18 доказательств того, что отношения с детьми любимых от прошлого брака — это аттракцион, в котором может быть как весело, так и страшно
Развод — это всегда сложно и для взрослых, и для детей. Но иногда в жизни родителей появляются другие партнеры, и тогда и детям, и новым пассиям приходится учиться общаться с новой семьей и устанавливать правила игры. У некоторых это получается отлично, отчимы умудряются заменить родных отцов, а мачехи стать родными людьми и оказать немало помощи в жизни. Конечно, без сложных и грустных историй тоже не обойтись, но важно помнить, что при достаточных усилиях с обеих сторон можно достигнуть гармонии в таких сложных отношениях.
- Мама очень обижается, что я охотнее общаюсь с женой папы, чем с ней. Они развелись, когда мне было 7, через 2 года папа женился на другой. Новая жена не пыталась меня очаровать, собственно, этим и очаровала в итоге. Как-то маме пришлось на полгода уехать, и я переехала к папе. Я была в шоке от того, как, оказывается, может быть! Что в мою комнату сначала стучатся, а потом входят. Что ссоры с подружками — нормальный повод для грусти, и никто не орет, что я по мелочам плачу. Когда мачеха узнала, что меня задирал одноклассник, сын учительницы, она не отмахнулась, как мама, а пошла на разборки к директору. Не знаю, что она там сказала, но и мать, и сын меня больше не трогали. И таких примеров миллион! Спустя 10 лет я с большим удовольствием провожу время в доме отца, чувствую себя в безопасности у них дома. У мамы же до сих пор придирки ко всему, обиды, манипуляции здоровьем. Устала ощущать себя неблагодарной дочерью за то, что мачеху люблю больше. © Подслушано / Ideer
- Муж 2 раза в неделю посещает курсы, поэтому я остаюсь дома одна с его дочерью (10 лет) и нашей общей дочерью (5 лет) до 22:00 или даже позже. Сегодня он сообщил мне примерно за 5 минут до того, как падчерица должна была прийти из школы, что она приведет домой подругу с ночевкой. У меня приболевший 5-летний ребенок и я после полноценного рабочего дня. Когда я спросила мужа, почему это я без предупреждения должна присматривать за друзьями его дочери и кормить их, он ответил: «Ну что я могу сделать? Она мне вот только сказала об этом». Прошу прощения? Почему 10-летний ребенок командует взрослыми? Ты можешь просто сказать нет. Неужели я настолько наивна в уверенности, что дочь мужа не должна приводить друзей, когда ее отца нет дома? После нашего разговора мама той подруги приехала и забрала ее. © crestamaquina / Reddit
- Сижу на работе. Звонит класрук дочери. Упала на физкультуре, перелом. Договариваюсь с напарницей, чтобы объяснилась перед начальством, мол, я в другой раз поработаю вместо нее. Бегу в школу. На следующий день меня ждал дикий разнос — как я могла посреди рабочего дня убежать по своим делам? Главный аргумент: «Ну это же не твой ребенок, что ты за нее так печешься?» Да, не мой, это дочь мужа от первого брака, которую мы воспитываем вдвоем. Но это не мешает мне любить ее и заботиться как о родной. © Подслушано / Ideer
«Падчерица попросила торт с единорогом на свое 6-летние. Сам вручил ей этот шедевр, все остались очень довольны»
- Лучшая подруга погибла в аварии, остался маленький сын, отца нет. Я усыновила его. У моего мужа от первого брака дочки-близнецы, мать лишили родительских прав. Жили все вместе дружной семьей — все трое детей были мне как родные, и я даже не задумывалась о том, что ращу «чужих» детей, пока мои же собственные родители не начали выносить мне мозг, внуков не признавали. Апогеем стало: «Не для того мы тебя рожали, чтоб ты даже не продолжила наш род!» В каком веке мы живем? Жестко ограничила все связи, не могла больше терпеть. Дети выросли, повзрослели. Мне понадобилась пересадка почки. Все дети побежали сдавать анализы, хотя я их не просила и до последнего молчала, муж проболтался. В итоге одна из дочек отдала мне свою почку. Только после этого мои родители впервые назвали ее внучкой и попросили прощения. © Подслушано / Ideer
- Я встретил своего пасынка за день до его 9-летия. Ему скоро исполнится 17, и прошлым вечер он подошел и сказал: «Хотел сказать тебе, как сильно я тебя ценю. С первого дня ты всегда заботился не только о моей маме, но и обо мне. Ты заставил меня почувствовать, что я тоже имею значение». © amcampbell84 / Twitter
- Моему пасынку было 6 лет, когда я познакомилась с ним. У него были не очень хорошие отношения с предыдущей возлюбленной его отца, поэтому у нас все началось не очень хорошо. Но был случай, который однозначно добавил мне очков в его глазах, и наши отношения встали на нужную колею. Я занималась подготовкой к свадьбе и мы постоянно ходили по магазинам на выходных. Но в эту субботу он спросил, можем ли мы остаться дома, потому что он хотел поиграть в свою новую компьютерную игру. Я согласилась. Но тут мне позвонила моя мама и начала уговаривать меня снова поездить по магазинам. Я ответила, что обещала своему сыну сегодня остаться дома. Он подслушивал этот разговор, его встревоженное лицо озарила улыбка. Сегодня он уже первокурсник, и он часто звонит мне сам по любым вопросам. © Edie Millet / Quora
- С 11 лет жила с мачехой. Дружеских отношений между нами не было, но в целом и я ее приняла, и она меня. В 12 лет, отправляя меня в летний лагерь, она дала с собой пачку прокладок и заявила, что пригодятся. Так и случилось — по приезде у меня начались первые месячные. Часто, возвращаясь из школы, я находила в холодильнике лакомства.
