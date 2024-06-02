17 женщин, которые получили не просто невесток, а настоящий киндер-сюрприз

Старомодная еда? Такое бывает??? Многие рецепты переходят из столетия в столетие. Я вот роллы очень люблю, но домашнюю еду ем с удовольствием. Тарелку борща со сметаной или жареную картошку, запивая прохладным молоком... Так, пора обедать. 😅 У парня видимо какие-то свои заморочки, а девушка могла и не знать, что он так говорит про неё.