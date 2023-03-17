18 небанальных доказательств того, что размер все-таки имеет значение
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высокий пес в мире был ростом 1,118 метра. Порой животные (да и растения, кстати, тоже) словно нарушают все законы природы. С одной стороны, это озадачивает, с другой — круто же посмотреть на что-то необычное.
1. Ну очень высокая кряква
2. «Назовем его Ленни»
3. Тяжелый мальчик
4. «Моя сестра в детстве была очень крупной»
5. Огромный меховой зверь
6. Огромный лук, голова собаки — для сравнения
7. «Мой милый щеночек»
8. Гигантский тасманийский краб
9. «Он очень сильный»
10. Как вам такие шины?
11. «Мой кот весит 13 кг. Мой рост — 180 см»
12. «Кабачок с огорода моей девушки»
13. «Нашему щенку 6 с половиной месяцев. Ветеринар говорит, что у него просто кость широкая»
14. «Нашел вот такую клубнику»
15. Обычный шопинг с собакой
16. «Моя жена в детстве»
17. «Вчера я нашел гигантский листок. Сегодня я вернулся в парк и нашел листок еще больше!»
18. «Большой кот моей мамы»
Фото на превью prudencethe3rd / Reddit
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