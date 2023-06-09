19 школьных историй, которые въелись в память сильнее чернильных пятен

Школа — не только место, где маленькие гении стремятся к знаниям, но источник непредсказуемых курьезов. Замысловатые логические трюки преподавателей, странные задания и даже родительская помощь, которая порой больше вредит, чем помогает, создают учебную атмосферу, насыщенную незабываемыми моментами. И, честно говоря, когда вспоминаешь эти ситуации, даже не и не знаешь: смеяться или плакать.