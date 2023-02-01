18 человек, которые пришли в ресторан и обалдели от того, что им принесли

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Кулинария — это искусство. Не всегда у нас достаточно навыков и знаний, чтобы самостоятельно приготовить гастрономический шедевр. Однако сегодня это не проблема, ведь за новыми впечатлениями можно пойти в ресторан. Но иногда фишкой в заведениях становится не блюдо, а его подача.

1. Начос в... мусорном ящике

2. Это уже слишком

3. Гарнир из рыбных костей? Почему бы и нет!

4. «Нет тарелок? Будем есть из мастерка и ящика»

5. Когда ты на спорте, но сегодня читмил

6. Надеемся, что при подаче этого блюда не пострадал ни один железный дровосек

7. Ложка карри для великана

8. При таком размере порции главное — не переесть

9. Это десерт или процесс пересадки растений?

10. «Дорогая, я уменьшил лестницу и уронил на нее немного еды»

11. Фраза «запихивать еду в рот» обрела новый смысл

12. Выглядит великолепно, но непонятно, как это есть

13. Потрясающий завтрак, но странная подача

14. Тот, кто придумал эту тарелку для супа, никогда раньше не ел суп

15. Вы думали, что креманки используют только для мороженого? А вот и нет!

16. Не слишком ли большая тележка для такой «покупки»?



17. Это не чугун, а пластик

18. Выглядит как растение, но это реально блюдо, которое подают в ресторане с 2 звездами «Мишлен»