18+ доказательств того, что котики и елки как магниты: все равно друг к другу притянутся

Новый год для кота прямо настоящий аттракцион. Еще бы, ведь вокруг появляется масса игрушек, все сверкает, звенит и шуршит. Вы же понимаете, что меховым сорванцам очень трудно удержаться и не порезвиться хорошенько. Так что в зимние праздники у котовладельцев работы хоть отбавляй: одной рукой надо снимать своего любимца с елки, другой — отбирать у него елочные игрушки и мишуру. Мы собрали зимние фотографии усатых проказников, у которых на зеленую красавицу явно свои планы. В бонусе покажем кота, который не очень-то жаждет наряжаться к Новому году. А еще поделимся лайфхаком, как защитить елку от меховых сорванцов, и расскажем историю о том, что может натворить неудачно брошенный пульт от телевизора.

«Похоже, что месяц будет долгим»

Вверх по рождественской елке

Началось веселье

«Вот почему у нас нет украшений на елке»

«Наша пока кусает гирлянду на елке. Обложили ее мандаринами у основания, вроде немного отпугивает»

Она уверена, что елку поставили для нее⁠⁠

Гринч в этом году рыжего цвета

«Подержите моего кота⁠⁠»

Прикидывают, как бы половчее с ней расправиться⁠⁠

«Отгоняем его целыми днями от елки»

Ее любимый день в году — это день украшения елки

«Наши наказания не помогли. Пришлось вынести елку на балкон»

Он таки свалил ее

«В этом году я узнал, почему кошки и новогодние елки несовместимы»

Он явно завелся не на шутку

Кот пытается обойти «силовое поле» елки

«Мой кот просто залез на елку, вытащил эту мышь и теперь ходит с ней в зубах»

«Вовсю помогает мне наряжать»

Бонус № 1: когда пытаешься нарядить кота

Бонус № 2

Задолбало, что кот вечно опрокидывает елку в канун Нового года, жрет дождик, бьет игрушки. Сломала систему: сразу же взяла и положила дерево на пол, прямо так и нарядила. Положила в миску пару ниточек дождичка и дала пару игрушек для игр. Кот ходит в шоке. Ибо нечего! © Палата № 6 / VK

Бонус № 3

Вчера лежу на диване и дремлю, вдруг чувствую: что-то твердое упирается, посмотрел, а это пульт от телика. Психанул и швырнул его не глядя в другой конец комнаты и в итоге сбил вазу со стола. Она упала на спящего кота, тот, в свою очередь, пулей убежал в другую комнату и на ходу сбил елку. Гирлянду на елке закоротило, и та загорелась. 3 часа спустя я, стоя на лестничной клетке в одних трусах, долго пытался объяснить пожарным, что произошло. © Палата № 6 / VK