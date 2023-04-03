16 вторых половинок, жизнь с которыми похожа на американские горки
Нередко люди думают, что длительные отношения и брак убивают любовь из-за бытовых проблем. Но мы считаем, что совместное проживание раскрывает наши вторые половинки с новой стороны и жизнь становится увлекательным приключением, а не скучным «долго и счастливо».
«Жена купила кепку, которую я называю „Тупой и еще тупее Шерлок Холмс“»
«Жена считает, что хорошо помолола кофе»
- Она что, дробила его молотком для мяса? © AllergicToPoors / Reddit
«Так моя жена ест авокадо»
«Жена уже устала мне повторять, что новые кухонные полотенца нам не нужны. По ее логике они и так „неплохо“ справляются со своей работой»
«Наглядно показываю, сколько места моя жена оставляет мне в постели»
«Уговорил жену повесить это на стену»
«Купила мужу маску Дарта Вейдера в парке развлечений. Он не мог дождаться, пока мы доедем до дома, чтобы ее надеть»
«Моя жена из Ямайки. Вот какие „цветы“ она мне подарила»
«Наводил порядок в холодильнике и обнаружил эту груду сыра. Кажется, моя жена им одержима»
«Жена немного подсела на пазлы. Совсем немного»
«Мой парень придумал гениальный способ держать кота подальше от компьютера с помощью старого ноутбука»
«Жена случайно добавила в стиральную машину не тот порошок»
«Так моя жена открывает пакеты, отрывая верхний край на 95 %. Не пойму, почему бы его не оторвать до конца»
«Интересно, моя жена единственная, кто так делает?»
«Жена наловчилась резать лук, не роняя и слезинки»
- Я подумал, что это особый шлем, но оказывается, это просто шапка и крышка от кастрюли. © verdana_lake / Reddit
«Жена решила сэкономить и постригла нашу собаку самостоятельно»
А если вы хотите увидеть еще больше фотоподборок о нескучной семейной жизни, то предлагаем заглянуть в эти статьи:
- 20+ мужей и жен, которые на 99 % состоят из юмора
- 18 мужей, которые не только не высмеивают бьюти-процедуры, но и всячески поддерживают своих жен
- 19 мужей и жен, которые искренне пытаются понять друг друга, но не судьба
- 17 мужей и жен, которые кайфуют от семейной жизни, и на это любо-дорого смотреть
- 17 жен и мужей, которых хлебом не корми — только дай подколоть вторую половинку
Фото на превью Spkr_Freekr / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 вторых половинок, жизнь с которыми похожа на американские горки
Поделиться этой статьёй