20 человек, которым их дом подкинул загадку похлеще, чем старец из телешоу «Форт Боярд»

Ступеньки лестницы, ведущей из подвала в никуда, странная яма в полу гаража и устрашающее колесо с шипами в спальне — вот с такими поразительными находками столкнулись пользователи интернета в собственных домах. А другие пользователи пришли им на помощь и помогли разгадать тайны, которые подкинуло их жилище. А в качестве бонуса мы припасли вам загадку, оставшуюся без ответа. Вполне вероятно, что ее секрет вы сможете раскрыть сами.

«Я обнаружил на замке двери красное вещество, похожее на воск. Уж начал было переживать, что кто-то возился с моим замком»

«А оказалось, что это была помада моей родственницы, попавшая на ключ, пока тот лежал у нее в сумочке».

«Над всеми дверями в доме есть прямоугольные вырезы, которые никак не закрываются. Для чего они?»

Видимо, предыдущий владелец был инвалидом, и ему установили гусеничную систему, позволяющую передвигаться по дому. © Fair_Department_6336 / Reddit

«Когда мы купили дом, этот прибор висел на дверном косяке чердака. Я думал, что это точилка для карандашей, но там крохотное отверстие, и из него торчит веревка»

Это бельевая веревка. Ее вытаскивают и закрепляют на противоположном конце комнаты. А чтобы втянуть обратно, поворачивают ручку. © jackrats / Reddit

«Что это за деревянный ящик закрепили на моем кирпичном доме?»

Это домик для летучих мышей. Дайте им жить спокойно — и они съедят всех комаров в округе. © Taskmaster1967 / Reddit

«Что это за пластиковый дюбель вкручен сверху? Такие штуки установили в нескольких дверных проемах»

Этот замок обеспечивает безопасность детей. Благодаря ему дети не могут открыть двери. Вторая часть располагается на самой двери и фиксируется этим цилиндром. © NotAHippieCrashPad / Reddit

"Нашел этот декоративный предмет за сеткой в стене. Кто-нибудь знает, что это такое?

Похоже на замочную скважину сейфа. Видно, кто-то заштукатурил его. © that_guy_1103 / Reddit

«Что это за деревянное колесо с шипами на чердаке?»

Похоже, что раньше припасы еды на чердак перетаскивались при помощи лебедки, расположенной за окном. И колесо сохранили с тех времен, а сам чердак превратили в спальное место. © Revolutionary_Ad811 / Reddit

«Только что купил дом и нашел эту штуку в кустах: деревянный шарик с вкрученными в него винтами. Для чего он используется?»

Есть такое хобби — делать цветки декоративного лука из переработанного металла и другого лома. © HanakenVulpine / Reddit

«Не могу понять, для чего нужны эти вертикальные шесты по углам моего дома. Он был построен для сирот в 1907 году в Вене»

Эти столбики защищают углы стен, чтобы те не трескались и не выглядели изношенными. © Lippupalvelu / Reddit

«Мы убирали гараж, и пол провалился. Что это за дыра в нем?»

Если это то, о чем я думаю, то это просто золотая жила для археологов. Это похоже на выгребную яму, а туда нередко выбрасывают предметы повседневного быта. © lwpho2 / Reddit

«Только что купили дом 1978 года постройки. А в подвале обнаружили вот такой деревянный круг»

Тогда гидромассажные ванны были большими. Обратите внимание на пятна: более светлые могли как раз остаться от хлорированной воды. А потом, видимо, деревянную перегородку с гидромассажной ванной решили убрать, и на полу остался только деревянный круг. © Unknown author / Reddit

«В доме родственника увидел на стене у двери этот металлический предмет. И на нем есть странная ручка. Искал в интернете — из похожего только потолочные розетки»

«Вот эти небольшие углубления можно найти по всему дому. Их нет ни в одной спальне на втором этаже — только в коридоре и в комнатах внизу»

Это могли быть воздуховоды для обогрева. В молодости мне довелось жить в квартире без отопления. Так вот, в полу была открытая решетка, через которую теплый воздух поднимался наверх и обогревал спальни на втором этаже. © Bjarki56 / Reddit

«Что это за металлические рейки на полу?»

Это крепления на случай землетрясений. Обычно пол перестилают, чтобы их не было видно. © Oldjamesdean / Reddit

«В доме было странное окошко между прихожей и ванной»

Это обычное явление в старых домах, в которых трудились домработницы. Можно было складывать чистые полотенца и другие принадлежности в шкаф и доставать их оттуда, не заходя в ванную. © TheEngineer09 / Reddit

«Арендовали дом, а в подвале обнаружили веревки с пластиковыми зажимами. Что это?»

Это стойка для бейсболок. © snickerdoodle79 / Reddit

«На прошлой неделе купили дом, а наша сантехника уже засорилась. Вызвали мастера, и тот обнаружил вот такую оранжевую штуку в трубах. Теперь думаем, что же это»

Весьма похоже на бафф для маникюра. © girlwthegreenscarf / Reddit

«Сняли дом. А в нем на стене был этот странный цилиндр с цветочным логотипом»

Это приспособление наполняет комнату дымом, если в дом кто-то незаконно проникает. © DoctorOfMeat / Reddit

«Бабушка с дедушкой купили дом. Вешали на крючок в чулане сумку, случайно зацепили какой-то механизм, и открылась потайная дверь в подвал с кучей коробок»

«Мы связались с семьей предыдущего владельца, и те разрешили нам осмотреть содержимое коробок. Мы их открыли, и они оказалась набиты старыми фотографиями, а также одеждой, пластинками и другими памятными вещами из 60-х годов».

Бонус: «В подвале нового дома мы нашли ступеньки, которые ведут в никуда»