19 человек поделились лайфхаками, которые им подсказала сама жизнь

Нет человека, который не хотел бы как-то упростить себе жизнь, пусть даже в мелочах. И тогда на помощь приходит смекалка, а иногда и немного безумия. Например, герои нашей статьи показали, что делать, если головоломка больше стола, на котором ее собираешь, или как перевоспитать невоспитанного пассажира самолета. Да, некоторые лайфхаки могут показаться немного нелепыми, но тем не менее они отлично работают.

1. «После того как я свернул кучу одежды для поездки, меня осенило, что я могу так же это делать и в ящике с шортами»

«Раньше они лежали друг на друге, а сейчас свернутые. Они лежат свободно, не мнутся, и я вижу каждую пару, какая у меня есть».

2. Как сова может спасти от птичьего помета

У нас на даче большая открытая веранда со скамьей и столом. Весь прошлый летний сезон я устала с них птичий помет убирать. Оттирать засохший помет — то еще удовольствие. А в начале этого лета я посадила на стол такую красавицу. Она отлично охраняла всю нашу веранду от пернатых любителей нагадить! Агент противопометной безопасности безукоризненно несет службу. © mishkamasha / Pikabu

3. В кинотеатре использовали камни с веревкой в качестве противовеса, чтобы дверь туалета закрывалась сама

4. Такая нелепая с первого взгляда вещь довольно практична. С этим поясом удобно возиться в огороде или мыть окна — вся мелочевка будет лежать в карманах

5. Как уместить «слишком большую» пиццу на противне

6. «У меня не было подходящих крючков для штор, поэтому для временного крепления я использовал кабельные стяжки»

7. «Пазл оказался велик для моего стола. Нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью скотча, картона и горячего клея»

8. «Моя черепаха во время коротких поездок на машине носит подгузник»

9. «Яркий синий свет от вентилятора не дает мне спать по ночам. Жена предложила маску для глаз»

10. Дыру в резиновых сапогах можно заклеить заплаткой для шин

11. «Во время работы на чердаке у меня перестало работать освещение. Использовал гирлянду. Шикарно сработало»

12. Когда рисоварка выключается слишком рано

13. Как выкрутиться, если под рукой есть только маленькая крышка

14. Если ночью нужно вести себя потише во время игр на компьютере

Микрофон улавливает только громкий шум, но вам нужно быть тише? Вот простое решение. Просто шепчите. © lazuras-rising / Reddit

15. «Мой карандаш больше не будет скатываться со стола на пол»

16. «Креативные сантехнические решения от моего супруга»

17. «К этой маленькой собачке прикрепили бумеранг, чтобы она не проскользнула через щель в заборе»

18. «Дверца духовки не закрывается? Нет проблем, у меня есть магниты!»

19. «Использовали фольгу в качестве оберточной бумаги. Это дешевле и выглядит круче»