16 фотографий, которые в совершенстве передадут смысл фразы «И смех и грех»
Если вы успеете поймать на камеру забавную ситуацию, с которой вы столкнулись на пути, то спустя какое-то время вам будет над чем посмеяться при просмотре своей фотогалереи на телефоне. Даже обычная женщина, проезжающая мимо вас на машине, может поднять настроение и остаться в памяти надолго.
«На наклейке написано: „Не пишите сообщения за рулем“»
«Мой друг приехал отдохнуть в канадский национальный парк Грос-Морн, а утром его ожидал такой сюрприз»
«Я проснулся от криков: „Уже Новый год! Уже Новый год!“ Выглянул из окна и увидел вот это»
Интересно, какая песня играла в этот момент
«Случайно заметил вот такой необычный экспонат в Кливлендском музее естественной истории. Похоже, у куратора по энтомологии неплохое чувство юмора»
«Увидел этих девушек у мебельного магазина. Как они вообще до такого додумались?»
«У меня подозрение, что мама понятия не имеет, как работает ее рисоварка»
Когда какая-то мелочь меняет все
«Я слышал о том, как люди красили пол и „запирали“ себя в углу комнаты. Но моя жена вышла на совершенно другой уровень. Даже не знаю, что теперь делать»
Унитаз в качестве слабительного
Отличный денек, чтобы походить с коробкой на голове
А о чем еще можно думать во время бейсбольного матча?
«Тупой вопрос: „Как долго идет бейсбольный матч?“»
Решение найдено
Чужой посетил метро
Проезд только на горных велосипедах!
Белка будет недовольна
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Фото на превью power-cube / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 фотографий, которые в совершенстве передадут смысл фразы «И смех и грех»
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