И это реальное мнение существующих людей? Одну девушку не любили за причёски и маникюр, другая не нравилась, потому что носит дорогую одежду... Логичнее смотреть, что за человек и на отношение к сыну, а не капать ядом, ещё и без причины.
17 женщин, которые получили не просто невесток, а настоящий киндер-сюрприз
Прийти невесткой в семью своего мужа всегда волнительно и непросто. Но и свекровям бывает нелегко оставаться мудрыми и терпеливыми в некоторых ситуациях. Героини нашей подборки рассказали о том, какого им было примерить на себя роль свекрови.
- Сын привел девушку к родителям знакомиться. Мать пожарила маленькую сковородку мяса и большую сковородку картошки на гарнир. Сама ушла переодеваться, а отец вышел в магазин. И тут девушка начала: «Ой, мяско вкусное, положу немного». Потом еще и еще, так и схомячила почти всю сковородку. Приходит мать, спрашивает, мол, где мясо. Сын: «Эм-м-м... Мы съели случайно». Позже за ужином мама говорит: «Настя, картошечки положить?» А Настя отвечает: «Нет, спасибо, я что-то наелась». © M.skier / Pikabu
- У моей свекрови есть сын, который женился из-за беременности девушки. Родили сыночка, все счастливы. И спустя год невестка признается, что ребенок не от мужа. Анализ ДНК, суд, развод... Невестка забрала ребенка и уехала к своей маме в другой город. Прошло 3 года, моя свекровь все так же трепетно относится к «внуку», ездит в гости, пересылает денежки и подарки. Говорит, ребенок не виноват, что его мать такая. © Подслушано / Ideer
- Я уже много лет домохозяйка. Сначала дети были маленькие, а потом мы с мужем уже не стали ничего менять. Когда я впервые встретила свою будущую невестку, она мне с порога, то есть через полчаса после знакомства, заявила, что домохозяйка — это не профессия. Так и повелось. Приходят они на ужин, я говорю, что подустала, а она интересуется, как может устать тот, кто не работает. Рассказываю, как испекла пирог, а она комментирует, мол, ну, конечно, у меня достаточно времени на такие глупости, я же не хожу на работу. В конце концов мое терпение лопнуло и я сказала ей, что с меня достаточно. Завидуешь? Завидуй молча. С таким настроем в моем доме ей больше не рады. В итоге они с сыном еще и на меня обиделись. © Additional_Bad_1355 / Reddit
- Невестка ушла из дома родителей, пока они были на работе. Жила у нас. Через полгода оплаченная нами свадьба, съемная квартира, потом еще одна. Работал только сын, поэтому помогали деньгами и продуктами. К ним в гости мы не ходили, звонила сыну, когда он на работе, редко — домой. И вот невестка поставила ультиматум: «Или я, или твои родители». А сын ответил: «Родители у меня одни. И других не будет!» В итоге развод с формулировкой о причине развода в заявлении невестки «Конфликт с родителями мужа». © Подслушано / VK
- Решил друг отметить день рождения на природе у озера. Уехали компанией на выходные, поставили палатки, жарим шашлыки. Тут мне приспичило на горку подняться, но нога соскочила, и я полетела вниз. Мое сальто увидела мама именинника и побежала меня поднимать. Прошло полгода, мы с этим другом начали встречаться, и вот рассказывает он об этом маме, а она такая: «Это ее я тогда поднимала? А ты нормальную себе найти не мог? Эта же какая-то безбашенная». Сейчас уже женаты, а знакомство со свекровью со смехом вспоминаем до сих пор. © Подслушано у девушек / VK
- Недавно вышла замуж. Родня мужа живет в другом городе, поэтому его маму видела до свадьбы пару раз всего. Ни разу мы с ней не оставались наедине. И вот приехали мы ее навестить и как-то так получилось, что мы со свекровью остались в комнате вдвоем. Сидим, стесняемся, разговор не клеится, она щелкает каналы телевизора, чтобы хоть чем-то себя занять. И тут из динамиков раздается фраза: «Я тебе говорю: все свекрови ненавидят своих невесток». Резко переглядываемся, обе краснеем и начинаем хохотать, попутно рассказывая, как нам друг с другом повезло. С тех пор общение пошло легче, спасибо телику. © Палата № 6 / VK
