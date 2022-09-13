17 снимков со свадеб, которые перенесут в другую эпоху без машины времени

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Свадебные фотографии можно разглядывать часами. Молодые родители, дедушки и бабушки, их прически и наряды — все это, будто машина времени, может перенести в другую эпоху.

Мы в ADME с головой окунулись в атмосферу прошлого и благодаря снимкам пользователей сети побывали сразу на нескольких свадьбах.

«Если меня спросят, что такое счастливый союз, я просто покажу это фото»

Невеста и неповторимая атмосфера на свадьбе 80-х

«Родители — жених и невеста, 1970 год»

«Бабушка в день своей свадьбы»

Плетеная мебель, серия энциклопедий на полке — все это прямиком из 70-х! © Avocado-Joe / Reddit

«На свадьбу деньги были, но немного. Решили особо не тратиться»

Подготовка невесты, 1960 год

«Свадьба дедушки и бабушки. Вроде ничего необычного, но...»

«Родители в день своей свадьбы 40 лет назад»

«Свадьба бабушки и дедушки, 1940 год»

«Отец с друзьями на их с мамой свадьбе»

«Свадьба моих предков, 1901 год»

«Отец в потрясающем вельветовом пиджаке на свадьбе своей сестры, 1991 год»

«В честь 39-й годовщины свадьбы родителей несколько фото с этого события»

«Свадьба дедушки и бабушки в 1962 году. А сейчас они отмечают уже 60-ю годовщину совместной жизни»

«Отца пригласили на свадьбу, и он выступил на ней со своей группой (отец в голубом костюме)»

«Здесь моей бабушке 20, и она готовится к свадьбе, 1962 год»

«Свадьба родителей, 1987 год»