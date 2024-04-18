20+ человек, которые хотели спокойно поесть, но не тут-то было

Иногда, чтобы получить острые ощущения, не нужно карабкаться в горы или прыгать с парашютом. Достаточно всего лишь пойти в ресторан, а дальше — чистый рандом. Возможно, вам повезет и ужин удастся на славу. А может, этот прием пищи и вспоминать не захочется. Ниже вас ждет уникальный опыт пользователей интернета из разных уголков мира: эти ребята испытали острые гастрономические ощущения и просто не смогли молчать.

1. «Царь-драник! Килограмм отборнейшего картофельного блаженства!»

Из-за угла обзора может показаться, что он не столь велик, но он был огромный. И нам вдвоем с супругом его было с избытком, хотя мы еще те любители поесть.

2. «Выполнял рейс из Харбина в Шанхай. Набрали высоту, пора завтракать. В кабину заходит стюардесса, дает мне поднос с вонючей коричневой жижей и говорит: „Приятного аппетита, капитан!“»

Через минуту стюардесса возвращается с подносом для второго пилота. А там креветки, красная рыба, пирожное! Я смотрю на свой поднос. У меня в коричневом киселе плавает курица с лапами. Оказалось, китайские стюардессы подают капитану самое вкусное, на их взгляд. Хотя бывает, что на борт грузят привычную нам еду, они считают ее невкусной и оставляют второму пилоту. В итоге капитан ест вонючее коричневое желе с куриными головами, а второй ест пельмешки, креветки и давится пирожными.

© PILOTMISHA / Pikabu Крулцифер Эйнфолк 41 минута назад Купила я как то на ужин пельмени. Сварила и сели ужинать. Все нормально, но тут мне попалась что то твердая и острая. Я выплёвываю и вижу что это ноготь курицы. После этого я ещё долгое время не покупала пельмени. - - Ответить

3. Вот так подают блюда в мишленовском ресторане. Надеемся, что подошва хотя бы керамическая, а не резиновая

4. «Эта несчастная одинокая спагеттина меня безумно веселит»

5. «Мало того, что мы ждали роллы два часа, так вместо огурца во всех роллах были шкурки от огурца! Шкурки, Карл! Куда делась остальная часть, неизвестно»

6. «Окрестности Марракеша. Все эти заведеньица — рестораны у реки»

7. Случается и такое

Для создания этого материала были использованы следующие источники: smehashki / Pikabu

8. «Десерт из дорогого ресторана. Он обошелся мне в 15 баксов, между прочим. На деле тут чайная ложка сливочного крема и греночка»

9. «Сегодня закрыл один свой старый гештальт и побывал в ресторане Мишлен. Горячие блюда здесь стоят от двух тысяч»

© Milenial1990 / Pikabu Чадо Брюн 35 минут назад Как я понимаю, принимая звезду, ресторан обязуется придерживаться рекомендуемой ценовой политики и размера порций (дороже и меньше). 20 евродолларов по миру за горячее — очень ок даже в простецком заведении. Да и в принципе 2000 за горячее для Москвы (а больше негде в РФ) — это вообще не цена. - - Ответить

Официант учтиво и вежливо начал рассказывать про «Ра-де-во». Опять же, вроде нормальными словами, но на каком-то непонятном мне языке. Из того, что я понял, это какая-то железа теленка с сельдереем и жемчугом из какого-то корнеплода с неизвестным мне названием, и морской капустой. Подается в соусе из эстрагона. Официант уходит, а я уже с опаской представляю себе, как давлюсь коровьими потрохами, разбавленными зеленым напитком, и должен буду отдать за это целых два косаря. От первого укуса обжегся. Но вместе с ожогом я обалдел от того, как же это нереально вкусно!

Телячья железа оказалась нежнейшим куском мяса. По структуре она показалась мне чем-то похожей на жирную часть свиной корейки, только еще нежнее. Соус напоминал лучшую версию маминой подливки, но слегка подслащенную карамелизированным луком. Жемчуг из брокколи оказался бомбическим гарниром, напоминающим картофельное пюре с какими-то овощными нотками. Тонко нарезанный сельдерей был на дне блюда и тоже оказался более чем съедобным. Жемчуг из корнеплода казался немного безвкусным, но блюду не вредил.



10. «А теперь угадайте: какой из них съедобный»

11. «Новенькая девчонка в кафе еще не знает, что в бургер столько бекона класть не положено»

12. В Таиланде есть ресторан, а в этом ресторане живет 19-летяя кошка, которая составляет компанию клиентам. Хорошая девочка

13. «Такие вот вилки видела в ресторане»

14. «Я попробовал говядину Кобе максимальной степени мраморности»

Я заказал среднюю прожарку, повар добавил чуточку соли, чеснока и васаби. Получилось великолепно! Жевать это мясо почти не требуется: оно буквально такет во рту. Хотя выраженного мясного вкуса у Кобе нет, просто мягкое и приятное ощущение от него остается. Рекомендую попробовать, если вам представится такая возможность.

15. «Живу в Китае, женат на китаянке. Прошло чуть больше года, как я не был шокирован тем, что ест моя жена. Снова я начал думать что не такие уж мы и разные. И тут...»

Сегодня, говорит, хочу поесть лягушку. Ну ладно, у нас есть лягушачьи рестораны, я лягушек ем в принципе, они «мясных пород» обычно. Но заказала она нечто такое, что я себе представить не мог. Выглядит блюдо вроде нормально. Пока не узнаешь, что это требуха северо-восточной лесной лягушки, вареная, в папайе, со сливками и сахаром. Приятного аппетита

16. Вот так выглядит омлет по мнению рестораторов из Греции

17. «Всемирно известный огуречный салат. Я за него деньги заплатил, между прочим»

18. А вот еще один салат прямиком из Рима. Если вы не поняли, это моцарелла и листья салата

19. «Дамы и господа, идеальный английский завтрак из маленького кафе в Уэльсе»

20. «Тарелки в веганском кафе»

21. «Мороженое-спагетти: внизу слой сливок, на них ванильное мороженое, пропущенное через мясорубку, а сверху клубничный соус и белый шоколад»

22. «Ночной рынок, город Иу, Китай⁠⁠. Вот здесь у нас черный вонючий тофу. Тошнотворный запах, который ни с чем не перепутаешь. Еще сверху полкило чеснока, кучу красного перца»

23. «Идеальный японский панкейк из района Гинза, что в Токио»

24. Классическая нью-йоркская пицца. Даже одного кусочка хватит, чтобы наесться до отвала