- Старшему сыну 19. Недавно начал встречаться с девочкой, и она мне сразу не понравилась. Выглядит вульгарно, всегда с новой прической, маникюром, вся такая «мажорная». Понятно, что высокого мнения о себе, напыщенная и самовлюбленная. А на днях она пришла к нам и захотела что-то приготовить для сына. Я наблюдала за тем, как она оладушки с яблоками делает. Так старалась — видно, что всю любовь вкладывала в них. Получились оладьи божественными! Не постеснялась попросить рецепт, она мне все рассказала, научила. Объяснила, что еще ее бабушка готовила их когда-то. Мол, их нужно готовить только для тех, кого любишь. Знаете, а я поверила ей. Может, с виду она и странная, но человек хороший, добрый, заботливый. Буду рада такой невестке. © Мамдаринка / VK
- Мне, конечно, не особо нравилось, что девушка моего сына одевается не по средствам. То у нее сумка дорогая от YSL, то брендовые кроссовки. И это при том, что девчонке 19 и она работает официанткой. Тем не менее отношения у нас были нормальные. Я даже пообещала помочь им со свадьбой — дать денег. Но когда мы отправились за свадебным платьем, она выбрала наряд за $ 10 тыс. Я спросила, не крутовато ли для маленькой камерной церемонии, а она мне в ответ: «Я сама за него плачу, поэтому могу себе позволить». Еще и мама ее масла в огонь подлила, заявив, что ее дочка, видите ли, принцесса. Тут-то я и сорвалась и сказала, что доченька ее — официантка, даже среднего образования у нее нет. Мы поссорились, я поставила сына перед фактом — на свадьбу денег не дам. Я хотела сделать так, чтобы он не погряз в долгах после торжества, а раз его невеста собирается покупать дорогущее платье, то избежать этого не получится. В моей помощи нет никакого смысла. © Additional_Bad_1355 / Reddit
- Сын моей знакомой до 35 лет сидел у нее на шее, но наконец-то собрался жениться на коллеге и жить отдельно. Маму с невестой не познакомил, только похвастался, что девушка очень красивая. Знакомая, простая такая тетка, зная, что сын тот еще балбес, решила навести справки самостоятельно. Узнала адрес общежития, где живет красавица, и отправилась туда. Нашла соседку — подружку этой дамы. Та тоже кудахтала о красоте, а потом проговорилась, что у будущей невестки есть дочь 12 лет, которая живет не с мамой, а с ее сестрой, потому что «сестра же все равно бездетная, пусть хоть за племянницей присмотрит». Знакомая прифигела и спрашивает, а где же, мол, у ребеночка папа? «Ну, вы же понимаете», — говорит подруга. — «Она же такая красивая, такая красивая... До сих пор не знает, кто отец!» © Палата № 6 / VK
- Сын сказал, что хочет нас с мужем познакомить со своей девушкой. Я ответила, мол, будем рады, если она придет к нам на ужин. А он заявляет: «Нет, ма, па, простите, но я не хочу, чтобы она ваши „деликатесы“ ела. Готовите вы старомодно, она совсем другую кухню любит, так что будет лучше, если мы все вместе сходим в ресторанчик». Я расстроилась, меня это обидело: всегда ему нравилась моя стряпня, а тут старомодно! Ну сходили в то заведение. Девушка хорошая, а вот их едой я не наелась. © Мамдаринка / VK
- Невестка казалась мне милой девочкой. В конце концов, она делает моего сына счастливым — что еще надо? Как-то мы были у них в гостях, проголодались и попросили ее заказать еду. Поскольку она оформляла доставку через приложение в своем телефоне, мы дали ей данные нашей карты. Прошло пару месяцев, мы стали замечать какие-то странные переводы со счета. Полезли разбираться и выяснили, что это невестка спустила около $ 17 тыс. на новую одежду, украшения, сумки и походы в ресторан. Сначала она отпиралась, а когда ее приперли к стенке, заявила, что имела право. Мол, для нас эти расходы были незаметны, спохватились мы лишь через 4 месяца. © ImaginaryNet2379 / Reddit
Старомодная еда? Такое бывает??? Многие рецепты переходят из столетия в столетие. Я вот роллы очень люблю, но домашнюю еду ем с удовольствием. Тарелку борща со сметаной или жареную картошку, запивая прохладным молоком... Так, пора обедать. 😅 У парня видимо какие-то свои заморочки, а девушка могла и не знать, что он так говорит про неё.
