

Первое фото — датчик, реагирующий на разбитое стекло, второе — датчик движения. © mammoth200 / Reddit

«Я заметил бледно-зеленое свечение в одном из шкафов старого арендованного дома»

«Взял большую ультрафиолетовую лампу, и выяснилось, что этот шкаф забит посудой из уранового стекла!»

«Нашла это над плитой. Было прикреплено магнитом в труднодоступном месте в арендованном доме»

Предполагаю, что это какой-то датчик безопасности для плиты. Если температура становится слишком высокой или что-то подобное, он издает звуковой сигнал. © bravoland / Reddit

Сюрприз от арендодателя: помыл себя — помой и пол

«Когда шторы открыты определенным образом, спальня превращается в гигантскую камеру-обскуру»

Перестарались

Треснувший потолок в арендованном доме похож на кукурузу

Сначала показалось, что кто-то воткнул кукурузный початок в стену. © kate_b87 / Reddit



«Столкнулся с таким на съемной квартире»

«Для чего эта дыра в стене дома, который я снимаю?»

В моем доме есть пространство похожей формы с полкой. Расположено точно между кухней и гостиной. Предыдущий владелец сказал нам, что в этом месте был обогреватель. © tillandsia / Reddit



Бонус: «Жилой комплекс думает, что у нас только одна собака. Мы выгуливаем их по очереди, чтобы не платить двойную оплату за питомцев»