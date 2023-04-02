16 зачетных фотографий из серии «Не верь глазам своим»
Иногда так случается, что мы просто делаем обычную фотографию, а в результате получаем что-то совершенно невероятное, что не поддается никаким законам логики и физики. Неизвестно, то ли дело в удачном моменте съемки, то ли в ракурсе, но такие уникальные снимки могут сломать голову не только самим фотографам, но и всем, кому удастся посмотреть на эти кадры.
1. «Отражение моего братика»
2. «Стекло в этом иллюминаторе голубого цвета, поэтому кажется, что мы не в воздухе, а под водой»
3. «Фотография моего кота в коробке выглядит как поляроидный снимок»
4. Снег на заборе делает его похожим на картину
5. «Левитирующая голова моей собаки»
6. «Наконец-то моя кошка посмотрела в камеру»
7. «Мои следы на песке. Как ни стараюсь, не могу увидеть их правильно»
8. «Отражение светильника в моем кофе выглядит как сияющий замок»
9. «Не могу развидеть свои странные ноги, похожие на козлиные»
10. «Вначале я подумал, что ноздря собаки моего друга — это ее второй глаз»
11. «За моей спиной прошел какой-то парень, из-за чего кажется, что у меня очень длинная и тонюсенькая рука»
12. «Знакомьтесь: Том и Арвен — моя кошка. Или кошки. Теперь даже и не скажешь, сколько их у меня»
13. «Детское велосипедное кресло косо на меня смотрит»
14. «Нам наконец-то удалось вывести котопса»
15. Вот что значит жить в роскоши
16. Пес или кот?
Загляните в одну из этих статей, чтобы в полной мере насладиться оптическими иллюзиями:
Фото на превью LesyaMoon_SFW / Reddit, Trimountaine / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 зачетных фотографий из серии «Не верь глазам своим»
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