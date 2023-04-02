16 зачетных фотографий из серии «Не верь глазам своим»

Иногда так случается, что мы просто делаем обычную фотографию, а в результате получаем что-то совершенно невероятное, что не поддается никаким законам логики и физики. Неизвестно, то ли дело в удачном моменте съемки, то ли в ракурсе, но такие уникальные снимки могут сломать голову не только самим фотографам, но и всем, кому удастся посмотреть на эти кадры.

1. «Отражение моего братика»

2. «Стекло в этом иллюминаторе голубого цвета, поэтому кажется, что мы не в воздухе, а под водой»

3. «Фотография моего кота в коробке выглядит как поляроидный снимок»

4. Снег на заборе делает его похожим на картину

5. «Левитирующая голова моей собаки»

6. «Наконец-то моя кошка посмотрела в камеру»

7. «Мои следы на песке. Как ни стараюсь, не могу увидеть их правильно»

8. «Отражение светильника в моем кофе выглядит как сияющий замок»

9. «Не могу развидеть свои странные ноги, похожие на козлиные»

10. «Вначале я подумал, что ноздря собаки моего друга — это ее второй глаз»

11. «За моей спиной прошел какой-то парень, из-за чего кажется, что у меня очень длинная и тонюсенькая рука»

12. «Знакомьтесь: Том и Арвен — моя кошка. Или кошки. Теперь даже и не скажешь, сколько их у меня»

13. «Детское велосипедное кресло косо на меня смотрит»

14. «Нам наконец-то удалось вывести котопса»

15. Вот что значит жить в роскоши