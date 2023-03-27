17 человек, которые просто хотели отдохнуть в кафешке, а оказалось, что расслабляться им нельзя было ни на минутку

Нет ничего лучше неспешных посиделок в кафе в окружении друзей и близких. Однако радость от долгожданной встречи порой нарушается поведением не слишком тактичных окружающих. Оно и немудрено: у некоторых словно на генном уровне записано умение испортить даже идиллический вечер.

О неожиданных встречах в кафе

Cегодня в кафе на меня таращилась мадам за соседним столиком. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась, после чего взяла и как окатила меня содержимым чашки. Я, дескать, похожа на любовницу ее мужа. После всего проделанного она попросту выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer

Когда подстава поджидает даже там, где ее совсем не ждешь

«Я заказал кофе со сливками в одном из сетевых кафе, но вместо сливок мне вручили нечто другое. Понял я это не сразу»

«Оказалось, это был майонез».

«Пока я сидел в кафе, кто-то с улицы светил мне в лицо фонариком больше 5 минут»

В этот ресторан не пускают детей

«Дети плачут, шумят и всех отвлекают. Вот поэтому мы их и не пускаем».

Тяжело быть избранным

Сегодня решил поужинать в ресторане в одиночестве. И представьте себе, меня взяли и посадили в самом проходном месте, лицом ко всем присутствующим. Вижу отсюда всех: и сотрудников, и гостей. Да и сам я для них целое зрелище. © brianjoralvarez / Twitter

Этот туалет в одном из сетевых кафе сделали платным для всех посетителей

Эта раковина в ресторане плоская, и всякий раз, когда ты моешь руки, вся вода из крана попросту стекает на пол

Эти кресла в ресторане явно сделаны для тех, кто не любит комфорт

«Моя подруга заказала себе салат в одном из мексиканских кафе. Вот что она в результате получила»

«Ходил сегодня в популярный ресторан, и мне трижды приносили не мой заказ. Притом что я был единственным во всем здании и никого в очереди, кроме меня, не было»

«Однажды мне принесли жареные крылышки... вместе с перьями. А потом еще запросили с меня за это блюдо кучу денег»

«Заказал себе салат в одном из местных итальянских ресторанчиков. А они взяли и подали мне это»

Когда умеешь решать проблемы одним махом, только окружающим почему-то это не нравится

В кафе с кучей пустых столиков одна из посетительниц переложила все грязные тарелки и чашки со своего столика на столик, за которым уже сидела другая женщина. Сижу теперь в ожидании развития событий. © thisstuartlaws / Twitter

«А вы когда-нибудь видели колодец в центре стола?»

Это не шутка? У меня даже мурашки по телу пошли. © HoodieGalore / Reddit

«Не просто кроссовка, а самая настоящая оранжевая кроссовка»

Когда неожиданности поджидают на каждом шагу