- Сын собрался жениться. Для торжества я выбрала модное атласное платье-футляр кораллового цвета. Невестка попросила примерить его при ней и теперь требует, чтобы вместо я пришла в выбранном ею уродливом шифоновом брючном костюме. Я спросила, что не так с моим платьем. Открытые плечи? Так я шаль накину. А невесточка как заявила, что я в этом платье чересчур привлекательная, а мне нужно выглядеть «как мать» и одеваться на свой возраст. © BeeNo5344 / Reddit
- Мой сын с женой даже 2 лет не прожил, уже разводятся. Невестка мне никогда не нравилась, но я этого не показывала и старалась относиться к ней как к родной. У них 2 детей: 3-летняя девочка от предыдущего брака невестки и общая 7-месячная дочка. Я как-то позвонила невестке и предложила посидеть с детьми, в ответ игнор. Расспросила сына, он и признался: жена изменила с его другом, они разводятся. Сын надеется получить опеку над своим биологическим ребенком, но и другую девочку он сильно любит, как и она его. А жена уже ему сказала, что с дочкой видеться не даст. © TriXieCat13 / Reddit
- Раньше мне нравилась девушка моего сына — умная, целеустремленная, хорошо вписывается в нашу семью. Все было прекрасно, пока они не решили пожениться. Сразу после ужина в честь этого события она отвела меня в сторонку и сообщила, что ей всегда нравилось мое кольцо с изумрудом. Она хочет, чтобы я отдала его ей в качестве свадебного подарка и фамильной реликвии. Причем мы уже обсудили с детьми, что подарим им всякого разного примерно на £ 6 тыс. Я вышла из себя, мы поругались. Теперь они оба злятся на меня. Сын ее защищает, мол, у меня же есть и другие кольца. Почему бы не пойти навстречу и не сделать такой подарок, показав, что я рада их женитьбе? © Existing_Ring_ / Reddit
Я ещё понимаю реликвии, которые переходят из поколения в поколение. Но, как можно у человека требовать его личные вещи и украшения "сдирать", это же идиотизм.
- Мне под 50. В последнее время я ужасно устаю на работе и на выходных планировала просто отдыхать. Но тут внезапно звонит невестка, мол, могу ли я завтра посидеть с внуками. Говорю, что нет. Она уточнила: «Ну ты не работаешь?» «Да, — говорю, — не работаю и планирую отдохнуть». Конечно, меня тут же назвали эгоисткой и подключили сына, чтобы он оказал моральное давление. Но нет, я буду отдыхать. © Nervous-Discount-150 / Reddit
- Сын женат уже три года. Моя невестка вегетарианка и в какой-то момент даже пыталась перейти на веганство. Когда они приходили к нам в гости, я всегда следила, чтобы и для нее что-то нашлось. Специально готовила что-нибудь без мяса. К ним мы раньше не ходили — ребята жили в маленькой квартирке. Но вот недавно они купили дом и пригласили нас на ужин. Я заранее позвонила невестке, чтобы напомнить о своей аллергии на орехи. А в ответ услышала, что она всегда их использует, разные и много, и менять рецепты ради меня не будет. И вообще, я могу принести еду для себя сама. Ну что ж, я сказала, что в таком случае нас с мужем она может вычеркнуть из списка гостей. © Vivid-Worth-8581 / Reddit
- Звонит сын и объявляет, что вечером придет к нам с невестой. Выдает: «Только, мам, прошу, держи себя в руках», — и швыряет трубку. Я женщина, конечно, темпераментная, но такое предупреждение не очень-то поняла. А вечером открываю дверь и сразу все понимаю. Стоит сынуля и держит под ручку девицу с объемным таким животиком. Ну, что делать? Начинаю принимать новую действительность, стараюсь найти плюсы в ситуации, но вот будущая невестка как-то совсем не помогает. Знаете, что она мне заявила, когда я тихонечко поинтересовалась их жилищными планами и финансовыми перспективами? «А мы же для вас внука рожаем, так что от вас и ждем полной поддержки».
Невесткам порой тоже бывает очень тяжело выстроить хорошие отношения со свекровями: