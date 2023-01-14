20+ человек, которые благодаря своей работе узнали, что у каждого тела — своя история, и она достойна того, чтобы ее рассказать

Если верить глянцевым журналам и фото в соцсетях, нас окружают исключительно женщины с идеальной кожей, крутыми бедрами, тонкими талиями, которые даже с утра просыпаются с легким макияжем и без синяков под глазами, а из беременности выходят бодрыми и без единой растяжки. Мы решили обратиться к женскому сабреддиту, где специалистки поделились своими историями о том, как они работали с реальными девушками: делали им массаж и шугаринг, наносили макияж, отбеливали зубы. Именно благодаря этой работе они поняли, что идеальных тел и лиц ну просто не бывает и каждый «изъян» прекрасен по-своему. А в бонусах расскажем истории о том, почему люди стеснялись своих ногтей.

Я работала в акушерстве. Большинство женщин вообще не бреют свое тело, и, честно говоря , увидев такую картину, мы думаем, что это абсолютно нормально. И нам все равно, сделаете вы это или нет. Это ваш выбор, однако те самые волосы имеют несколько преимуществ, таких как снижение риска инфекций и ИППП. Не говоря уже о том, что у некоторых бывают вросшие волоски или просто чувствительная кожа, и все это бритье вызывает микротравмы. © lyssthe*****calore / Reddit

увидев такую картину, мы думаем, что это абсолютно нормально. И нам все равно, сделаете вы это или нет. Это ваш выбор, однако те самые волосы имеют несколько преимуществ, таких как снижение риска инфекций и ИППП. Не говоря уже о том, что у некоторых бывают вросшие волоски или просто чувствительная кожа, и все это бритье вызывает микротравмы. © lyssthe*****calore / Reddit Работаю в доме престарелых. И вот будьте уверены: все однажды будем морщинистыми и с обвисшей кожей. Ни один из моих пациентов не скучает по своей блестящей загорелой коже, пухлым губам или плоскому животу. Им не хватает только возможности ходить на прогулки, выбираться за продуктами, играть со своими детьми и внуками. Я очень быстро научилась быть благодарной за то, что у меня есть ноги, которые могут нести меня, крепкие руки, которые помогают, да за все, что мое тело делает для меня. Да, я не всегда довольна своей внешностью, но я здорова. © GirlSailor14 / Reddit

Послушайте массажиста с 10-летним стажем: жизнь слишком коротка, чтобы ненавидеть свое тело. Пожалуйста, наденьте шорты. Носите рубашки с короткими рукавами, носите облегающие платья. Вы чертовски идеальны такие, какие есть. © Lipstick_On / Reddit

Я акушер, и самое главное, что я поняла, — все тела разные. Я многое знала о женской анатомии до того, как стала акушеркой, но такое разнообразие действительно поразительно. Это помогло мне смириться со своим телом, почувствовать себя комфортно и принять себя целиком. © doobtown / Reddit

Несколько лет работала в сфере ухода за пожилыми людьми. Вот что я поняла: люди несут вес в разных частях тела и разница в весе может быть довольно значительной. Например, тонкие руки и большой живот, маленький торс и большая попа. Это совершенно нормально и не означает, что вы толстый, если какая-то часть тела «выдающаяся». У женщины могут расти усы, борода и монобровь. Подавляющее большинство людей, независимо от размера, имеют целлюлит и растяжки. У кого-то есть небольшие шрамы, родинки с волосками, гиперпигментированные места, большие поры. Это на 100 % естественно и нормально. © axewieldinghen / Reddit

Я регистратор в клинике бариатрической хирургии, у нас делают операции, чтобы запустить процесс снижения веса. У нас есть красивые, успешные, всеми любимые люди с лишним весом. Это не какие-то ленивые лузеры, не мыслите стереотипно, нет, это обычные люди, которые понимают, что у них проблемы, и им это надоело настолько, что они готовы пойти на сложный шаг, чтобы стать здоровее. © insertcaffeine / Reddit

Я поработала и сиделкой, и швеей. И то и другое помогло мне принять собственное тело больше, чем любая реклама бодипозитива. Первая работа объяснила мне, что все тела разные, а вторая научила меня работать с тем, что у тебя есть. © Candid-Complaint2267 / Reddit

Я мастер ногтевого сервиса. Есть люди, которые еще до того, как я начну работать, извиняются за то, что у них «уродливые» ногти, пальцы «не такие». Но знаете, что у них общего? Все эти люди и их части тела совершенно нормальные. Ноги есть ноги. Руки есть руки. © SweetSyberia / Reddit

