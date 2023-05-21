18 мам, которым давно пора торжественно вручить премию «Родитель года»

Крайне важно, чтобы каждый ребенок — будь то младенец или непокорный подросток — постоянно чувствовал любовь мамы в любых обстоятельствах. Эта моральная поддержка мотивирует, независимо от возраста «малыша». Мы убеждены, что в этом мире достаточно матерей, готовых поддержать своих детей во всем, и в этой статье собрали кучу реальных примеров из жизни, которые это доказывают.