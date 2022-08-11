17 животных, по повадкам которых сразу видно — понабрались от людей

Домашние животные так долго находятся с хозяевами, что начинают копировать их поведение: спят, смотрят телевизор, даже принимают ванну. Кажется, что если они и дальше продолжат очеловечиваться, то скоро начнут предъявлять свои права на жилплощадь.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые уверены в том, что их питомцы до безумия походят на людей. А в бонусе расскажем, какие гастрономические пристрастия хозяина разделяет кот и на какие уловки готов пойти пес, чтобы добиться своего.

«Она всегда урчит, когда мы надеваем на нее эту маленькую шапочку»

Она выглядит как завсегдатай кафе со стаканом латте и акустической гитарой. © unknown author / Reddit



«А как ваша собака сидит за столом?»

«Этот кот устроился лучше, чем я»

«Моя собака обожает, когда ее пеленают, как ребенка, и укачивают, она всегда засыпает»

«Он сидит так 60 % времени»

«У кого-то кошка так же одержима просмотром телевизора? В последнее время она залипает так на полдня»

«Пес ненавидит дождь, отказывается даже гулять, если замечает, что там осадки. Мы купили ему спортивный костюм и непромокаемый комбинезон. Это вот он в магазине на первой примерке»

«Наш рыжик просто обожает ходить в галстуках — чувствует себя очень важным»

«Моему коту нравится участвовать в моих повседневных делах, и недавно он стал сидеть со мной за столом во время еды»

«Мне нужна твоя одежда, твои ботинки и твой мотоцикл»

«Кот всегда сидит со мной за столом!»

«Только заправили кровать — и тут...»

«Это его любимая поза»

«Мой пес похож на испуганного молодого папашу»

«Не представляю, что он там углядел, но выглядит эпично»

«Моя собака начала засыпать как человек»

«Мой кот обожает купаться»

Бонус № 1

Кот ест только кошачий корм, мясо и рыбу за еду не признает. Однако разделяет некоторые мои гастрономические пристрастия: прибегает и аж весь трясется, когда выпрашивает оливку. А с каким удовольствием он поглощает бананы! © Подслушано / VK

Бонус № 2

Подхожу к подъезду, а у двери сидит черный пес. Эта умная псина так жалостливо на меня посмотрела, драматично отвернулась и начала поскуливать. Не выдержала, впустила его. И что вы думаете? Он взял и зашел со мной в квартиру, лег прямо в коридоре на ковер, совершенно уверенно и без опаски. Я ему потом попить принесла и колбаски. В итоге оставила переночевать его у себя. © Палата № 6 / VK