Я косметолог и восковой специалист с 5-летним стажем. Теперь стала очень критично относиться к индустрии красоты и вообще перестала делать себе депиляцию. Женщины обычно приходят «на бикини», морщатся и вздрагивают в процессе, и все это только для того, чтобы вернуться в следующем месяце. Многие дамы говорят, что тщательно прячут волосы под мышками, пока они не отрастут для следующей эпиляции, или носят летом брюки, чтобы скрыть волосатые ноги. Одна женщина пришла «на бикини» и между делом сказала, что ее 12-летняя дочь начала жаловаться на рост волос. Ни одна маленькая девочка не должна об этом переживать, это крайне тревожный звоночек. © aubbabe / Reddit

Я работаю в индустрии красоты и заметила, что многие люди крайне не уверены в себе. Часто женщины с помощью косметических процедур пытаются решить проблемы в личной жизни. Некоторые из них никак не могут насытиться. Я же теперь если что-то и делаю, то только для себя. Никаких инъекций в губы или чего-то подобного. Не нужно ничего специального — косметики, накладных ресниц, чтобы хорошо выглядеть. Думаю, это то, чему я научилась. © strawberry****muffin / Reddit

Я работаю в сфере здравоохранения и много лет работала косметологом. Нет идеального тела, нет стандартного размера или формы. Мы все разные, все уникальны и по-своему прекрасны. © NachoNAN / Reddit

Некоторое время присматривала за взрослыми с ограниченными возможностями. И быстро научилась ценить здоровую физическую форму. Люди обычно не скучают по внешности, им не хватает независимости и здоровья. © classicscabies / Reddit

Бывший массажист уверяет: никто не идеален. У каждого человека, с которым я работала, есть недостатки. Растяжки, твердые мозоли на ногах. А потом я поработала фотографом и поняла, что даже у идеального человека, которого вы видите на фотографиях, тоже есть недостатки. Так что простите себе свои. © fseahunt / Reddit

Некоторое время я работала в магазине костюмов для студенческого театра, где одной из регулярных задач было снимать мерки для актеров. Конечно, некоторые из этих молодых актеров стеснялись. Я навсегда запомнила, как менеджер магазина сказал, что за все годы не было и пары одинаковых мерных листов. Она сказала, что это своего рода чудо, ведь каждое тело отличается так же, как и человек, который его «носит». За все время не было никакой идеальной фигуры, кроме удивительных и уникальных фигур каждого человека. © DueBike582 / Reddit

Я одеваю женщин, я эксперт по свадебным платьям, и я видела все. Большинство женщин не уверены в своей фигуре, они беспокоятся о том, что подумают о них другие. Я «читаю» язык тела, когда дело доходит до попытки выяснить, довольна ли женщина образом. Я смотрю на ее глаза в зеркале, на ее руки, чтобы увидеть, к какой части тела она прикасается в первую очередь. Моя главная цель — укрепить ее уверенность и помочь увидеть себя с точки зрения человека, за которого она собирается выйти замуж. И работаю над тем, чтобы помочь подойти реальному моменту, сосредоточиться на радости. © MomofRath71 / Reddit

Я делаю маммографию. Когда в 20 лет я только начинала, то просто обалдела от того, настолько реальность отличается от того, то мы видим на экране или на отредактированных фотографиях, потому что все мы разные. У нас в семье одевались очень консервативно, увидев подобие декольте, мама подходила и подтягивала одежду повыше. А сейчас я увидела столько разнообразных тел, что наконец-то я почувствовала себя в своем комфортно. © anonymousalex / Reddit

А я визажист — у многих людей веки не идеально симметричны, а немного отличаются друг от друга по форме. © GullibleLadder5563 / Reddit

Я фотограф, и мои любимые клиенты, как правило, пышные люди. Чаще всего они уверены в себе, любят себя и чувствуют себя уверенно в своем теле. Это видно на фото, они сияют. Но меня поражает, как много действительно привлекательных и стройных дам не принимают свою внешность. Они цепляются за «недостатки», не видят картину в целом. На самом деле это помогло мне больше ценить себя и перестать искать «изъяны» в других. У всех есть целлюлит, волосы на теле, растяжки. И почти все женщины почему-то не любят свой животик. © redgreenblue80 / Reddit

