18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом

Жизнь может быть настолько непредсказуема, что даже простая пища решает преподнести нам сюрприз. То в любимом блюде обнаруживается белок в виде насекомых, то нас обманывает производитель и подсовывает некачественный товар. А бывает, продукты просто приобретают интересную мутацию.

«Мы забыли, что у нас в шкафу есть картофель, и вот что произошло»

Сросшиеся бананы-близнецы

«На местном рынке была вот такая завитая морковь»

«Мне попалась безумно длинная спаржа»

«Жир замерз и превратился в маленькие айсберги, когда я заморозил бульон»

Природа решил «вложить» в апельсин идеальную дольку лайма

«На днях во время приготовления ужина мне попался сладкий картофель, который был одновременно оранжевым и белым»

«Мой бургер „средней“ прожарки»

«Все луковицы, которые я только что купил, такие»

«Хлеб, который мы купили сегодня утром»

«Я нашла пластырь в своем рисе»

Когда вы наслаждаетесь перекусом, а в итоге приходится гуглить про плесень

«Только что закончил сливки, и тут я снял этикетку с бутылки»

«Открыл вторую банку Nutella. Кажется, это не выглядит как что-то съедобное»

«Купила я, значит, печенье»

Поскольку трубочки стоят очень плотно, 2 из них упаковали отдельно, чтобы помочь достать первую пару из контейнера

«Я обнаружила в моей мидии маленького крабика»