16 крутых родителей, которые вместо нотаций и ругани используют творческий подход
Дети частенько испытывают нашу выдержку, выдавая такое, что даже самое ангельское терпение лопается, как мыльный пузырь. Но некоторые родители, вместо того чтобы сорваться на крик или наговорить лишнего, воспитывают своих чад, применяя смекалку, чувство юмора и недюжинную фантазию. И тогда вместо ссор возникает еще более крепкая связь с детьми. Почитайте только, до чего они додумались. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — история о подарках и пример настоящей родительской поддержки.
- Летели в самолете. Когда самолет выруливал на взлетную полосу, малыш в соседнем ряду забеспокоился, и мама, чтобы отвлечь его, указала пальцем в иллюминатор: «Смотри, какая красивая ворона! Она с нами вместе полетит. Помаши ей, скажи: „До встречи!“» Это сработало: мальчишка начал махать ручкой и забыл о тревоге. Едва самолет приземлился, мать поднесла сына к окошку: «А вот и наша ворона! Старалась, летела, чтобы тебя встретить! Помаши ей!» Малыш был в восторге. © Genisc / Pikabu
- Я всегда ненавидел мыть посуду. Однажды мама пошла и купила мне синюю посуду, все предметы по одной штуке: тарелка, вилка и т. д. И сказала, что мне можно пользоваться только ими и никто другой не будет их мыть. Бывало, я ел спагетти ножом из кружки. Так что еще вопрос, кто победил в этой борьбе. © andyvw / Reddit
- Моя дочь хотела кофе, но ей всего 12, и мы нашли компромисс. © romansamurai / Reddit
- Жена купила квадратную колбасу. Дети говорят:
— Такую есть не будем.
Жена:
— Почему?
— Потому что она странная.
— Почему странная?
— Потому что квадратных коров, свиней и кур не бывает!
— Так это же колбаса из Minecraft!
Колбаса была мгновенно съедена. © thebox94 / Pikabu
- Моя жена придумала «наказание» для старших сыновей за незначительные проступки: они должны были полчаса играть в детскую настолку с младшей сестрой. Это беспроигрышный вариант: младший ребенок проводит время со своим обычно занятым старшим братом, который обычно не хочет с ним играть, а для старшего это не такое уж болезненное наказание. Ну а вы получаете 30 минут тишины и покоя. © Jay Payleitner / Quora
- Стандартная ситуация в магазине: орущие дети и их растерянные родители, которые всеми силами пытаются успокоить свое чадо, сдаются и приобретают безделушку. Один раз видела родителей с девчушкой лет трех. Малышка уже была готова перейти на дикий ор, как вдруг мама сказала: «А у тебя есть денежки? Посмотри в кармане». Малышка засунула ручки и сказала: «Нет». «Вот и у меня нет», — заявила мама. И они спокойно вышли за ручку из магазина. © Подслушано / Ideer
- Когда училась во 2-м классе, в школе проходила выставка поделок. И приглянулся мне там плюшевый заяц. После уроков я положила его в рюкзак и унесла домой. Мама, увидев его и поняв, откуда он, ругаться не стала, а на следующий день привела меня пораньше, чтобы я могла вернуть пропажу на место. Было очень стыдно. Больше я ничего не воровала. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 15, и я начал прогуливать уроки. Всю следующую неделю мой отец ходил со мной в школу. Он подвозил меня, ходил со мной на все занятия, обедал со мной и моими друзьями. О, я упоминал о том, что при этом он был в пижаме? Я больше никогда не прогуливал уроки. © TheOpus / Reddit
- Ехала медленно в пробке и наблюдала, как мама гуляла с малышом. Такого звонкого смеха я давно не слышала. Малыш носился по лужам, а мама показывала ему, как топать двумя ногами, чтобы брызг было больше. Потом они кидали камни и палочки в лужи, веселясь и играя. Когда малыш упал в лужу, они еще немного поиграли, и мама ему сказала: «Пойдем поменяем штаны и опять выйдем гулять». Затем она взяла его, всего грязного, на руки, прижала к себе, поцеловала, и они ушли домой. Побольше бы таких мам! © Палата № 6 / VK
