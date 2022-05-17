16 неравнодушных людей с золотыми руками, которые улучшают мир вокруг себя как могут

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В мире есть счастливчики, которые не только умеют замечать красоту вокруг себя, но и могут создавать ее своими руками из, казалось бы, банальных вещей. Одни вяжут шапочки для почтовых ящиков, другие рисуют шедевры поверх потрескавшихся полов и обшарпанных стен.

Мы в ADME засмотрелись на примеры того, как талантливые люди могут преображать мир вокруг себя. Возможно, какая-то из этих фотографий вдохновит и вас на нечто подобное.

«Кто-то в моем городе вяжет шапочки для почтовых ящиков»

На одной из пеших троп в лесу есть специальная доска для потеряшек

«Кто-то нарисовал Мону Лизу на грузовике»

Оказывается, из старого пня может получиться милый шкафчик для книг

Даже обычный пол с трещиной может стать основой для очаровательной картины

«Кто-то раздает бесплатные лампочки в парке возле моего дома»

«Сегодня мы с Дизелем внесли свой вклад и убрали мусор на местной пешей тропе»

На пляже валялась коряга, из которой смастерили динозавра

«Я хожу на работу мимо небольшой бамбуковой рощи. Кто-то решил устроить здесь выставку панд»

«Через дорогу от моего дома нарисовали фреску, вдохновившись да Винчи»

«Кто-то ходит по городу и наклеивает такие наклейки на мусорные баки, чтобы оживить район и вызвать улыбку на лицах людей»

Из старой телефонной будки сделали крошечную общественную библиотеку

Всего пара деталей — и невзрачный нарост на дереве превращается в медвежонка

Дорожному знаку тоже хочется быть красивым

«Нашел небольшую „библиотеку“ с бесплатными палками для собак»

«Даешь вторую жизнь старым мясорубкам!»