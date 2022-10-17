18 неоспоримых доказательств того, что в браке все строится на заботе, умноженной на понимание

Жизнь в браке далеко не всегда похожа на сказку. Но, если есть поддержка и взаимопонимание, многие негативные моменты стираются из памяти. Ведь так же круто, когда муж пытается осуществить мечту своей взрослой женщины о большом кукольном домике. Или когда жена поддерживает увлечения супруга и дарит ему желанный подарок.

«Я на 7-м месяце беременности. Недавно вскользь сказала мужу, что хотела бы принять ванну. И сегодня по возвращении домой меня ждало это»

«Моя любимая фотография, на которой я в день свадьбы и без макияжа. Мой муж считает меня самой красивой и без косметики»



«Моя жена решила стать рыжей. Кстати, ей 66 лет. В декабре мы будем отмечать 40 лет со дня свадьбы. Я счастливый человек»

«В моей семье отцы были плохими. Мне не терпится нарушить эту „традицию“ и стать самым лучшим папой!»

«Беременна».

Когда муж старается выполнить любое желание

Моя самая заветная мечта — домик для кукол. Не розовое нечто из пластмассы, а деревянный домик с мебелью и открывающимися окошками. На 10-ю годовщину свадьбы муж обещал сделать. Нарисовала дом моей мечты, до годовщины 2 месяца, вчера муж начал работу. Купила кукол для дома, скоро приедут. Мой личный фей, спасибо ему за исполнение мечты. © Подслушано / Ideer

«Сделал жене подарок, и она очень счастлива»

«Удивил жену особым праздничным ужином»

«Муж приготовил горячий шоколад посреди ночи»

«Моя беременная жена захотела клубнику в шоколаде. Но она стоила слишком дорого, поэтому я сделал все сам»

Когда для любви нет никаких преград

Моя мама в свои 58 лет очень хорошо выглядит, а в молодости была эффектной красавицей. У нее были толпы поклонников, а она вышла замуж за обычного плотника, который до сих пор бесит ее дурацкими шутками. Потому что, когда ей после болезни сказали, что она останется без глаза, только папа продолжал ее навещать и сказал, что будет любить ее любой. Сейчас ему 63 года, и в телефоне мама у него записана как «Любимая моя». А глаза маме вылечили. © Подслушано / Ideer

«Это любимая пара туфель моей жены. Она не расстается с ними уже много лет, хотя они слишком тесные»

«В качестве сюрприза на нашу годовщину я купил несколько растяжек для обуви и тщательно растягивал туфли. Не могу дождаться, чтобы показать ей!»

«Проснулся после дневного сна на диване, а меня ждет сюрприз от жены — игровая консоль»

«Жене понравился стол из известного магазина, но у нас его нет. Я сказал: „Я могу сделать“. Оказалось, что я не соврал»

Когда муж знает, о чем думает жена

У нас с мужем есть маленькая традиция: каждый его и мой день рождения вот уже 5-й год подряд в 00:00 мы встречаем на «нашем месте». Вчера у меня был день рождения. Настроения у обоих нет — сложная ситуация в семье мужа. Сколько просил съездить туда, я отказывалась, потому что вижу, что он никакой. Ночью уехал куда-то и через 10 минут отправляет мне фото с нашего места. Приехал домой и привез мне оттуда маленький камушек, просил сохранить его. У меня слезы градом. В такие моменты понимаю, что дороже и ближе его у меня никого нет, что он понимает меня без слов. Точно и уверенно могу сказать, что настоящая любовь существует. © Подслушано / Ideer

«В детстве я не мог себе многого позволить, но очень хотел вот такие ботинки. Вчера она сделала мне сюрприз — купила их»

«Жена захотела новую столешницу. Я сделал»

«Мой муж вырастил для меня этот огромный подсолнух»

Здоровье жены прежде всего

Каждый год на лето мы с родителями уезжали на дачу. Как выяснилось, у мамы аллергия на амброзию. На нашем участке ее было много, но папа косил, не давая ей цвести. Несмотря на это, аллергия никуда не делась. Так папа с газонокосилкой пошел по соседям с просьбой скосить траву и амброзию у них на участке, потому что у жены аллергия. © Подслушано / Ideer