17 человек, которые просто хотели отдохнуть в кафешке, а оказалось, что расслабляться им нельзя было ни на минутку
Нет ничего лучше неспешных посиделок в кафе в окружении друзей и близких. Однако радость от долгожданной встречи порой нарушается поведением не слишком тактичных окружающих. Оно и немудрено: у некоторых словно на генном уровне записано умение испортить даже идиллический вечер.
О неожиданных встречах в кафе
- Cегодня в кафе на меня таращилась мадам за соседним столиком. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась, после чего взяла и как окатила меня содержимым чашки. Я, дескать, похожа на любовницу ее мужа. После всего проделанного она попросту выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer
Когда подстава поджидает даже там, где ее совсем не ждешь
«Я заказал кофе со сливками в одном из сетевых кафе, но вместо сливок мне вручили нечто другое. Понял я это не сразу»
«Оказалось, это был майонез».
«Пока я сидел в кафе, кто-то с улицы светил мне в лицо фонариком больше 5 минут»
В этот ресторан не пускают детей
«Дети плачут, шумят и всех отвлекают. Вот поэтому мы их и не пускаем».
Тяжело быть избранным
- Сегодня решил поужинать в ресторане в одиночестве. И представьте себе, меня взяли и посадили в самом проходном месте, лицом ко всем присутствующим. Вижу отсюда всех: и сотрудников, и гостей. Да и сам я для них целое зрелище. © brianjoralvarez / Twitter
Этот туалет в одном из сетевых кафе сделали платным для всех посетителей
Эта раковина в ресторане плоская, и всякий раз, когда ты моешь руки, вся вода из крана попросту стекает на пол
Эти кресла в ресторане явно сделаны для тех, кто не любит комфорт
«Моя подруга заказала себе салат в одном из мексиканских кафе. Вот что она в результате получила»
«Ходил сегодня в популярный ресторан, и мне трижды приносили не мой заказ. Притом что я был единственным во всем здании и никого в очереди, кроме меня, не было»
«Однажды мне принесли жареные крылышки... вместе с перьями. А потом еще запросили с меня за это блюдо кучу денег»
«Заказал себе салат в одном из местных итальянских ресторанчиков. А они взяли и подали мне это»
Когда умеешь решать проблемы одним махом, только окружающим почему-то это не нравится
- В кафе с кучей пустых столиков одна из посетительниц переложила все грязные тарелки и чашки со своего столика на столик, за которым уже сидела другая женщина. Сижу теперь в ожидании развития событий. © thisstuartlaws / Twitter
«А вы когда-нибудь видели колодец в центре стола?»
- Это не шутка? У меня даже мурашки по телу пошли. © HoodieGalore / Reddit
«Не просто кроссовка, а самая настоящая оранжевая кроссовка»
Когда неожиданности поджидают на каждом шагу
- Зашла с подругой в кафе перекусить. Смотрю, сидит мой молодой человек. Хотела было подойти, как вдруг к нему садится какая-то малолетка. Я в смятении, бегу к ним. Чуть истерику не закатила. В итоге он сказал, что такая истеричка ему не нужна и мы расстаемся. А той девушкой неожиданно оказалась его мама. © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые просто хотели отдохнуть в кафешке, а оказалось, что расслабляться им нельзя было ни на минутку
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