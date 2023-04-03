16 вторых половинок, жизнь с которыми похожа на американские горки

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Нередко люди думают, что длительные отношения и брак убивают любовь из-за бытовых проблем. Но мы считаем, что совместное проживание раскрывает наши вторые половинки с новой стороны и жизнь становится увлекательным приключением, а не скучным «долго и счастливо».

«Жена купила кепку, которую я называю „Тупой и еще тупее Шерлок Холмс“»

«Жена считает, что хорошо помолола кофе»

Она что, дробила его молотком для мяса? © AllergicToPoors / Reddit

«Так моя жена ест авокадо»

«Жена уже устала мне повторять, что новые кухонные полотенца нам не нужны. По ее логике они и так „неплохо“ справляются со своей работой»

«Наглядно показываю, сколько места моя жена оставляет мне в постели»

«Уговорил жену повесить это на стену»

«Купила мужу маску Дарта Вейдера в парке развлечений. Он не мог дождаться, пока мы доедем до дома, чтобы ее надеть»

«Моя жена из Ямайки. Вот какие „цветы“ она мне подарила»

«Наводил порядок в холодильнике и обнаружил эту груду сыра. Кажется, моя жена им одержима»

«Жена немного подсела на пазлы. Совсем немного»

«Мой парень придумал гениальный способ держать кота подальше от компьютера с помощью старого ноутбука»

«Жена случайно добавила в стиральную машину не тот порошок»

«Так моя жена открывает пакеты, отрывая верхний край на 95 %. Не пойму, почему бы его не оторвать до конца»

«Интересно, моя жена единственная, кто так делает?»

«Жена наловчилась резать лук, не роняя и слезинки»

Я подумал, что это особый шлем, но оказывается, это просто шапка и крышка от кастрюли. © verdana_lake / Reddit

«Жена решила сэкономить и постригла нашу собаку самостоятельно»