- Когда я была маленькой, мои родители вместо меня наказывали моего плюшевого мишку. Они отправляли его на верхнюю полку, которую называли «тюрьма для Тедди». © Jess Price / Quora
- Мы с братом часто ссорились. После одной из ссор мой отец пытался выяснить, что случилось, но мы обвиняли друг друга. Тогда папа велел нам записать, что произошло. Мы должны были сделать это вместе, и нам разрешалось писать только то, с чем мы оба согласимся. В итоге мы с братом решили нарисовать комикс и весело провели остаток вечера. © expider / Reddit
- Моя мама любит вспоминать, как проучила меня однажды. Я, отличница, однажды не сделала какой-то проект, так как все просчитала: я отвечала сегодня, значит, завтра меня не спросят. Мама выдала меня, рассказав все учителю. Как-то она вспомнила эту историю при моих детях. В конце рассказа я сказала им, что я никогда с ними так не поступлю, всегда буду на их стороне и помогу, если нужно. Мы с ними стали вспоминать шпаргалки дочери, как их лучше использовать, и то, как она старается заболтать учителя, если затрудняется ответить. Мама молчала. Надеюсь, мысль донесена доходчиво. © ryoshka / Pikabu
- Ребенок: неудачно переворачивается и стукается плечом об пол. Я: «Ой!» (понимаю, что сделала фигню). Ребенок: готовится заплакать. Я: «Какой молодец, уи-и-и!» Ребенок: смеется. © Ruden_ia / Twitter
- Когда все мои дети дерутся, я делаю «тайм-аут» и заставляю их сесть на стулья друг перед другом. Каждый должен сказать, что ему нравится в другом: не просто «люблю тебя», а назвать что-то конкретное. Например, «мне нравятся цвета, которые она использует, когда рисует». Им это очень не нравится, потому что в этот момент они ненавидят друг друга. Но это работает, чтобы они успокоились. © Lisa-Frangipani / Quora
- Если мы плохо себя вели, нас лишали доступа к телевизору или компьютеру на неделю. Но этого наказания можно было избежать: создать какое-либо «произведение искусства». Принимались рисунки, песни и даже танцевальные номера. Поначалу нам это ужасно не нравилось, но со временем мы по-настоящему увлеклись. Я умею играть на фортепиано, а моя сестра стала балериной. А отец до сих пор хранит рисунки и видео наших выступлений. Спасибо, папа. © Straw___Man / Reddit
- Вчера в магазине видел такое, что словами не описать. Стоят папа с сыном лет 6 в очереди к кассе, и сын говорит: «Хочу мороженого, пап, купи!» А папа такой: «Да, конечно, такие штуки надо есть, пока они еще приносят тебе удовольствие». © AlexandrZaedaet / Twitter
Бонус
- Мы с мужем для дочки придумали схему с подарками, которую я ни у кого не встречала. Суть в том, что под елочку мы складываем подарки от нас, от крестных, от бабушек-дедушек — все то, что она хотела. А от Деда Мороза какие могут быть игрушки — он же волшебный, он не ходит по торговым центрам. В новогоднюю ночь на столе появляется ваза с еловыми веточками, к которым привязана записка: «Волшебный подарок от Деда Мороза. От Нового года до Рождества на веточках будет появляться сюрприз». И каждую ночь появлялась либо конфетка, либо маленькая игрушечка. Дочка была очень впечатлена. © castelmarra / Pikabu
- Вроде бы ничего особенного, но за душу взяло. Классный батя. © MrStarkOff / Pikabu
А какие воспитательные приемы придумали вы?
AdMe/Народное творчество/16 крутых родителей, которые вместо нотаций и ругани используют творческий подход
Поделиться этой статьёй