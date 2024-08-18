15 человек, про которых в шутку смело можно сказать: «Доходит, как до жирафа!»
Истории
1 час назад
Иногда бывает так, что, казалось бы, всем известные, прописные истины словно прячутся от некоторых людей. И моменты открытия такой информации могут быть настолько комичными, что сложно удержаться и не поведать о них в сети.
- В молодости я долго верил, что новые кроссовки позволяют нам бежать быстрее. Как только я брал новую пару, я выходил на улицу, намечал расстояние между двумя фонарными столбами и бежал. Могу поклясться, мне казалось, что с каждой новой парой я бежал быстрее. © DarkangelUK / Reddit
- Живу в своей квартире уже больше 7 лет, и все это время меня бесил дверной глазок. Дело в том, что «шторка» на нем не закрывала сам глазок, а как бы висела вниз. Думала даже приклеить сверху самодельную шторку, но уж больно некрасиво выходило. И тут в гости приехала мама. Я пожаловалась ей на глазок, она подошла к двери и... просто перевернула его! Шторка оказалась сверху и благополучно перекрыла все, что должна была перекрыть. А я просто стояла и пялилась на дверь, пока мама смеялась над своей глуповатой доченькой. © user9245040 / Pikabu
- Моя сестра сказала мне в детстве, что если я воспользуюсь девичьим шампунем или гелем для душа, то превращусь в девочку. Я верил в это, пока мне не исполнилось 14, потому что был уверен, что сестра не будет мне врать. © jmem01123 / Reddit
- Я знаю одну девушку, которая не верит в космос. Да, это не шутка. Космос. Она не верит, что то, что за пределами неба, настоящее. Звезды, как вы понимаете, это тоже обман, по ее мнению. © Evrimnn13 / Reddit
- Подруга несколько лет назад купила машину. Почти все лето отъездила в лютую жару с открытыми окнами — мол, нет тут кондиционера. Мучилась и она, и ребенок, жара 35-38, но ничего не поделать — не иномарка же, говорила она. Как-то подвозит коллегу. Тот спрашивает: «Принципиально кондей не включаешь?» И пока она объясняет, что у нее его нет, коллега делает волшебный тык в кнопку. С тех пор подруга даже к ножницам инструкцию читает. А то мало ли, что полезного всплывет. © katamorfoza / Pikabu
- Мой отец всегда говорил мне: «Птицы могут сидеть на линиях электропередачи, потому что у них резиновые ноги». Перенесемся в школу. Нам задали вопрос о том, как птицы могут сидеть на линиях электропередачи. Ну я и ответил, что у них резиновые ноги. Класс рассмеялся, а своему отцу я этого долго не забуду. © Necro461 / Reddit
- Помню, съехал от родителей в свою квартиру. Все теперь решать самому. Купил шторы, постирал, погладил. Все как положено. И, стоя на стремянке, надевал петельки на крючки. Спина затекала, руки затекали, ругался как сапожник. Потом в моей жизни появилась девушка, которая просто сняла крючки, насадила на петли и повесила. Все заняло у нее минут 5. © Jonik007 / Pikabu
- В подростковом возрасте я понятия не имела, что утреннее недомогание может быть связано с беременностью. Поэтому мой тренер чуть не поседел, когда я ляпнула, что моя вялость на тренировках в лагере именно из-за этого. © RoomLittle9766 / Reddit
- Как-то при знакомой снимал с годовалого сына подгузники-трусики, разорвав боковины, как и полагается. А потом повернулся к ней и увидел выражение лица «А что, так можно было?!». Оказалось, она весь последний год эти подгузники надевала, как труселя, а потом снимала как труселя и негодовала, мол, как можно было такой неудобный формат подгузников изобрести. © ectacoh / Pikabu
- Мои старшие сестры учились в медицинском, когда мне было 8, и они сказали мне, что спать в носках вредно для глаз. Для меня они были, по сути, врачами, поэтому я верил в это до 20 лет. © zbeg / Reddit
- Когда я был маленьким, мой отец установил домашний кинотеатр. На передней панели колонок были цифры 3508. Мне всегда это казалось странным, пока много лет спустя я не понял, что это колонки фирмы BOSE, просто установленные «вверх ногами». © jeremymg / Reddit
- Моя сестра как-то ехала домой с грудным ребенком. Всю дорогу ей загадочно улыбались водители соседних машин и подмигивали. Она все удивлялась, ребенка ведь прекрасно видно на соседнем сидении. Позже она поняла, в чем дело: после кормления грудью она забыла прикрыться. © Подслушано / Ideer
- Эта девушка, наверное, целый месяц переворачивала мой мозг. Я не понимал, зачем нужно каждую пару дней то делать мелирование, то обратно становиться шатенкой. Каждую пару дней! Зачем?! Я глумился над женской логикой, и только недавно до меня дошло, что это близняшки... © Подслушано / Ideer
- Сидели с подругами ночью, фильмы в интернете искали. И тут слышим за окном (первый этаж) очень жуткие ревы, стоны, что-то очень ужасающее и непонятное. Перепугались не на шутку, отошли от окна подальше, свет вырубили, сидели, как мыши. А рев все не прекращался. Вызвали полицию. Оказалось, это в браузере открылось новое окно с рекламой какой-то игры, где орал гоблин. Штрафанули за ложный вызов. © Подслушано / Ideer
- У меня дети, муж и собака: кто храпит, кто посапывает, знаю это и спокойно сплю под эти звуки, даже если дети под утро ко мне заползают под бочок. Как-то просыпаюсь от чужого храпа около меня! Перепугалась сквозь сон и проснулась от этого. Оказалось, что мой кот на десятом году жизни решил поменять мурчание на храп! Плюс три седых волоса на моей голове... © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило, то подставляйте тарелку — у нас добавка в виде еще нескольких подборок похожих историй:
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