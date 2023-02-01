17 причудливых растений, которые подкинули задачки посерьезнее, чем в «Что? Где? Когда?»

Иногда природа любит над нами пошутить, подкидывая ничего не подозревающим прохожим то гигантские шишки непонятного происхождения, то семена растений в виде удивленных смайликов, то грибы причудливых форм и окрасок. Когда на разгадку очередного такого ребуса у начинающих садоводов уходит слишком много времени, им только и остается, что спрашивать совета на просторах интернета.

1. «Что все-таки стряслось с ананасом?»

Это особая мутация, которой иногда подвергаются растения. ©️ RaZZeR_9351 / Reddit

2. «Нашла эту красоту под большим деревом. Надеюсь, она не ядовитая»

Это веточка очень прикольного дерева — символа любви. В Китае его семена даже используют в качестве бусин при изготовлении украшений. ©️ ooopseedaisees / Reddit



3. «Вот эту почти 30-сантиметровую шишку я обнаружила 20 лет назад в Калифорнии и до сих пор не могу понять, что за сосна такая ее обронила»

Это почти наверняка шишка сосны Коултера. Только она и еще парочка видов способны вырастить шишку таких размеров. © geobearSD / Reddit

4. «Так что же такое растет у меня в помидоре? Еще один помидор?»

Да, это живородящий сорт томатов. Его семена начинают прорастать на родительском плоде. ©️ Toothless219 / Reddit

5. «Как думаете, эти маленькие помидорки съедобны?»

Помидоры — это ягоды сорта Solanum lycopersicum. Род Solanum известен тем, что в целом ядовит, за несколькими заметными исключениями, а именно помидорами. Итак, если эти ягоды действительно являются помидорами, то они съедобны. Но если это ягоды любого другого вида пасленовых, они могут быть ядовитыми. ©️ Dronten_D / Reddit

6. «Что это за дерево такое с красной мякотью?»

Это же виргинский можжевельник. Он очень приятно пахнет, а еще устойчив к насекомым и гниению. ©️ jmb456 / Reddit

7. «Что это такое? Я наткнулся на них во время прогулки по спящему вулкану»

У нас во дворе растет куча таких, и они появляются там каждое лето! Это растение прекрасно пенится, и им даже можно мыть голову! ©️ RunaFS91 / Reddit

8. «Это странное растение я встретил во Вьетнаме»

Это стручок семян лотоса. Его можно срезать и забрать домой, а через пару лет у вас дома будут расти красивые цветы. Главное, не рассаживайте их в дикой среде — растение заполоняет все вокруг. ©️ Internal-Test-8015 / Reddit

9. «Это странное растение, которое я только что нашел, выглядит так, словно оно с другой планеты»

Так это же гриб под названием решетчатый вонючий рог. ©️ godsenfrik / Reddit

10. «Мой 5-летний сын едва не наелся этих ягод, но я вовремя заставила его их выплюнуть. Правильно ли я сделала?»

Вы все сделали правильно. Это же ядовитый паслен. К сожалению, его ягоды выглядят очень даже съедобными, и из-за этого они часто представляют опасность для маленьких детей. © OrdinaryOrder8 / Reddit

11. «Вот это странное дерево с крупными бутонами и невероятным запахом я обнаружила в Южном Вьетнаме. Что это за растение?»

Это так называемое дерево пушечных ядер, и оно неплохо плодоносит. А название у него такое из-за его плодов, которые похожи на маленькие ядра. © EQVATOR / Reddit

12. «В этом году на нашем лимонном дереве появились темно-оранжевые и бугристые плоды. Как такое может быть?»

Кажется, у вас теперь растет не лимон, а особый фрукт под названием limon mandarina, который представляет собой смесь лайма и мандарина. ©️ Gilmowy / Reddit

13. «Не могу понять, откуда берутся такие странные коробочки с семечками... Встречаются в Северной Европе»

Так это же плод колбасного дерева, Decaisnea fargesii. ©️ najakwa / Reddit

14. «Красиво, не правда ли?»

Это суккулент седум буррито, который еще называют «хвост ослика». ©️ MUCHSTRAWBERRIES / Reddit

15. «Нашла у себя в кустах этот маленький желтый фрукт»

Если я не ошибаюсь, из этого фрукта можно приготовить вкуснейшее варенье. Уж очень этот фрукт похож на айву. ©️ millenial_wh00p / Reddit

16. «Не понимаю, что могло стать причиной этого странного поведения дерева»

Это лианы виноваты. Они инвазивны и могут сгубить дерево. Лучше всего их удалить. ©️ cajunjoel / Reddit

17. «Что стряслось с этим початком кукурузы?»

Это грибковое заболевание кукурузы, которое превращает ее зерно в изысканный деликатес. ©️ Awkward-Painting-591 / Reddit