18 гениальных человек, которые удивили нас своими идеями
У каждого есть друг, которому в голову постоянно приходят самые странные идеи. Ученые считают, что креативность — это способность создавать оригинальные идеи для решения разнообразных проблем. Но существуют люди, которые придумывают идеи просто потому, что это бесконечно весело.
«Мой парень сказал, что хочет нарядиться в костюм меня в детстве»
«Вот так мой двухлетний брат скрыл свой маленький инцидент»
«Мой парень и его друзья целый день притворялись охранниками в Диснейленде»
«Это фото с моего выпускного, но когда я рассталась с парнем, моя тетя подретушировала фотографии»
«Мой парень решил, что будет весело дать нашему коту поплавать в бассейне. Вот результат»
Вот что бывает, когда купаешься в бассейне на улице, а температура воздуха −20 °C
«У моего друга борода, и сегодня он посмотрел вверх, а я кое-что нарисовал»
«Когда тебе делают операцию на глаза, а твой лучший друг — птица, ты просто обязан нарядиться в пирата»
«Мои друзья нарядились как инь и ян»
«Увидел вот такой косплей отца и дочери. Девочка все время улыбалась, но когда увидела камеру, сразу вжилась в персонажа»
«Он сказал, что у Бэтмена должны быть крылья... И я с ним согласился»
«Сделал своему коту шляпу целиком из его собственной шерсти»
Питер Пэн и его тень
«Сделал коврик в форме моего кота»
«Моя жена очень ждала Хэллоуина с того момента, как узнала, что у нас будет двойня»
«Ребенок в моей школе постоянно лепит такие картинки на окна в дверях»
«Сделал кроватку для ребенка»
Сережки в форме люстры
У вас есть что-то такое, что вы давно хотели сделать, но не могли набраться смелости? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью waveheadstudio / Reddit
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