На выпускном вечере после танца с одноклассником, который мне очень нравился, она подошла ко мне и сказала, что у него на меня лихие намерения, и попросила не связываться с ним, я ее почему-то послушалась. Да, она мне не родная, но почему-то меня чувствует так, как не чувствовала родная мать. © Подслушано / Ideer
«Связал шапку для своей падчерицы»
- Дочерям моей жены уже по 23 года, они близнецы. Я был в их жизни с тех пор, как им исполнилось 4, и старался сделать для них все и быть отличным отцом. Сейчас одна из наших дочерей собирается переезжать, и ее сестра сделала памятный альбом, чтобы она помнила всех замечательных людей, которых оставляет тут. Это книга ручной работы с фото, надписями, рисунками. Есть фотографии их друзей, снимки с матерью, фотографии с родным отцом, да даже у кота и собаки было по целому разделу. Угадайте, кого там не было... Ни одной моей фотографии. Я даже не попал на задний план какой-то случайной фотографии. © Ashley Eckhoff / Quora
- Отчим воспитывал меня с детства и всегда был для меня не только родным отцом, но и другом, советчиком, опорой, поддержкой и лучшей компанией. Меня дико бесил вопрос, почему отчество у меня Сергеевна, если папа — Вячеслав. В 18 лет я, не задумываясь, полетела менять свидетельство, а за ним и паспорт. Когда прибежала к папе хвастаться, разрыдались оба, ведь там он увидел — Екатерина Вячеславовна. © Подслушано / Ideer
- В 2001 году у моей жены был роман на стороне и она забеременела. Я решил, что мы воспитаем ребенка как нашего общего, я даже указан в свидетельстве о рождении как отец. Когда мы с женой развелись, она сказала нашей тогда уже 12-летней дочери, что я не ее биологический отец, а еще всячески пыталась помешать мне связаться с ребенком и даже сменила ее школу без моего ведома. Я выбил в суде совместную опеку. Но оказалось, что жена уже наговорила дочке много неправды обо мне и та не хотела со мной общаться. Я не сдавался. Со временем дочь уличила свою маму в достаточном количестве лжи, чтобы больше не верить ни в одну из ее историй, и наши отношения наладились. Недавно дочь мне сказала: «Папа, я знаю, почему мама сделала то, что сделала». Когда я спросил почему, она ответила: «Чтобы заставить меня ненавидеть тебя». Я спросил: «Сработало?» — и она ответила: «Нет. Это заставило меня любить тебя еще больше, потому что ты не был обязан воспитывать и любить меня, но все равно делал это». Я заплакал. © Marv Alden / Quora
- Вышла замуж за мужчину, вдовца. У него была дочь, ей на тот момент было 7 лет. Я понимала, что не заменю ей мать, но проявила к девочке заботу, помогала ей с уроками, пыталась полюбить. Но я не робот, не смогла сделать этого. А когда ей было 9, я родила родную дочку, и я ее просто обожала. Старшую при этом не обижала, заботилась, мы были в теплых отношениях. Она была послушной, хорошо училась, помогала с малышкой. Иногда ругались, но ничего серьезного. К сожалению, свою родную дочь я, видимо, избаловала, потому что она выросла наглой, требовательной, эгоистичной. С мужем мы развелись, старшая дочь жила тогда самостоятельно, работала, мы созванивались по праздникам, а младшая училась в ВУЗе. И вот я неудачно упала, 2 сложных перелома. Моя родная дочь морщились, когда нужно было отвести меня в туалет или помочь помыться. А потом и вовсе съехала к своему парню. Я просила пожить еще пару месяцев, потому что без посторонней помощи мне было сложно. На что она сказала, что еду привезет доставка, а еще я могу нанять сиделку. И в этот момент отчаяния ко мне приехала моя старшая дочь. Без лишних слов стала жить у меня, помогала и так поддерживала морально, что после выздоровления я ушла на новую работу, о которой и мечтать не могла, и это на пятом десятке! Родная дочь при этом дистанцировались и звонила редко. Сейчас я поняла, какая чудесная у меня старшая дочь, хоть и неродная по крови. © Подслушано / Ideer
