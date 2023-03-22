19 клиентов салонов красоты, которые думали, что пришли к профи, но попали в руки к дилетантам
Многие из нас сталкивались с горе-мастерами. Даже за большие деньги и имея хорошие рекомендации, они умудряются некачественно выполнять свою работу. Нередко клиенты приходят в салон красоты, чтобы довериться опыту профессионалов, но уходят оттуда разочарованные.
«Макияж на свадьбу, за который я заплатила $ 60»
«Как выглядели мои волосы до похода в салон. То, что я попросила. И что получилось в итоге»
«Сижу в ванной и молюсь, чтобы мои волосы поскорее отросли»
«Мои коллеги убедили меня пойти с ними в салон. Этот маникюр обошелся мне в $ 60, и я даже оставила чаевые»
- Я бы вообще не стала платить за это. © Digjam823 / Reddit
«Сделала макияж на свадьбу подруги»
- Да тебя состарили лет на 20! © Plasticcat7 / Reddit
«Первое фото сделал мой парикмахер, когда стрижка была готова. Второе — я сама, когда поняла, что он пытался скрыть с помощью локонов и яркого света»
- Это безумие! Они должны вернуть вам деньги. © themistoclesia / Reddit
«Я попросила парикмахера покрасить волосы как на фото»
«Мой макияж на выпускной»
«Попросил местного парикмахера немного уменьшить длину»
«Побрился в местной парикмахерской и получил там сильное раздражение»
«Это не то, что я хотела»
«Моя новая прическа выглядит просто ужасно»
«Я хотела маникюр цвета розового мрамора, получила цвет мраморной говядины»
«Я такая трусиха, что сразу не сказала парикмахеру все, что думаю о его работе. Мне уже за 40, а я все еще избегаю конфликтов»
«Неудачный французский маникюр от моего мастера»
«Отвалила парикмахеру $ 400. Проревела весь день»
- Беги назад и требуй вернуть деньги! © Working-Raspberry185 / Reddit
«Заплатила за маникюр $ 70. Думаю вернуться и потребовать часть денег назад»
- Мастеру должно быть стыдно за то, что она позволила вам уйти с такими ногтями. © Momo222811 / Reddit
«Пошла в салон в надежде, что они смогут покрасить мои волосы, не навредив им»
«Попросила сделать французский маникюр с тонкими кончиками... Рыдаю»
- То есть вы просто сидели и спокойно за этим наблюдали? © veturoldurnar / Reddit
«Своего» мастера найти непросто, большое количество негативных отзывов клиентов — тому доказательство. Загляните в другие наши статьи и убедитесь сами:
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Фото на превью kittenfloof / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 клиентов салонов красоты, которые думали, что пришли к профи, но попали в руки к дилетантам
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