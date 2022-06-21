18 человек, которым до чертиков надоело себя стесняться. И они решились на кардинальные изменения

Иногда люди чувствуют несоответствие между своей внешностью и тем, какими они хотят себя видеть. Тогда на помощь приходят пластические хирурги, о которых благодарные пациенты потом искренне говорят: «Он изменил мою жизнь». Ведь даже небольшие трансформации: изменение формы носа, ушей или подбородка — могут вселить уверенность и кардинально переписать судьбу.

Мы в ADME вдоволь налюбовались фотографиями счастливчиков, которые наконец-то могут гордиться своей внешностью. Некоторые преображения поистине волшебны.

Неделя после ринопластики

Мини-подтяжка лица с блефаропластикой и липофилингом

«В 50 я заметила, что у меня появились мешки под глазами и второй подбородок. Но теперь я наконец-то выгляжу так, как себя ощущаю».

Месяц после ринопластики

«Удаление щечного жира и липосакция подбородка и шеи. Мне только что исполнилось 30, и я чувствую, что раньше выглядела гораздо старше»

«У меня с детства был двойной подбородок, и меня безжалостно дразнили за это. Операция всегда была моей мечтой».

Разница между этими фото — 68 кг

«Я исправила только нос, но изменились даже глаза и улыбка»

10 недель после септоринопластики

«Это было тяжело и вгоняло в депрессию, но после двух операций я могу снять очки и начать новую жизнь»

«После 2-й операции я почувствовал себя совсем по-другому. Прежде всего я ощутил, что мой глаз буквально встал на место. Когда спал отек, моя жизнь началась заново».

«Полгода после ринопластики. Филлер для губ тоже „ушел“»

«Я пришел к хирургу, потому что хотел немного сбалансировать лицо за счет более заметного подбородка. Считаю, что ему это удалось»

«Мне убрали жир на подбородке и щеках. Вдобавок ко всему я немного похудела»

40 кг как не бывало!

Великолепно! Вы выглядите на 20 лет моложе. © BaldDudePeekskill / Reddit

«До операции я была очень недовольна своим внешним видом»

«У меня был неправильный открытый прикус. Теперь у меня есть линия подбородка, и вдобавок боли в челюсти прошли»

«Мои зубы наконец соприкоснулись, стало легче дышать. Операция того стоила!»

10 дней после операции на нижней челюсти и пластики подбородка

Ринопластика, подтяжка лица и операция на веках

«Всего 10 дней после ринопластики, и я в восторге!»

Твои глаза теперь выглядят такими яркими! Удивительно, как изменение формы носа преобразило все лицо. © indaelgar / Reddit

«Сбросила почти 50 кг, но еще есть куда двигаться»