«Я со своим пасынком после 16-часовой рабочей смены»
- Когда мне было лет 8–9, мама и отчим решили пожениться. Я к нему всегда относилась хорошо, как к отцу. И вдруг они мне заявляют: «Нас не пустят в ЗАГС, если ты не подпишешь соглашение, иначе никак». Я тогда еще ушла подумать минут на 10. Я ведь действительно в это поверила! Позже написала, что согласна, и поставила подпись. До сих пор вспоминаем и смеемся все вместе. Мама говорит, что тогда было очень важно, чтобы я это написала и разрешила им. © Подслушано / Ideer
- Когда моя старшая падчерица вышла замуж и родила двух сыновей, она сказала им, что я их бабушка. У нас с мужем есть еще двое своих детей, и я всегда хотела, чтобы все они ладили и считали друг друга родными. Теперь, когда мы на пенсии, мы проводим много времени с каждым из детей, но со старшей падчерицей даже больше остальных, помогая с двумя внуками. Однажды внук во время одной из поездок ни с того ни с сего повернулся ко мне и сказал: «Бабушка, я люблю тебя». Я была в слезах, но сумела ответить: «Я тоже тебя люблю». Это так важно для меня. © Sonja Steis / Quora
- Мне больше 30 лет. Недавно узнала, что мой отчим каждый раз ждал меня с дискотеки у клуба и провожал нашу компанию до дома, когда мне было 13–17 лет. А не знала я этого, потому что он умудрялся прятаться за палатками и кустами. Ужас! Нам было по 13–17 лет. А как мы шли до дома? Ржали, прикалывались, целовались. Перед самым домом он меня обгонял другой дорогой, первым приходил домой и ложился спать. А через несколько часов вставал и шел на работу, работал без выходных. А я и не знала столько лет... Стыдно. © Подслушано / Ideer
- Я появился в жизни дочери, когда ей было 5 лет. Иногда она называла меня папой, а иногда — по имени. Я никогда не «исправлял» ее. То, как она хочет называть меня, и будет правильным, как бы то ни было. Мой сын появился в жизни моей жены в возрасте 2 лет. Бывшая же была настроена крайне враждебно и переживала, если сын называл мою жену «мама». Давление с ее стороны было настолько велико, что сын начал заикаться и ему потребовалась логопедическая помощь. «Исправлять» то, как ребенок называет тебя, — это глупо, а еще это ставит эгоистичные желания взрослого выше состояния ребенка. На мой взгляд, всегда на первом месте должны стоять интересы ребенка. © Andrew Weill / Quora
Бонус: история глазами родителей
- Когда мой бывший муж женился во второй раз, моей дочери было 8 лет. Однажды она назвала его новую жену «мамой», когда что-то рассказывала мне, а потом вдруг замерла и начала извиняться. Я обняла ее и сказала, что она никогда не должна чувствовать себя плохо из-за того, что называет его жену мамой там у них или при мне. Я объяснила, что это только доказывает мне, насколько ей комфортно с его новой женой. Мой бывший и его вторая жена были вместе несколько лет до свадьбы, и к моменту женитьбы она довольно часто пересекалась с моей дочерью. Между ними была взаимная любовь и забота. Моя дочь спросила, не беспокоит ли меня, что она любит и эту другую маму. Я же сказала, что на самом деле чувствую облегчение, ведь было бы гораздо хуже, если бы она проводила так много времени с кем-то, кого она не любила, кто не обращался с ней, как с одним из ее собственных детей. Она подумала об этом и улыбнулась в ответ. И хотя брак не продлился долго, дочь по-прежнему считает эту удивительную женщину своей «другой мамой». © Susan Hopf / Quora
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что отношения с детьми любимых от прошлого брака — это аттракцион, в котором может быть как весело, так и страшно
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