18 небанальных доказательств того, что размер все-таки имеет значение

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Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высокий пес в мире был ростом 1,118 метра. Порой животные (да и растения, кстати, тоже) словно нарушают все законы природы. С одной стороны, это озадачивает, с другой — круто же посмотреть на что-то необычное.

1. Ну очень высокая кряква

2. «Назовем его Ленни»

3. Тяжелый мальчик

4. «Моя сестра в детстве была очень крупной»

5. Огромный меховой зверь

6. Огромный лук, голова собаки — для сравнения

7. «Мой милый щеночек»

8. Гигантский тасманийский краб

9. «Он очень сильный»

10. Как вам такие шины?

11. «Мой кот весит 13 кг. Мой рост — 180 см»

12. «Кабачок с огорода моей девушки»

13. «Нашему щенку 6 с половиной месяцев. Ветеринар говорит, что у него просто кость широкая»

14. «Нашел вот такую клубнику»

15. Обычный шопинг с собакой

16. «Моя жена в детстве»

17. «Вчера я нашел гигантский листок. Сегодня я вернулся в парк и нашел листок еще больше!»