18 детских поделок, которые не грех не только на полку дома поставить, но и вынести на всеобщее обозрение

Наверное, каждый из нас помнит, какие поделки мы любили делать в детстве. Кто-то лепил из пластилина, кто-то собирал гербарий и делал из листьев картину, кто-то мастерил из дерева. И конечно же, мы помним неоценимую помощь родителей и бабушек с дедушками в этом нелегком времяпрепровождении. Особенно когда это было не по собственному желанию, а по заданию в школе или садике. Гордые мамы и папы не смогли удержаться и выложили в сети работы своих чад.

«Дочке 5 лет. Я придумала идею — сделать зоопарк из природных материалов. Делали мы с ней в удовольствие, каждый вечер по чуть-чуть, заняло это все неделю. Кайфанули обе»

«Я помогла ей залить озеро, склеила основу. Вместе покрасили рис, пшено и семечки дыни. Дочка сама лепила животных. Основа — каштаны, шишки и желуди. Сама раскрасила вольеры и заселила животных. В нашем саду это было необязательно и не на конкурс, все по желанию». Крокодил получился — мое почтение, материализация слов «утро понедельника». © fffu / Pikabu

«Их все сделала моя дочка»

«Жена просила нарисовать „морды лиц“ на поделке нашего ребенка. Я сделал, а их забраковали. Сказали, что для детей жутковато»

«Дочка сделала для меня футболку»

Если бы моя племянница или племянник сделали мне такую футболку, уж поверьте, я бы ее носил не снимая. Только представьте, сколько возможностей у этого гордого папы поговорить о своей дочери! © French87 / Reddit

«17-летняя дочка сделала это для меня на уроке ювелирного дела. На него нанесены инициалы всех 4 моих детей»

«А вот моя поделка. Правда, я ее примерно в 13 лет смастерил. В деревне развлекался»

«Сын хотел, чтобы я проводила больше времени с ним, а не занималась работой. Вот что он для меня смастерил, чтобы я за компьютером не сидела. Познакомьтесь с Карлом, умным роботом»

«В том году вот делали с сыном. Тесто соленое вместе замешали, фазу прилипания к рукам я взяла на себя. Сохло оно у нас, конечно, очень долго»

«Потом я орудовала клеевым пистолетом, а он ягоды клеил. Конечно, надо учитывать, что внимания 5-летки хватает ненадолго, примерно на половину, дальше он только крупные предметы вставлял. У нас в саду грамоты дают всем, кто что-то принес, потому что таких из группы 10 %, остальным некогда и неохота с детьми возиться».

«Чехол для телефона, который своими руками сделала мне моя 10-летняя дочь. Кажется, я хорошо ее воспитываю»

«Красота — это то, что ты чувствуешь внутри, а не то, что ты видишь в зеркале». Да ладно, это вы написали сами, а не она. © Appleistrash / Reddit

Уж в 31 год мой почерк покрасивее будет. © gwen_poole_ / Reddit

Тролль. Очень даже милый тролль

«А вот наша первая детсадовская осенняя поделка. Ребенок помогал приклеивать все и собирал материал»

«Моя 7-летка делала, я тыкву только ей порезала, идею она где-то увидела»

«Друг сфоткал в садике, куда ходит его сын. Внимание, типичная поделка 4-летнего ребенка в саду»

«Мой 5-летний сын сделал это. Хочу похвастаться его скрупулезной работой»

«Дочь сделала это для меня в школе. Я, конечно, в восторге, но...»

Ой, так это же один в один Кодама (дух дерева) из «Принцессы Мононоке». © devilansebaldur / Reddit

«Мой сын сделал их вместе с бабушкой. Он просто обожает эту гигантскую пиццу из мультика»

«Этот горшочек из глины сын делал в 1-м классе, я лишь немного помогла»

«Папа! Мебель можем не покупать!⁠⁠»

«Кресло и стол. Выполнил мальчик Гоша, 7 лет. Есть еще этажерка и тумбочка в том же стиле. Тумбочка сделана не до конца, слава богу, гвозди закончились».