Я парикмахер и вот что заметила: люди, которые не уверены в себе, зачем-то указывают на это. Ой, у меня высокий лоб, круглое лицо, 10 седых волосков, волосы вьются, а вот тут они не такие из-за гормональных изменений. А я вообще не замечала, пока они мне не указали, потому что в зеркале я вижу другое. Люди говорят о своих «недостатках», а другие этого совершенно не видят. То, чем я занимаюсь, — особенное творчество, потому что хорошая стрижка и цвет могут повлиять на самооценку и уверенность человека. © purpleseakitty / Reddit

Я профессиональный мастер пирсинга, и это совершенно изменило мое отношение к собственному телу. И поверьте: грудь у всех разная. Я заставляю людей чувствовать себя красивыми по-своему и вселяю уверенность в тех областях, которые им, возможно, изначально не нравились. Люблю свою работу. © Booba-Fett- / Reddit

Будучи студенткой-медиком, работала в пластической хирургии и видела много людей с ожогами, псориазом. Одна пациентка впала в депрессию, потому что люди судачили о ее коже, а один ребенок сказал ей, что она похожа на призрак. Другой пациентке пришлось рожать в ожоговом отделении. После этого переживать по поводу моих кривеньких ног, прыщей, волос на теле и растяжек кажется банально и глупо. Моя 90-летняя бабушка однажды сказала: «Здоровье — это самая большая инвестиция, которую можно сделать в жизни». © sarajford10 / Reddit

Я лицензированный массажист, 17,5 лет занимаюсь этим. И вот что я скажу: в каждом теле есть душа, нуждающаяся в любви. И у каждого тела есть свои боли, независимо от возраста, пола, профессии и системы убеждений. У меня были клиентки, у которых случались потери на поздних сроках беременности, были с паническими атаками, переживающие жизненные и телесные изменения, да чего только не было. Благодаря им я научилась по-новому смотреть на свое тело и благодарить его за ту тяжелую работу, которую оно выполняет каждый день, чтобы поддерживать меня активной и чтобы я могла помогать другим. Я стала снисходительной к лишнему весу и изгибам, которых у меня не было 20 лет назад. Я в восторге от способностей тела, оно контейнер для нашей души, надо бережно к нему относиться. © anxiety******the_cat / Reddit

Я массажист и уверяю, что в реальности все тела похожи: морщины, шрамы и небольшой животик, растяжки и целлюлит. Но женщины, у которых были красивые тела, в зрелом возрасте начинают активно заниматься йогой и регулярно ходят на массаж. Они не суперхудые или мускулистые, просто настоящие женщины, которые регулярно посвящают время заботе о себе. Нас заваливают огромным количеством изображений, на которых идеальны люди, потратившие часы и сделавшие сотни фото, чтобы выглядеть великолепно, а потом снимки еще и ретушировали. © th987 / Reddit

Стоматолог-гигиенист хочет высказаться. Сегодняшние «стандарты» поощряют нереалистичные ожидания в отношении естественных зубов, и многие люди начинают стесняться. Но красивая улыбка не равно здоровая, порой за таким «белым забором» скрываются такие проблемы, что закачаешься. Всем, кто стесняется нормальный зубов, советую поискать любую премьеру фильма или церемонию вручения наград 1980-х годов или ранее и посмотреть на улыбки и зубы знаменитостей. У них нормальные зубы. © hygina / Reddit

Я татуировщик, и знали бы вы, как много людей извиняются за свои тела, как будто мне тяжело смотреть на них или прикасаться, и это невероятно выносит мне мозг. Кожа есть кожа, меня не волнуют чей-либо размер, форма, количество волос, все люди разные. © Geese_goose_ / Reddit

Бонус № 1

Подруга работает мастером ногтевого сервиса. Как-то рассказывала про свою клиентку, которая долго не решалась ходить на маникюр — жутко стеснялась своих рук. А все потому, что с возрастом у нее на ногтях появились бороздки. Она по этому поводу здорово комплексовала, все боялась, что их кто-то увидит. Подруга просто покрыла ногти базой и сделала маникюр. Теперь у нее на одну постоянную клиентку больше.

Бонус № 2

У подружки была клиентка, которая всю жизнь комплексовала из-за формы своих ногтей. Утверждала, что они у нее как лопаты и все на них только и смотрят! Та посмотрела на нее и говорит: «А давай мы твои „лопаты“ возьмем и хорошенько раскрасим?» Сделали яркий маникюр, и — вуаля! — от ногтей теперь глаз не оторвать, но на этот раз клиентка довольна и больше не переживает.