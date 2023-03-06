19 человек, которым хочется сказать: «Ну не растут у тебя руки из нужного места, смирись»
Нарочно или по неосторожности нередко случаются ошибки в работе. Кто-то пришил игрушке голову вверх тормашками, а кто-то не смог ровно сделать простую стрижку. В этой подборке люди поделились провалами, с которыми они столкнулись в бытовых ситуациях.
Случайно получился пирог цвета Халка
Кажется, кто-то забыл вставить текст
«Вставьте сюда свой текст».
«Торт-мороженое, которое мы заказали, и то, что мы получили»
«Не знал, что слоны и киты — это одно и то же»
«Спасите китов».
«Тирамису моей жены»
«Ходил сегодня в больницу навестить отца. Ручки крана в уборной упираются в стену, и он до конца не закрывается»
Ну все, по этой лестнице уже никому не подняться!
- Вы не понимаете, это все для того, чтобы по ней не поднимались пожилые люди. © Granpa0 / Reddit
«Ни так ни эдак открыть эту дверь у меня не получилось»
«На себя», «От себя».
Тот, кто это сшил, явно не фанат «Звездных войн»
Тут явно что-то напутали
«1 чайная ложка, 5 мл».
«И так сойдет», — подумали они
Даже природа не смогла сдержаться и разбила эту доску
На случай, если тумбе захочется посушить руки
Что-то кнопка не нажимается
«Нажмите на кнопку, чтобы прослушать запись, и впишите недостающее слово».
«Готовили лепешку, и это вышло случайно!»
- Последние 5 минут я провел, разыгрывая сценки с криком, который она издает. © Priremal / Reddit
Ценник наклеили прямо на картинку, и вот результат
Извините, не туда попала
«И за эту стрижку я отдала $ 60!»
- Я как-то сам подстриг жену, у меня и то лучше получилось. © SomeLikeItDusty / Reddit
«Попытался сделать такой же торт для своей невесты»
- А где же нос? © AlarmVarious1991 / Reddit
- Сделав ему глаза, я решил, что лучше будет на этом остановиться. © mAndrrew / Reddit
Фото на превью ian4232 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которым хочется сказать: «Ну не растут у тебя руки из нужного места, смирись»
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