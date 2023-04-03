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16 вторых половинок, жизнь с которыми похожа на американские горки

Народное творчество
63-17

Нередко люди думают, что длительные отношения и брак убивают любовь из-за бытовых проблем. Но мы считаем, что совместное проживание раскрывает наши вторые половинки с новой стороны и жизнь становится увлекательным приключением, а не скучным «долго и счастливо».

«Жена купила кепку, которую я называю „Тупой и еще тупее Шерлок Холмс“»

«Жена считает, что хорошо помолола кофе»

«Так моя жена ест авокадо»

«Жена уже устала мне повторять, что новые кухонные полотенца нам не нужны. По ее логике они и так „неплохо“ справляются со своей работой»

«Наглядно показываю, сколько места моя жена оставляет мне в постели»

«Уговорил жену повесить это на стену»

«Купила мужу маску Дарта Вейдера в парке развлечений. Он не мог дождаться, пока мы доедем до дома, чтобы ее надеть»

«Моя жена из Ямайки. Вот какие „цветы“ она мне подарила»

«Наводил порядок в холодильнике и обнаружил эту груду сыра. Кажется, моя жена им одержима»

«Жена немного подсела на пазлы. Совсем немного»

«Мой парень придумал гениальный способ держать кота подальше от компьютера с помощью старого ноутбука»

«Жена случайно добавила в стиральную машину не тот порошок»

«Так моя жена открывает пакеты, отрывая верхний край на 95 %. Не пойму, почему бы его не оторвать до конца»

«Интересно, моя жена единственная, кто так делает?»

«Жена наловчилась резать лук, не роняя и слезинки»

  • Я подумал, что это особый шлем, но оказывается, это просто шапка и крышка от кастрюли. © verdana_lake / Reddit

«Жена решила сэкономить и постригла нашу собаку самостоятельно»

А если вы хотите увидеть еще больше фотоподборок о нескучной семейной жизни, то предлагаем заглянуть в эти статьи:

Фото на превью Spkr_Freekr / Reddit
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63-17
AdMe/Народное творчество/16 вторых половинок, жизнь с которыми похожа на американские горки
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