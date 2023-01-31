16 крутых родителей, которые вместо нотаций и ругани используют творческий подход

Дети частенько испытывают нашу выдержку, выдавая такое, что даже самое ангельское терпение лопается, как мыльный пузырь. Но некоторые родители, вместо того чтобы сорваться на крик или наговорить лишнего, воспитывают своих чад, применяя смекалку, чувство юмора и недюжинную фантазию. И тогда вместо ссор возникает еще более крепкая связь с детьми. Почитайте только, до чего они додумались. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — история о подарках и пример настоящей родительской поддержки.