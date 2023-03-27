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18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом

Народное творчество
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Жизнь может быть настолько непредсказуема, что даже простая пища решает преподнести нам сюрприз. То в любимом блюде обнаруживается белок в виде насекомых, то нас обманывает производитель и подсовывает некачественный товар. А бывает, продукты просто приобретают интересную мутацию.

«Мы забыли, что у нас в шкафу есть картофель, и вот что произошло»

Сросшиеся бананы-близнецы

«На местном рынке была вот такая завитая морковь»

«Мне попалась безумно длинная спаржа»

«Жир замерз и превратился в маленькие айсберги, когда я заморозил бульон»

Природа решил «вложить» в апельсин идеальную дольку лайма

«На днях во время приготовления ужина мне попался сладкий картофель, который был одновременно оранжевым и белым»

«Мой бургер „средней“ прожарки»

«Все луковицы, которые я только что купил, такие»

«Хлеб, который мы купили сегодня утром»

«Я нашла пластырь в своем рисе»

Когда вы наслаждаетесь перекусом, а в итоге приходится гуглить про плесень

«Только что закончил сливки, и тут я снял этикетку с бутылки»

«Открыл вторую банку Nutella. Кажется, это не выглядит как что-то съедобное»

«Купила я, значит, печенье»

Поскольку трубочки стоят очень плотно, 2 из них упаковали отдельно, чтобы помочь достать первую пару из контейнера

«Я обнаружила в моей мидии маленького крабика»

«Дочь и ее подруга только что выбежали в коридор с криками. Оказывается, они ели огурцы и заметили дырку в одном из них, поэтому разрезали его ножницами и нашли там это»

А если вам любопытно, какие еще неожиданности или интересности может преподнести еда, вот что у нас есть:

Фото на превью loveofGod12345 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом
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