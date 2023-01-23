18 гениальных человек, которые удивили нас своими идеями

У каждого есть друг, которому в голову постоянно приходят самые странные идеи. Ученые считают, что креативность — это способность создавать оригинальные идеи для решения разнообразных проблем. Но существуют люди, которые придумывают идеи просто потому, что это бесконечно весело.

«Мой парень сказал, что хочет нарядиться в костюм меня в детстве»

«Вот так мой двухлетний брат скрыл свой маленький инцидент»

«Мой парень и его друзья целый день притворялись охранниками в Диснейленде»

«Это фото с моего выпускного, но когда я рассталась с парнем, моя тетя подретушировала фотографии»

«Мой парень решил, что будет весело дать нашему коту поплавать в бассейне. Вот результат»

Вот что бывает, когда купаешься в бассейне на улице, а температура воздуха −20 °C

«У моего друга борода, и сегодня он посмотрел вверх, а я кое-что нарисовал»

«Когда тебе делают операцию на глаза, а твой лучший друг — птица, ты просто обязан нарядиться в пирата»

«Мои друзья нарядились как инь и ян»

«Увидел вот такой косплей отца и дочери. Девочка все время улыбалась, но когда увидела камеру, сразу вжилась в персонажа»

«Он сказал, что у Бэтмена должны быть крылья... И я с ним согласился»

«Сделал своему коту шляпу целиком из его собственной шерсти»

Питер Пэн и его тень

«Сделал коврик в форме моего кота»

«Моя жена очень ждала Хэллоуина с того момента, как узнала, что у нас будет двойня»

«Ребенок в моей школе постоянно лепит такие картинки на окна в дверях»

«Сделал кроватку для ребенка»

Сережки в форме люстры

Diana Caldarescu / Ferrari Press / East News , Diana Caldarescu / Ferrari Press / East News