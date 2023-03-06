19 человек, которым хочется сказать: «Ну не растут у тебя руки из нужного места, смирись»

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Нарочно или по неосторожности нередко случаются ошибки в работе. Кто-то пришил игрушке голову вверх тормашками, а кто-то не смог ровно сделать простую стрижку. В этой подборке люди поделились провалами, с которыми они столкнулись в бытовых ситуациях.

Случайно получился пирог цвета Халка

Кажется, кто-то забыл вставить текст

«Вставьте сюда свой текст».

«Торт-мороженое, которое мы заказали, и то, что мы получили»

«Не знал, что слоны и киты — это одно и то же»

«Спасите китов».

«Ходил сегодня в больницу навестить отца. Ручки крана в уборной упираются в стену, и он до конца не закрывается»

Ну все, по этой лестнице уже никому не подняться!

Вы не понимаете, это все для того, чтобы по ней не поднимались пожилые люди. © Granpa0 / Reddit

«Ни так ни эдак открыть эту дверь у меня не получилось»

«На себя», «От себя».

Тот, кто это сшил, явно не фанат «Звездных войн»

Тут явно что-то напутали

«1 чайная ложка, 5 мл».

«И так сойдет», — подумали они

Даже природа не смогла сдержаться и разбила эту доску

На случай, если тумбе захочется посушить руки

Что-то кнопка не нажимается

«Нажмите на кнопку, чтобы прослушать запись, и впишите недостающее слово».

«Готовили лепешку, и это вышло случайно!»

Последние 5 минут я провел, разыгрывая сценки с криком, который она издает. © Priremal / Reddit

Ценник наклеили прямо на картинку, и вот результат

Извините, не туда попала

«И за эту стрижку я отдала $ 60!»

Я как-то сам подстриг жену, у меня и то лучше получилось. © SomeLikeItDusty / Reddit

«Попытался сделать такой же торт для своей невесты»