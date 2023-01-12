12 переписок, которые грех было не выложить в интернет

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Около 6,9 млрд человек владеют смартфонами, а это почти 86 % населения мира. И конечно, практически все они переписываются со своими близкими и друзьями. Так что текстовые сообщения, пожалуй, наиболее популярный формат общения в современном мире, и именно в них часто встречаются всякие ляпсусы и сюрпризы.

1. Тяжела работа мастера ногтевого сервиса

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu

2. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter

3. «Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu

4. И ведь она не соврала

Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit

5. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu

6. Вряд ли теперь удастся продать худи

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu

7. Перевод с клиентского на человеческий

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu

8. Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter

9. Отчаянная и настойчивая Наташа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu

10. Когда не очень-то умеешь принимать комплименты

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit

11. Гениальная переписка на сайте объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter

12. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter

Какие казусы в переписках случались с вами?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.