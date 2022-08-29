17 обручальных колец, с которыми хоть сейчас можно отправляться под венец

Наверное, каждая девушка мечтает о том, чтобы любимый сделал ей незабываемое предложение. Как правило, не столько важно само кольцо, сколько то, как именно его подарят. Впрочем, если оба пазла этой мозаики сложатся удачно, то это будет просто пределом мечтаний.

Мы в ADME обожаем рассматривать фотографии от пользовательниц сети, на которых они хвастаются своими обручальными кольцами. В бонусах расскажем о критериях, по которым кольца выбирают, и кому их при случае демонстрируют. А еще покажем, как можно выкрутиться и сделать предложение совсем без кольца.

«Чувствую себя императрицей в Темной Башне»

Это самое крутое обручальное кольцо, которое я видела. © Actheyellow / Reddit



«Он выбрал идеальное кольцо для меня. Предложение было полной неожиданностью, я никогда не говорила о своих вкусах»

Это прекрасно! Мне нравится читать подобные сообщения: партнер явно ценит и уважает вас. Поздравляю и желаю всего наилучшего вам обоим. © itswolfology / Reddit



«Получила кольцо своей мечты от любви всей моей жизни во время полета на воздушном шаре»

Эта фотография похожа на прекрасный сон, в котором великолепно все: кольцо и атмосфера. © MidnightBaking / Reddit



«В восторге от своего кольца, это розовато-лиловый сапфир. Я на седьмом небе от счастья!»

Глядя на него, чувствуешь, что смотришь в ночное небо. © dromaeovet / Reddit



«Мое готическое сердце так счастливо, я так удивлена, что он нашел то, что мне понравилось, даже не обсуждая кольца»

Я ахнула, когда увидела его. Это великолепно! © AcceptableMonitor388 / Reddit

«Это так красиво, что я не могу налюбоваться. И не могу дождаться, когда начнется новая глава моей жизни»

Ты выглядишь такой счастливой! Потрясающее кольцо! Желаю вам всего наилучшего. © conflicteddiuresis / Reddit



«Идеальное кольцо от идеального человека. Это бриллиант в оправе из розового золота»

Я в восторге! Поздравляю с красивым кольцом. Оно потрясающе и уникально, и мне нравится, как оно сочетается с твоими ногтями. © YungDrAllie / Reddit



«Он сделал предложение перед моей любимой картиной, я на седьмом небе от счастья!»

«Обожаю свое кольцо с бриллиантами и желтым золотом»

Обожаю желтое золото, оно красиво смотрится с теплыми оттенками! © XlunalinaX / Reddit



«Мой жених сделал предложение, когда встречал меня в аэропорту. Здесь начинались все наши поездки, поэтому это было особенно значимо. Он начал с трюка „Ой, что это у тебя за ухом?“, а затем достал кольцо ниоткуда»

Такое красивое колечко и такая милая история! © harleybean01 / Reddit

«Кольцо моей мечты с сапфиром»

Мне нравится, как оно меняет цвет с синего на фиолетовый. Поздравляю с помолвкой! © krissyskayla1018 / Reddit



«Мое кольцо как у лесной феи. Зеленый бриллиант в форме груши огранки „роза“ с кольцом в виде ветви. Не могу налюбоваться!»

«Я никак не могу перестать смотреть на него!»

Оно просто великолепно и выглядит потрясающе на вашей руке! © lassheldon / Reddit



«Кольцо моей мечты — искусственно выращенный александрит в оправе из розового золота. Цвет камня меняется при разном освещении, это просто завораживает»

Это одно из самых красивых колец, которые видела. Я вам завидую! © mezza1969 / Reddit



«Я просто одержима своим обручальным кольцом с черным бриллиантом»

Кольцо что надо! Поздравляю вас обоих, ваш жених отлично справился. © indecisive_monkey / Reddit



«Сказал, что на покупку этого кольца его вдохновил цвет моих глаз»

Поздравляю! Великолепный камень и такая классная оправа. © Ok_Week7396 / Reddit



«Он все сделал идеально! Единственное, что имеет значение, — это то, что вы и ваш жених любите друг друга!»

Бонус № 1: «Сейчас мы не можем позволить себе настоящее кольцо, но он сделал предложение с помощью этого. Написал письмо со словами из моей любимой песни»

Бонус № 2

Выбирали кольца для свадьбы. Параллельно пара: хрупкая блондинка и четкий пацан в спортивном костюме. Продавец предлагает им широкие, массивные кольца, и парень выдает: «О! Вот эти. Их точно можно использовать как открывашку, точно не погнутся». © Подслушано / VK

Бонус № 3

Еду с работы, меня начинает преследовать парень на иномарке, показывает, чтобы я открыла окно. Я дама замужняя, демонстрирую ему правую руку с обручальным кольцом. Он не отстает еще минут 10. Мне это надоело, открываю окно, и он кричит: «У тебя колесо спустило!» © Палата № 6 / VK