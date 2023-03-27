18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом
Жизнь может быть настолько непредсказуема, что даже простая пища решает преподнести нам сюрприз. То в любимом блюде обнаруживается белок в виде насекомых, то нас обманывает производитель и подсовывает некачественный товар. А бывает, продукты просто приобретают интересную мутацию.
«Мы забыли, что у нас в шкафу есть картофель, и вот что произошло»
Сросшиеся бананы-близнецы
«На местном рынке была вот такая завитая морковь»
«Мне попалась безумно длинная спаржа»
«Жир замерз и превратился в маленькие айсберги, когда я заморозил бульон»
Природа решил «вложить» в апельсин идеальную дольку лайма
«На днях во время приготовления ужина мне попался сладкий картофель, который был одновременно оранжевым и белым»
«Мой бургер „средней“ прожарки»
«Все луковицы, которые я только что купил, такие»
«Хлеб, который мы купили сегодня утром»
«Я нашла пластырь в своем рисе»
Когда вы наслаждаетесь перекусом, а в итоге приходится гуглить про плесень
«Только что закончил сливки, и тут я снял этикетку с бутылки»
«Открыл вторую банку Nutella. Кажется, это не выглядит как что-то съедобное»
«Купила я, значит, печенье»
Поскольку трубочки стоят очень плотно, 2 из них упаковали отдельно, чтобы помочь достать первую пару из контейнера
«Я обнаружила в моей мидии маленького крабика»
«Дочь и ее подруга только что выбежали в коридор с криками. Оказывается, они ели огурцы и заметили дырку в одном из них, поэтому разрезали его ножницами и нашли там это»
А если вам любопытно, какие еще неожиданности или интересности может преподнести еда, вот что у нас есть:
- 17 снимков еды под микроскопом
- 20+ случаев, когда обычная еда преподнесла сюрприз похлеще, чем снег в мае
- 5 человек показали, как выглядит еда в мишленовских ресторанах, за которую некоторым пришлось выложить $1 000
- 20+ доказательств того, что японская еда всегда полна неожиданностей
- 19 случаев, когда обычная еда преподнесла огромный сюрприз
Фото на превью loveofGod12345 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом
Поделиться этой статьёй