12 переписок, которые грех было не выложить в интернет
Около 6,9 млрд человек владеют смартфонами, а это почти 86 % населения мира. И конечно, практически все они переписываются со своими близкими и друзьями. Так что текстовые сообщения, пожалуй, наиболее популярный формат общения в современном мире, и именно в них часто встречаются всякие ляпсусы и сюрпризы.
1. Тяжела работа мастера ногтевого сервиса
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu
2. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter
3. «Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu
4. И ведь она не соврала
Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit
5. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu
6. Вряд ли теперь удастся продать худи
Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu
7. Перевод с клиентского на человеческий
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu
8. Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке
Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter
9. Отчаянная и настойчивая Наташа
Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu
10. Когда не очень-то умеешь принимать комплименты
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit
11. Гениальная переписка на сайте объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter
12. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter
Какие казусы в переписках случались с вами?