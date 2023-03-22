19 клиентов салонов красоты, которые думали, что пришли к профи, но попали в руки к дилетантам

Многие из нас сталкивались с горе-мастерами. Даже за большие деньги и имея хорошие рекомендации, они умудряются некачественно выполнять свою работу. Нередко клиенты приходят в салон красоты, чтобы довериться опыту профессионалов, но уходят оттуда разочарованные.

«Макияж на свадьбу, за который я заплатила $ 60»

«Как выглядели мои волосы до похода в салон. То, что я попросила. И что получилось в итоге»

«Сижу в ванной и молюсь, чтобы мои волосы поскорее отросли»

«Мои коллеги убедили меня пойти с ними в салон. Этот маникюр обошелся мне в $ 60, и я даже оставила чаевые»

Я бы вообще не стала платить за это. © Digjam823 / Reddit



«Сделала макияж на свадьбу подруги»

Да тебя состарили лет на 20! © Plasticcat7 / Reddit

«Первое фото сделал мой парикмахер, когда стрижка была готова. Второе — я сама, когда поняла, что он пытался скрыть с помощью локонов и яркого света»

Это безумие! Они должны вернуть вам деньги. © themistoclesia / Reddit

«Я попросила парикмахера покрасить волосы как на фото»

«Мой макияж на выпускной»

«Попросил местного парикмахера немного уменьшить длину»



«Побрился в местной парикмахерской и получил там сильное раздражение»

«Это не то, что я хотела»

«Моя новая прическа выглядит просто ужасно»

«Я хотела маникюр цвета розового мрамора, получила цвет мраморной говядины»

«Я такая трусиха, что сразу не сказала парикмахеру все, что думаю о его работе. Мне уже за 40, а я все еще избегаю конфликтов»

«Неудачный французский маникюр от моего мастера»

«Отвалила парикмахеру $ 400. Проревела весь день»

Беги назад и требуй вернуть деньги! © Working-Raspberry185 / Reddit



«Заплатила за маникюр $ 70. Думаю вернуться и потребовать часть денег назад»

Мастеру должно быть стыдно за то, что она позволила вам уйти с такими ногтями. © Momo222811 / Reddit

«Пошла в салон в надежде, что они смогут покрасить мои волосы, не навредив им»

«Попросила сделать французский маникюр с тонкими кончиками... Рыдаю»