16 неравнодушных людей с золотыми руками, которые улучшают мир вокруг себя как могут
В мире есть счастливчики, которые не только умеют замечать красоту вокруг себя, но и могут создавать ее своими руками из, казалось бы, банальных вещей. Одни вяжут шапочки для почтовых ящиков, другие рисуют шедевры поверх потрескавшихся полов и обшарпанных стен.
Мы в ADME засмотрелись на примеры того, как талантливые люди могут преображать мир вокруг себя. Возможно, какая-то из этих фотографий вдохновит и вас на нечто подобное.
«Кто-то в моем городе вяжет шапочки для почтовых ящиков»
На одной из пеших троп в лесу есть специальная доска для потеряшек
«Кто-то нарисовал Мону Лизу на грузовике»
Оказывается, из старого пня может получиться милый шкафчик для книг
Даже обычный пол с трещиной может стать основой для очаровательной картины
«Кто-то раздает бесплатные лампочки в парке возле моего дома»
«Сегодня мы с Дизелем внесли свой вклад и убрали мусор на местной пешей тропе»
На пляже валялась коряга, из которой смастерили динозавра
«Я хожу на работу мимо небольшой бамбуковой рощи. Кто-то решил устроить здесь выставку панд»
«Через дорогу от моего дома нарисовали фреску, вдохновившись да Винчи»
«Кто-то ходит по городу и наклеивает такие наклейки на мусорные баки, чтобы оживить район и вызвать улыбку на лицах людей»
Из старой телефонной будки сделали крошечную общественную библиотеку
Всего пара деталей — и невзрачный нарост на дереве превращается в медвежонка
Дорожному знаку тоже хочется быть красивым
«Нашел небольшую „библиотеку“ с бесплатными палками для собак»
«Даешь вторую жизнь старым мясорубкам!»
А в вашем городе есть неравнодушные жители, которые стараются сделать родные улицы лучше?
Фото на превью Thea_From_Juilliard / Reddit
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