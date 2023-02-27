18 доказательств того, что отношения с детьми любимых от прошлого брака — это аттракцион, в котором может быть как весело, так и страшно

Развод — это всегда сложно и для взрослых, и для детей. Но иногда в жизни родителей появляются другие партнеры, и тогда и детям, и новым пассиям приходится учиться общаться с новой семьей и устанавливать правила игры. У некоторых это получается отлично, отчимы умудряются заменить родных отцов, а мачехи стать родными людьми и оказать немало помощи в жизни. Конечно, без сложных и грустных историй тоже не обойтись, но важно помнить, что при достаточных усилиях с обеих сторон можно достигнуть гармонии в таких сложных отношениях.