19 человек, чья обувь экстравагантнее, чем образы Леди Гага

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Найти хорошую пару обуви — большая удача. А уж найти хорошую и стильную пару — это что-то из области фантастики. Однако иногда людям везет и они находят нечто такое, что заставляет их сердца биться чаще.

1. Кроксы или дутики? И то и другое, пожалуйста

2. Кто сказал, что классическая обувь — это скучно?

3. В таких ботах только на вечеринку к великому Гэтсби

4. Зачем искать необычные кроссовки, если можно их сделать самому?

5. «Эти необычные туфли я нашел в местном благотворительном магазине»

6. «Чем больше на них смотрю, тем сильнее задаюсь вопросом, для чего они вообще созданы»

7. Если бы королева улья могла носить обувь, то только такую

8. «Все еще не могу поверить, что забыла снять кроксы во время свадебной фотосессии на пляже»

9. «Давно мечтал о них и наконец получил!»

10. Не называйте себя фанатом «Шрека», если у вас нет такой пары

11. Интересно, эти шлепки дают +100 к способности плавать?

12. «Увидел. Захотел. Купил»

13. «Я просто влюблена в них!»

14. «Это, конечно, не кроссовки, но это мой любимый вид обуви»

15. «Мне 47, и я наконец получила ботинки своей мечты!»

16. «Мои свадебные кроксы»

17. «Мой клиент попросил добавить к его туфлям красные шнурки. Я думаю, он хорошо разбирается в деталях»

18. «Разрисовала свои новые кеды. Невероятно горжусь результатом»

Я отдам за них тебе все свои деньги! © angelictothecore / Reddit

19. «Я обожаю свои новые штиблеты, а вот жена и дочка не разделяют моего восторга»