16 фотографий, которые в совершенстве передадут смысл фразы «И смех и грех»

Если вы успеете поймать на камеру забавную ситуацию, с которой вы столкнулись на пути, то спустя какое-то время вам будет над чем посмеяться при просмотре своей фотогалереи на телефоне. Даже обычная женщина, проезжающая мимо вас на машине, может поднять настроение и остаться в памяти надолго.

«На наклейке написано: „Не пишите сообщения за рулем“»

«Мой друг приехал отдохнуть в канадский национальный парк Грос-Морн, а утром его ожидал такой сюрприз»

«Я проснулся от криков: „Уже Новый год! Уже Новый год!“ Выглянул из окна и увидел вот это»

Интересно, какая песня играла в этот момент

«Случайно заметил вот такой необычный экспонат в Кливлендском музее естественной истории. Похоже, у куратора по энтомологии неплохое чувство юмора»

«Увидел этих девушек у мебельного магазина. Как они вообще до такого додумались?»

«У меня подозрение, что мама понятия не имеет, как работает ее рисоварка»

Когда какая-то мелочь меняет все

«Я слышал о том, как люди красили пол и „запирали“ себя в углу комнаты. Но моя жена вышла на совершенно другой уровень. Даже не знаю, что теперь делать»

Унитаз в качестве слабительного

Отличный денек, чтобы походить с коробкой на голове

А о чем еще можно думать во время бейсбольного матча?

«Тупой вопрос: „Как долго идет бейсбольный матч?“»

Решение найдено

Чужой посетил метро

Проезд только на горных велосипедах!